Los Amazon Fire TV aumentarán la cantidad de anuncios que ves

Los Amazon Fire TV han sido desde su inicio una forma genial de transformar cualquier TV en una inteligente. Con nuevas generaciones trayendo a las pantallas la resolución 4K, y la adición de más canales gratis, sin dudas es una opción tentadora para cualquiera que desee ver series y películas en streaming desde la comodidad de su pantalla más amplia.

Ahora bien, algo que tienen los Amazon Fire TV que no es muy apreciado son los anuncios. Una pieza infaltable en todo servicio gratuito digital para monetizar de una forma u otra. La página de inicio de los Amazon Fire TV no escapan de la publicidad para promocionar cualquier tipo de producto, y al parecer no se quedarán allí. Las declaraciones de una figura de poder en cuanto a la publicidad en Amazon advierten que estos anuncios podrían aumentar en número.

Amazon aumentará la cantidad de anuncios en los Amazon Fire TV

La jefa del departamento de publicidad de Amazon Fire TV, Charlotte Maines, declaró hace poco que añadirán nuevos formatos de anuncios en su producto. Lo que se deduce hasta ahora es que dichos formatos serán tres en total.

El primero podría integrarse con Alexa, equipada con una IA. Los anuncios podrían aparecer con contenido relacionado con la búsqueda del usuario al mostrar Alexa los resultados. El segundo formato, sería la visualización de anuncios mientras navegas por el catálogo de TV. El tercero sería el que ya se conoce de antes, ubicado en la página de inicio de los Amazon Fire TV.

Con el bajo precio de los Amazon Fire TV, y el descenso en los números de audiencia en las plataformas de streaming, Amazon busca una forma de paliar la pérdida de ganancias. Los anuncios son uno de esos métodos, que para otras empresas viene a ser la primera fuente de ingreso, tal como el caso de Google.

Si será efectivo añadir más anuncios a los Amazon Fire TV o no, eso el tiempo lo dirá. A primera vista, no es un panorama atractivo para ningún usuario, sabiendo lo poco que se aprecian los anuncios mientras navegas por tus sitios de interés.

Fuente | StreamTV Insider