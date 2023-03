ChatGPT es la inteligencia artificial del momento. Desde finales del año pasado, cuándo se comenzó a ofrecer acceso público a esta IA con la que puedes chatear como si fuera una persona real, el producto de OpenAI ha ganado una gran popularidad en Internet y en la industria de la tecnología por su gran versatilidad.

Actualmente, ChatGPT está siendo utilizada para potenciar motores de búsqueda, estaciones de radio, aplicaciones para aprender inglés y para muchas otras cosas interesantes. Pues bien, ahora la reconocida marca de relojes inteligentes acaba de lanzar una nueva esfera o «watchface» para sus smartwatches que lleva integrada esta IA.

A través de un comunicado en su blog oficial, Amazfit acaba de anunciar que ya se puede descargar desde la Face Store de la Zepp App su nueva esfera diseñada con ChatGPT. Se trata del primer watchface del mundo que ha sido codificado con la famosa inteligencia artificial creada por OpenAI. Este tiene el objetivo de potenciar la interacción usuario – inteligencia artificial y no solo servir para mostrar datos de salud o estado físico.

🤩 ChatGPT on your #Amazfit #smartwatch 🔥 Download the world's first ChatGPT-empowered #WatchFace, available now in the watch face store of the Zepp App! 🥳 #Smartwatch #Smart #AI #OpenAI #ChatGPT #ZeppApp

Learn more about the watch face ☞ https://t.co/SKx3GaoS52 pic.twitter.com/wWsfbO4aBF

— Amazfit (@AmazfitGlobal) February 21, 2023