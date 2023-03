Cada tanto, Google actualiza su lista de dispositivos compatibles con ARCore. Por si no la conoces, ARCore es la plataforma de Google que ofrece un conjunto de herramientas y servicios para desarrollar y ejecutar aplicaciones de RA en Android. Si un móvil no es compatible con ARCore, no podrá disfrutar muchas de las experiencias y juegos de realidad aumentada que hay en Google Play. A principios de este mes, Google añadió el soporte para ARCore a sus Pixel 7, 7 Pro y 6a y poco después hicieron lo mismo para los nuevos Galaxy S23.

Ahora, la gran G ha incluido en su lista de dispositivos que soportan ARCore oficialmente a 21 nuevos móviles de marcas como Motorola, OnePlus, Vivo y Xiaomi. Si compraste un móvil este año y estabas esperando que recibiera compatibilidad oficial con la plataforma de realidad aumentada de Android, es posible que lo encuentres en la siguiente lista.

Los 21 móviles que ahora soportan Google ARCore

En esta ocasión, la compatibilidad con ARCore ha llegado a la friolera de seis móviles Motorola, entre los que se encuentran algunos superventas del año pasado como el Motorola Edge 2022 y el Moto G32. Hablando de superventas, el Redmi Note 11 Pro+ por fin ha sido incluido en este listado. También hacen acto de presencia en la lista algunas marcas emergentes, como Tecno con su lanzamiento más esperado de este 2023 (los Tecno Pova 4 y 4 Pro). Te dejamos todos los 21 móviles que han recibido ARCore para que compruebes si está el tuyo.

Motorola

Motorola: G32

Motorola Edge (2022)

Motorola Edge 30 Fusion

Motorola Edge 30 Neo

Motorola Edge 30 Ultra

Motorola Razr (2022)

OnePlus

OnePlus 10T 5G

OPPO

OPPO F21s Pro 5G

Sharp

Sharp AQUOS sense6s

Tecno

Tecno Pova 4

Tecno Pova 4 Pro

Vivo

iQOO 9 Pro

Vivo V25

Vivo V25 Pro

Vivo X80 Lite 5G

Vivo I2009

Vivo I2012

Vivo V2073A

Vivo V2202

Xiaomi

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi Redmi Note 11 Pro+

En caso de que tu móvil no aparezca en esta lista, no desesperes. Puede que haya sido incluido en una anterior que no has visto. Pulsa el siguiente botón para ver todos los dispositivos que hasta ahora han recibido soporte para ARCore:

Aparte, puedes comprobar tú mismo si tu dispositivo Android es compatible con la realidad aumentada (RA). Simplemente, entra en Play Store y busca «Google Play Services for AR». Si la app aparece en el listado y puedes descargarla, significa que tu teléfono puede usar la plataforma de realidad aumentada de Google.