Hace ya algunos meses te contamos todos los móviles Samsung que actualizarían a Android 10 y poco a poco esa lista se va cumpliendo, van un poco retrasados pero bueno. Más vale tarde que nunca. Si tienes un Galaxy A30s es tu día de suerte, ya está recibiendo la última actualización a Android 10 con la nueva interfaz One UI 2.0.

Desde este artículo podrás descubrir todos los detalles, qué trae de nuevo y qué debes hacer para instalarla en tu móvil, ¡sigue leyendo para conocerlo todo!

Samsung Galaxy A30s: actualización a Android 10 y One UI 2.0

Por el momento este móvil se encuentra en su versión de lanzamiento, Android 9 con la versión de One UI original. Este modelo en principio debería haber actualizado hace un mes pero ya conocemos a Samsung con sus gamas más inferiores, a veces tarda un poco más pero siempre acaba llegando.

La actualización se denomina A307GDXU4BTD1 y viene, además, con el último parche de seguridad disponible de Android. Lo que más notarás son todos los cambios relacionados con One UI 2.0. Modo oscuro, mejor batería y rendimiento, nuevas animaciones, Android Auto de serie… No son pocos. Te puedes tirar un rato trasteando por la capa para descubrirlo todo.

¿Cómo actualizo mi Galaxy?

No tienes que hacer nada raro, simplemente ve a Ajustes – Actualizaciones y revisa que haya una nueva actualización disponible vía OTA. Por el momento está saltando en países como Brasil o Malasia así que no te preocupes si no sale nada, puede tardar algunos días o semanas (depende de dónde te encuentres).

Aquí puedes encontrar el roadmap de actualizaciones de Samsung si quieres echarle un ojo. ¿Has recibido ya Android 10 en tu Samsung Galaxy A30s? ¿Qué te parece? Te leemos en la sección de comentarios. 😉

Fuente | AndroidPure