Estamos acostumbrados a que la series que se convierten en tendencia son las de Netflix. Pero esta vez, la que está arrasando no se encuentra en esta popular plataforma de streaming. Yellowjackets es sin duda alguna la serie del momento. Con toda la intriga y el terror psicológico que desborda en cada episodio es imposible no quedarse enganchado con ella.

Si eres de los que se disfrutaba cada episodio de Yellowjackets disponible en Movistar+, de seguro quedaste con ganas de más luego de ver el episodio final de su primera temporada. Y tranquilo, por suerte ya han garantizado que habrá una segunda. Pero mientras esperas la llegada de nuevos episodios aquí te traemos una lista 15 alternativas a Yellowjackets que puedes ver en streaming.

Las 15 mejores alternativas a Yellowjackets

Si extrañas mucho Yellowjackets tienes dos opciones: o ver de nuevo toda la primera temporada o disfrutar de estas series y películas alternativas que hemos seleccionado para ti. Y así como de seguro te gustaron las 3 series similares a El juego del calamar, estas también te encantarán. Y descuida, no importa qué plataforma de streaming que uses, ya que hemos elegido de diferentes servicios para que tengas muchas opciones para escoger.

The Witch (2015)

Si aún no has visto está película de Robert Eggers (uno de los directores más prometedores de la actualidad) ahora tienes otra razón para disfrutarla. The Witch es uno de los mejores filmes de terror de la pasada década y puedes verlo en Netflix. Su esencia es algo similar a la de Yellowjackets: no sabrás que te da más miedo, si su el bosque o su protagonista.

En The Witch seguimos la historia de la joven Thomasin (interpretada por Anya Taylor-Joy, la protagonista de Gambito de dama) una granjera del siglo XVII quien tiene a cargo el cuidado de su hermano pequeño. Sin embargo, ante la desaparición del pequeño, nuestra protagonista será acusada de ser una bruja lo que desencadenará una trama espeluznante como cautivadora.

Saint Maud (2019)

Así como disfrutaste de Yellowjackets en Movistar+, otra de las que también puedes ver en este servicio de contenido en streaming es la película Saint Maud, la ópera prima de la cineasta Rose Glass. Esta es otra película con una importante carga de terror y suspenso en la que conoceremos la historia de Maud, una joven enfermera que por su oscuro pasado se ha vuelto devota del cristianismo.

La enfermera enfrentará el terror en carne propia cuando sea contratada para cuidar a Amanda, una paciente con cáncer que no cree en las religiones y no para de blasfemar. Ante esto, nuestra protagonista intentará a todo coste salvar el alma de su paciente.

Santa Clarita Diet (2017)

Si lo que estás buscando es una serie de Netflix que se parezca a Yellowjackets, tienes que comenzar a ver Santa Clarita Diet. Y esta vez no es un drama de terror lo que te estamos recomendando, sino una comedia con aires de suspenso. Actualmente, ya tiene tres temporadas y más de 30 episodios los cuales te vas a morir de la risa.

¿Y de qué trata? Pues aquí conocerás la historia de la agente inmobiliario Sheila Hammond, la cual luego de un incidente casi mortal termina convirtiéndose en una especie de zombie que necesita de la carne humana para sobrevivir. En cada episodio veremos como nuestra protagonista debe aprender a vivir con sus nuevos antojos caníbales.

Monsterland (2020)

Para continuar con las series de terror que puedes encontrar en Movistar+, llega el momento de hablar de Monsterland. Si te gusta como en Yellowjackets logran sacarte varios sustos sin necesidad de usar recursos fantasiosos o monstruos espeluznantes, pues esta serie también te encantara. Monsterland logra transmitir esa sensación de suspenso y miedo con situaciones cotidianas de la vida que son magistralmente representadas de una forma terrorífica.

Pero no te preocupes, si quieres ver criaturas mágicas y espeluznantes en esta serie tendrás desde hombres lobos, vampiros y ángeles góticos, etc. Sin embargo, en esta serie aprenderás que los seres humanos pueden llegar a dar mucho más miedo que los mismísimos monstruos.

