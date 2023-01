Aunque Netflix tiene una web donde en todo momento puedes ver un top de sus series y películas más vistas, ahora que comienza un nuevo año no está de más recordar qué fue lo que más triunfó en la plataforma durante los 365 días anteriores. Así pues, la propia Netflix ha compartido cuatro top 10 con sus películas y series más vistas en 2022, haciendo una distinción entre las de habla inglesa y las de habla no inglesa.

Cabe aclarar que para esta recopilación de lo más viral del año en Netflix, la plataforma solamente toma en cuenta sus producciones originales. Es decir, no encontrarás a continuación contenido que no ha sido producido por Netflix. Por tanto, técnicamente puede que existan películas y series que han sido más vistas en Netflix que las que veremos en los siguientes tops, pero al no ser originales de la plataforma no son tomadas en cuenta.

Las series más populares en Netflix durante 2022

La serie más popular de todas ha sido indiscutiblemente Stranger Things con el estreno de su cuarta temporada. No es una sorpresa considerando que es la producción más grande de Netflix y a la que más cariño le ponen, al tratarse de su buque insignia. La serie revelación «Dahmer» le sigue muy de cerca en el tercer puesto, pero quien se ha llevado la corona de la categoría «habla no inglesa» ha sido la serie de terror y acción coreana «Estamos muertos». Echa un vistazo a los tops completos:

Las 10 series de habla inglesa de Netflix más vistas en 2022

Stranger Things 4 Wednesday: Season 1 Dahmer Bridgerton: Season 2 Inventing Anna Ozark: Season 4 The Watcher: Season 1 The Sandman: Season 1 The Umbrella Academy: Season 3 Virgin River: Season 4

Las 10 series de habla no inglesa de Netflix más vistas en 2022

All of Us Are Dead: Season 1 Extraordinary Attorney Woo: Season 1 The Marked Heart: Season 1 Til Money Do Us Part: Season 1 Elite: Season 5 High Heat: Season 1 The Empress: Season 1 Business Proposal: Season 1 Wrongs Side of the Tracks: Season 1 Welcome to Eden: Season 1

Las películas más populares en Netflix durante 2022

En materia de cine, lo más visto en Netflix durante 2022 fue «El hombre gris» protagonizada por Ryan Gosling y Ana de Armas. La escoltan «El proyecto Adam» y «Corazones malheridos». La película de habla no inglesa más vista fue sorprendentemente «Trol», una producción noruega que aunque no recibió el beneplácito de la crítica, parece que al público terminó gustándole.