Si ingresaste en Google Store y notaste que en tu cuenta se habían acreditado unos 500 €, déjanos decirte que nadie te ha regalado nada. A pesar de que ese monto de dinero aparece en el apartado llamado “Saldo”, el mismo no existe.

En pocas palabras, se trata de un pequeño error que se le ha escapado a Google al momento de actualizar la interfaz de su tienda oficial. Si bien la compañía en cuestión no ha mencionado qué es lo que ha sucedido, ya son miles los usuarios que han podido darse cuenta de que ese dinero no existe.

¡No intentes usar ese dinero para comprar productos!

Como bien te mencionamos al principio de la nota, Google no ha acreditado 500 € en tu cuenta de Google Store. Al no existir esa cantidad de euros, la tienda no te permitirá utilizarlos para realizar compras, ya que simplemente no existen.

Es más, si ingresas en tu cuenta, podrás descubrir que los 500 € no aparecen en tu billetera virtual, pues solo se muestran cuando se despliega el pequeño menú que se ubica en la parte superior derecha de la pantalla.

Según lo que hemos podido averiguar, el error está relacionado con la nueva interfaz que ha aplicado Google en su tienda. Con varios cambios, como así también nuevas funciones, se agregó un código que añade 500 € de forma imaginaria en las cuentas de los usuarios.

Desde ya, es importante aclarar que esto no se trata de una estafa, o sea, Google no está regalando absolutamente nada, por lo que ningún usuario se verá en problemas si observa este dinero ficticio en su cuenta.