Misa de medianoche (2021)

Si quieres algo nuevo que puedas disfrutar mientras esperas la segunda temporada de Yellowjackets, el año pasado Netflix estreno una nueva serie llamada Misa de medianoche, una espeluznante historia de 7 episodios que te pondrá los pelos de punta. En ella conoceremos la historia de un pequeño pueblo que ha perdido la fe.

Sin embargo, cuando su viejo sacerdote muere este es reemplazado por un joven cura que tiene mucha pasión los rituales religiosos. Pero la llegada del nuevo sacerdote no solo traerá milagros al pueblo, también comenzarán a suceder una serie de eventos extraños que harán relucir las habilidades de exorcista de nuestro protagonista.

Midsommar (2019)

La cineasta que nos sorprendió en 2018 con Hereditary, regreso un año después con otra espectacular película con la que confirma ser una de las mejores directoras de la actualidad. Por su puesto nos referimos a Midsommar de Ari Aster, un filme que no te puedes perder si te encanto la serie Yellowjackets y que esta disponible en Prime Video. Y que no te engañe la colorida dirección fotográfica de esta película, ya que en ella encontraras todo el terror y el suspenso que tanto te gusta.

¿Cuál es su trama? Pues en esta película conoceremos la historia de una pareja que está atravesando por un mal momento en su relación. Para intentar superarlo deciden asistir al festival sueco Midsommar con la intención de recuperar la felicidad. Pero lo que encontrarán será todo lo contrario. Prepárate para ver una de las películas más espeluznante e intrigantes de los últimos tiempos.

The Leftovers (2014)

A mediados de la década pasada HBO estrenó una serie que pasaría a la historia como una de las mejores que se hayan visto en la televisión. Y afortunadamente, ahora la puedes volver a ver en HBO Max. Estamos hablando de The Leftovers, una serie que tiene todo el misterio que tanto te tiene enganchado a Yellowjackets.

Esta serie de 3 temporadas y 28 episodios nos lleva a un escenario distópico en donde el 2% de la población mundial desaparece sin dejar rastro alguno. Ante esta situación, un jefe de policía neoyorquino intenta hacer que su vida y la de su familia transcurra de manera normal, aunque sea una tarea difícil. Además, si el personaje de Taissa en Yellowjackets, estas de suerte, ya que la actriz que la interpreta también actúa en The Leftovers.

Into the Dark: Treehouse (2019)

Para continuar con las alternativas que puedes encontrar en HBO Max, otra de las que no puedes dejar de mirar es la saga de terror Into the Dark. Pero específicamente te vamos a recomendar de esta antología el filme Treehouse. ¿Por qué? Pues en él encontraras toda la carga de suspenso y miedo femenino que tanto te ha gustado de Yellowjackets.

En esta película veremos la historia de un famoso chef el cual trata de huir de una serie de polémicas en la que se encuentra envuelto. Para hacerlo ha decidido escaparse a la vieja casa rural de sus padres. En ese pequeño pueblo conocerá a un grupo de mujeres con las cuales desatará una serie de sanguinarios actos de terror que no te puedes perder.

American Horror Story: Roanoke (2016)

Era imposible que no te recomendáramos un título de una de las sagas de terror más famosas de la televisión. Por supuesto hablamos de American Horror Story y en esta oportunidad te sugerimos que veas su sexta temporada llamada Roanoke. Esta tiene 10 episodios y todos son realmente espeluznantes. Además, el reparto principal de está serie esta plagado de estrellas femeninas como Lady Gaga y Sarah Paulson.

Si te gustó la trama con canibalismo y personas perdidas en el bosque de Yellowjackets, aquí también encontraras estos elementos narrativos. Y aunque no lo creas, esta serie de terror la puedes disfrutar en Disney Plus. Y tú… ¿Qué esperas para verla?

