Europa es uno de los continentes que más afectado se ha visto por el reciente brote del coronavirus. Por ello, la gran mayoría de países europeos han ordenado a sus ciudadanos quedarse en casa para cortar la cadena de propagación. Ahora bien, ¿qué hace toda la gente confinada en sus hogares? Pues principalmente todo tipo de actividades en Internet y, sobre todo, ver vídeos, películas y series en Netflix o YouTube.

Esto ha traído como consecuencia que el tráfico de la red aumentara a niveles nunca antes vistos, para los cuales las infraestructuras existentes no están preparadas. De ahí a que, por ejemplo, los operadores españoles estén pidiendo que uses Internet con moderación. Sin embargo, pocas personas han hecho caso a ese llamado y ya tanto Netflix como YouTube han decidido tomar una acción drástica: reducir la calidad de sus servicios.

Netflix y YouTube ya no se verán tan bien por culpa del Covid-19

Para evitar el colapso del Internet en Europa debido al alto tráfico que está experimentando la red en estas últimas semanas, el comisario de la UE para el Mercado Interior, Thierry Breton, habló sobre el asunto con Reed Hastings, CEO de Netflix. Específicamente, el comisario pidió a Hastings reducir calidad del streaming de Netflix de HD (que consume 3 GB por hora) a SD (que solo consume 1 GB por hora). De esa manera, Breton busca reducir el tráfico, pensando que ahora hay mucha gente que depende de Internet para trabajar, lo cual es prioridad.

Sin embargo, en una declaración a Variety, Netflix solo confirmó que reducirán la tasa de bits del servicio en Europa durante los próximos 30 días. Según la empresa, esto permitirá reducir el tráfico en un 25%, pero no aclaran cómo afectará a los usuarios en términos de calidad del streaming.

Por otra parte, Breton también habló sobre el mismo tema con la CEO de YouTube, Susan Wojcicki. Con el servicio de Google se llegó a un acuerdo más razonable, pues solo se estableció que ahora los vídeos de YouTube en Europa se cargarán en baja calidad (SD, definición estándar) por defecto. Normalmente, YouTube te ofrece la máxima calidad de vídeo posible según la velocidad de tu Internet, pero ahora te ofrecerá la calidad SD como mucho. Sin embargo, podrás aumentarla de forma manual cuando quieras.

Dado a que muchas personas no suelen variar la calidad de los vídeos de YouTube manualmente, sino que los ven directamente con la calidad que carga por defecto, la UE espera que esta acción reduzca el tráfico. No obstante, todos debemos poner de nuestra parte y no abusar de Internet, pues las consecuencias (un colapso total de la red) pueden ser peores.

ACTUALIZACIÓN: Amazon Prime Video será otra de las empresas que baje la calidad para evitar el colapso. Y Disney + podría aplazar su lanzamiento.

Fuente | Reuters