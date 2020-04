Según los analistas, el futuro de la industria de los videojuegos son los juegos en la nube. Es decir, servicios como Netflix, pero de videojuegos, para los que solo necesitas tener una pantalla en donde jugar y una conexión a Internet muy buena que te permita hacer el streaming. Ya en la actualidad es posible disfrutar de este tipo de servicios, con Google Stadia o GeForce Now de Nvidia, por ejemplo.

Ahora, otro gran nombre se ha sumado a la lista de empresas que están apostando por los juegos en la nube. Y es que, de acuerdo a The New York Times, Amazon ya tiene lista su plataforma de videojuegos en la nube y, por ahora, se llama Project Tempo. Si bien no se revelaron muchos detalles acerca de esta nueva plataforma de Amazon, se espera que funcione como los servicios de juegos en la nube que ya existen ahora.

Así será Project Tempo, la plataforma de juegos en la nube de Amazon

Al igual que otras plataformas similares, para jugar a juegos actuales con Project Tempo no hará falta tener una consola o un PC potente. Los videojuegos en Project Tempo se ejecutarán en los servidores del servicio (en los PC de Amazon) y luego se transmitirán al usuario en tiempo real. Gracias a ello, el usuario podrá jugar a juegos exigentes en prácticamente cualquier dispositivo con una pantalla: móvil, tablet, ordenador, TV, etc.

Acerca de los dispositivos compatibles con Project Tempo, su catálogo de juegos, su ratio de fotogramas por segundo, entre otros detalles técnicos, no sabemos nada. La fuente solo ha aclarado que Project Tempo iba a ser lanzado este año, pero a raíz de la pandemia del coronavirus, fue pospuesto su lanzamiento para 2021. Aun así, en los próximos meses, es muy posible que Amazon presente un adelanto y dé más detalles sobre esta plataforma.

Amazon va en serio con los videojuegos

Hay que recordar que hace poco la compañía de Jeff Bezos compró Twitch, una de las plataforma de streaming más populares en el mundo de los videojuegos. Además, desde hace un tiempo Amazon está trabajando en el desarrollo de juegos casuales para Twitch, que permitirán a los streamers jugar con sus seguidores.

De hecho, la compañía también está haciendo grandes inversiones en juegos triple A, como lo son New World y Crucible, los cuales llegarán a finales de este mes. En definitiva, Amazon no solo quiere tener su propio plataforma de videojuegos con Project Tempo, sino también crear juegos originales y posiblemente exclusivos. Eso significa que no solo buscan competir con Google, sino también con grandes nombres en la industria como Nintendo, Sony o Microsoft.

Veremos qué tan bien le va a Amazon con esta arriesgada apuesta…