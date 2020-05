Si estás pensando en cambiar tu viejo portátil o hacerte con uno nuevo porque lo necesitas, un Chromebook podría ser una gran opción. Son portátiles bastante económicos, por lo que no tendrás que gastar un pastizal en tenerlo, y el rendimiento es excelente para su precio.

Acer es uno de los fabricantes que más ha apostado al concepto de los Chromebooks, y actualmente tienen uno a muy buen precio en Amazon. Conoce el Acer Chromebook 314, el mejor Chromebook barato de 2020.

Acer Chromebook 314, un portátil asequible perfecto para trabajar, estudiar y ver series en Netflix

Los Chromebooks tienen la ventaja de ser dispositivos más económicos que portátiles con Windows con un hardware similar. Además, tienen un plus la mar de interesante, y es que Google te asegura hasta 8 años de actualizaciones.

El Acer Chromebook 314 no es la excepción a esta regla, pues según el mismo fabricante tendrá actualizaciones hasta junio de 2026, como mínimo. Aparte, el 314 es un Chromebook con unas especificaciones bastante decentes. Quizás no sean las más increíbles, pero su precio, y la fluidez que otorga Chrome OS, son más que suficientes para adquirirlo.

El Chromebook 314 de Acer tiene una pantalla de 14 pulgadas con resolución HD de 1366×768 píxeles. Este es un tamaño óptimo para trabajar o disfrutar cualquier contenido multimedia, y aporta mucho a la movilidad.

En lo que a rendimiento respecta, el Acer Chromebook 314 equipa un procesador Intel Celeron N4000 de dos núcleos y gráfica Intel UHD 600. Este chip es capaz de alcanzar una frecuencia de 2,6 GHz en modo turbo (frecuencia base de 1,1 GHz), y aun así su consumo es de apenas 6W.

Aparte, con sus 4 GB de RAM LPDDR4, y 32 GB de almacenamiento interno eMMC, será más que suficiente para enfrentar cualquier tarea. En fin, es un portátil perfecto para trabajo ofimático, estudiar, ver películas y series en Netflix, y más. Vamos, lo que la mayoría de los usuarios hacen.

El Acer Chromebook 314 es muy ligero y también puedes instalarle apps de Android

Otra de las características comunes en muchos Chromebooks es que tienen un diseño muy ligero, y el 314 no se aleja de ello. Son portátiles con un concepto muy parecido al de los ultrabooks, en el que la movilidad prima sobre cualquier cosa. El Acer Chromebook 314 pesa solo 1,5 Kg, perfecto para llevarlo en tu bolso sin que moleste.

Tiene una batería de iones de litio de tres celdas y capacidad de 45 Wh, que le otorgan una autonomía de hasta 12 horas y media. Llega con teclado QWERTY en español (incluye la “Ñ”), altavoces estéreo, WiFi AC, lector de tarjetas microSD, cámara frontal de 3 MP, 2 puertos USB-A 3.1 y 2 puertos USB-C 3.1. Echamos en falta una salida de vídeo, pero no es algo determinante, y puedes resolverlo con estos accesorios.

Pero espera, porque nos hemos guardado lo mejor para el final. Acer no comenta nada de esto, pero como todo Chromebook, puedes instalar aplicaciones de Android sin problema. ¿No sabes hacerlo? Sigue este tutorial y aprende.

Esto es un plus enorme de Chrome OS, porque no te limitarás a las aplicaciones en la nube que ofrece este sistema operativo, sino que podrás disfrutar de miles de apps más. Aparte, no tendrás que adaptarte a todo un nuevo ecosistema, sino que disfrutarás de tus aplicaciones móviles favoritas, pero en el portátil. También puedes activar Smart Lock para mayor seguridad.

¿Dónde comprar el Acer Chromebook 314 al mejor precio?

Luego de leer todo esto, y especialmente lo último, seguro que te estás preguntando cuánto cuesta este Chromebook y dónde puedes comprarlo. No es para menos, porque es un portátil fantástico, y solo cuesta 300 euros en Amazon. Por supuesto, llega con envío gratis desde España, y su respectiva garantía de dos años.

Por cierto, el Acer Chromebook 314 también tiene una versión con pantalla Full HD, y el doble de almacenamiento interno (64 GB). Puede ser tuyo por solo 50 euros extras, y lo puedes adquirir siguiendo este enlace.