Heridas abiertas (2018)

HBO Max es la plataforma que tiene los mejores thrillers de terror psicológico, y uno de ellos es Heridas abiertas, la serie creada por Marti Noxon. Esta protagonizada por Amy Adams, quien interpreta a una periodista que vuelve a su ciudad natal luego de una estadía en un centro psiquiátrico.

Pero en su regreso a casa no encontrará la tranquilidad que buscaba para su salud mental, sino que se encontrará con el asesinato de dos adolescentes que ahora deberá investigar. ¿Y qué tiene que ver con Yellowjackets? Pues en esta serie también se exploran los misterios y horrores que pueden existir en la mente de las adolescentes.

The Wilds (2020)

The Wilds y Yellowjackets comparten la misma primicia: adolescentes que deben sobrevivir en luego de un accidente aéreo. Por ello, si quieres ver otra serie de intriga juvenil esta es una excelente opción. Esta disponible en Amazon Prime Video y tiene 10 episodios, aunque de seguro cuando llegues al final querrás otros más.

En esta serie seguimos la historia de un grupo de adolescentes que se dirigen a Hawái para un retiro espiritual. En el camino el avión que los transporta sufrirá un accidente, por lo que los protagonistas se hallaran perdidos en una isla desierta. Y no te confundas, en The Wilds no solo tendrás el suspenso propio de la supervivencia, sino que además esta isla esta llena de misterios por resolver.

La amiga estupenda (2018)

Con 2 temporadas y 16 episodios, esta serie italiana de HBO Max ha logrado convertirse en una de las mejores que tiene la plataforma. Y además tiene una conexión increíble con tu serie favorita. En el sexto episodio de Yellowjackets, la madre de Jackie se encuentra leyendo un libro de la escritora italiana Elena Ferrante. Pues bien, la serie La amiga estupenda esta basado en un libro de esta escritora. ¿Y de qué trata? Pues de la amistad que existió entre dos niñas de Nápoles y como luego, al ser adultas, una de estas desaparece lo que cambia la vida de la otra.

Crudo (2016)

El terror y los adolescentes son dos cosas que el cine y la televisión han explotado durante años lográndonos brindar excelentes títulos como esta película francesa. En Crudo descubrirás la historia de Justine, una chica que viene de una familia de veterinarios veganos.

Pues bien, al ingresar a la universidad para estudiar la carrera de veterinaria esta debe cumplir con un ritual de la facultad: comer carne cruda. Traicionando sus principios la joven adolescente lo hace y a partir de esto su vida ya no será la misma. Esta película tiene una sorprendente carga de terror psicológico y la puedes disfrutar de Apple TV+.

La maldición de Hill House (2018)

No nos hemos olvidado de Netflix en esta lista de las alternativas para Yellowjackets. Y es que la plataforma más popular del streaming tiene una gran cantidad de excelentes series y películas de terror donde los protagonistas son adolescentes. Una de ellas es La maldición de Hill House, la cual cuenta con una sola temporada y diez episodios, por lo que es una buena opción si no quieres ver una serie muy larga.

En La maldición de Hill House conoceremos la historia de un grupo de hermanos que ha crecido en una casa embrujada. Pues bien, ya como adultos los protagonistas volverán a dicha casa para afrontar su pasado.

Stranger Things (2016)

Para finalizar, no podía faltar en esta lista una de las series más referentes en lo que respecta al terror con adolescentes como protagonistas. Por supuesto estamos hablando de la fabulosa Stranger Things, una serie mítica que ya ha pasado a la historia como una de las más exitosas de las plataformas de streaming.

Si aún no la has visto (lo que es raro a estas alturas), te contamos que en ella un grupo de adolescentes busca resolver el misterio de la desaparición de su amigo, lo cual los llevara a vivir las mas terroríficas aventuras donde se mezcla la ciencia ficción y el suspenso. Además, si ya la viste es un buen momento para darle otro vistazo ya que este año estrena su cuarta temporada.

Y tu… ¿Cuál de estas películas o series veras mientras esperas la segunda temporada de Yellowjackets?