¿Tienes un móvil Huawei o Honor? Tenemos una excelente noticia para ti. Huawei acaba de anunciar que la versión estable de Harmony OS 2.0 llegará a 65 móviles de forma oficial, entre los que se incluyen los últimos buques insignia de la marca (Mate 40, Mate 30, Mate X2 y P40) y algunos teléfonos no tan nuevos de Honor (V30, V30 Pro, V20 y Magic 2).

¿Quieres saber si tu smartphone está en la lista? Descúbrelo a continuación.

Estos 65 móviles Huawei y Honor pueden actualizar a Harmony OS 2.0 (oficial)

Por si no lo sabes, Harmony OS es el sistema operativo para móviles de Huawei que fue creado para reemplazar a Android en los dispositivos de la marca. Sin embargo, al parecer Harmony OS 2.0 está basado en Android. Sea como sea, esta última versión del SO de Huawei ya es estable y cualquier persona puede usarla en su móvil sin problemas.

Eso sí, Huawei ha anunciado que solo los siguientes 65 dispositivos recibirán la actualización oficial a Harmony OS 2.0:

Huawei P40, P40 Pro, P40 Pro+ y P40 4G P30 y P30 Pro Mate 40, Mate 40 Pro y Mate 40E Mate X, Mate X2 y Mate XS Mate 30, Mate 30 5G, Mate 30 Pro, Mate 30 Pro 5G, Mate 30 RS y Mate 30E Pro 5G Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS, Mate 20 X y Mate 20 X 5G Nova 5 Pro, Nova 5, Nova 5i Pro y Nova 5z Nova 6, Nova 6 5G y Nova 6 SE Nova 7 5G, Nova 7 SE 5G y Nova 7 Pro 5G Nova 8 5G, Nova 8 Pro 5G, Nova 8 Pro 4G y Nova 8 SE Enjoy 20 Plus 5G y Enjoy 20 Pro 5G Enjoy Z 5G MatePad Pro, MatePad Pro 5G, MatePad 10.8, MatePad 5G 10.4 y MatePad 10.4.

Honor V30, V30 Pro V20 y V20 MOSCHINO 30, 30 Pro y 30 Pro+ 20 y 20 Pro Play 4 Pro Magic 2 Tab V6



Y vale pena aclarar que los recién lanzados Huawei P50 y P50 Pro vienen de fábrica con Harmony OS 2.0.

Por ahora, solo para China…

Es importante mencionar que algunos de los dispositivos de la lista ya han sido actualizados, mientras que otros aún están a la espera. Y si no ves tu dispositivo en la lista, no te preocupes porque Huawei ha dicho que próximamente también actualizarán otros 15 dispositivos.

De momento, esta actualización solo está disponible en China, así que no te alarmes si tu móvil no la recibe en los próximos días pese a estar en la lista. Aún no sabemos cuándo Harmony OS 2.0 estable se desplegará a nivel mundial, pero esperamos que sea este mismo año. De todas formas, aquí te informaremos sobre cualquier anuncio oficial al respecto.

Fuente | XDA