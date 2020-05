Con la novena generación de los Redmi Note, Xiaomi ha hecho un lío tremendo. No porque los móviles tengan problemas ni mucho menos, sino porque su nomenclatura es muy confusa. El inconveniente de esto radica en que la compañía pone un nombre a sus dispositivos en el mercado local (China) y luego los cambia cuando los lanza en el mercado internacional. Incluso, muchas veces intercambian los nombres haciendo que, si en China un móvil es llamado “Pro”, en el resto del mundo llegue sin ese sufijo.

Así pues, Xiaomi ha lanzado un total de cuatro Redmi Note 9 (9, 9S, 9 Pro y 9 Pro Max) considerando el mercado chino e internacional, aunque en realidad esta serie solo tiene 3 móviles. ¿Por qué? Pues porque el Note 9 Pro Max es la versión china del Note 9 Pro internacional y el Note 9S es la versión internacional del Note 9 Pro chino. ¿Y el Note 9 normal? Pues es un dispositivo internacional que en China podría ser lanzado como Redmi 10x.

Sí, sabemos que todo esto es muy confuso, pero lo importante es que sepas que de este lado del mundo solo veremos los Redmi Note 9, 9S y 9 Pro en el mercado. Así que vamos a comparar a estos tres dispositivos para ver en qué se diferencian y así puedas saber cuál te conviene comprar.

Todas las diferencias entre los Redmi Note 9, 9 Pro y 9S

Lo primero que tienes que saber es que el Redmi Note 9S es una variante intermedia entre el Note 9 y el Note 9 Pro, siendo este último el mejor en características. Sin embargo, no son muchas las diferencias entre estos tres terminales; sobre todo entre el Note 9S y el Note 9 Pro, pues usan el mismo procesador. De todas formas, para que tengas una visión más clara de las diferencias, aquí te dejamos la tabla comparativa de la serie Redmi Note 9.

Especificaciones Redmi Note 9 Redmi Note 9 Pro Redmi Note 9S Dimensiones y peso 162,38 × 77,2 × 8,95 mm y 199 gramos. 165,75 × 76,6 × 8,8 mm y 209 gramos. 165,75 × 76,6 × 8,8 mm y 209 gramos. Pantalla 6,53 pulgadas, Full HD+ (2340 x 1080), panel LCD DotDisplay con relación de aspecto 20:9, notch en forma de agujero en el lado superior izquierdo de la pantalla y protección Corning Gorilla Glass 5. 6,67 pulgadas, Full HD+ (2400 x 1080), panel LCD DotDisplay con relación de aspecto 20:9, notch en forma de agujero en el centro superior de la pantalla y protección Corning Gorilla Glass 5. 6,67 pulgadas, Full HD+ (2400 x 1080), panel LCD DotDisplay con relación de aspecto 20:9, notch en forma de agujero en el centro superior de la pantalla y protección Corning Gorilla Glass 5. Procesador MediaTek Helio G80 a 2 GHz con gráfica Mali-G52 2EEMC2. Qualcomm Snapdragon 720G a 2,3 GHz y con gráfica Adreno 618. Qualcomm Snapdragon 720G a 2,3 GHz y con gráfica Adreno 618. RAM 3 y 4 GB LPPDDR4x. 6 GB LPPDDR4x. 4 y 6 GB LPPDDR4x. Almacenamiento 64 o 128 GB UFS 2,1 + microSD de hasta 256 GB. 64 o 128 GB UFS 2,1 + microSD de hasta 256 GB. 64 o 128 GB UFS 2,1 + microSD de hasta 256 GB. Cámara Trasera Cuádruple: sensor principal de 48 MP con f/1,79 + sensor gran angular de 8 MP con f/2,2 y 118º + sensor para macros de 2 MP con f/2,4 + sensor de profundidad de 2 MP con f/2,4. Cuádruple: sensor principal de 64 MP con f/1,89 + sensor gran angular de 8 MP con f/2,2 y 119º + sensor para macros de 5 MP con f/2,4 + sensor de profundidad de 2 MP con f/2,48. Cuádruple: sensor principal de 48 MP con f/1,79 + sensor gran angular de 8 MP con f/2,2 y 120º + sensor para macros de 5 MP con f/2,4 + sensor de profundidad de 2 MP con f/2,48. Cámara Frontal 13 MP con f/2,25. 16 MP con f/2,48. 16 MP con f/2,48. Conectividad WiFi AC de doble banda, Dual SIM 4G, Bluetooth 5, NFC, GPS, lector infrarrojo, audio jack 3,5 mm, lector de huellas trasero y USB-C. WiFi AC de doble banda, Dual SIM 4G, Bluetooth 5, NFC, GPS Dual, NavIC, lector infrarrojo, audio jack 3,5 mm, lector de huellas en el lateral y USB-C. WiFi AC de doble banda, Dual SIM 4G, Bluetooth 5, GPS Dual, NavIC, lector infrarrojo, audio jack 3,5 mm, lector de huellas en el lateral y USB-C. Batería 5020 con carga rápida a 18W. 5020 mAh con carga rápida a 30W. 5020 mAh con carga rápida a 18W. Precio Desde 181 euros. Desde 245 euros. Desde 249 euros.

El Redmi Note 9 es el único con procesador de MediaTek

Al ser la variante más básica (y económica), tiene sentido que el Redmi Note 9 sea el móvil con el procesador menos potente de la serie. Usa el procesador de gama media MediaTek Helio G80 que no está nada mal, pero que en potencia se queda un poco por debajo del procesador de gama media-alta que usan los Note 9S y Note 9 Pro: el Snapdragon 720G.

De igual forma, el Redmi Note 9 es la variante con menos RAM, aunque tiene una versión de 4 GB de RAM que iguala a la versión más básica del Note 9S en este aspecto. Por lo demás, tienen el mismo almacenamiento, por lo que no encontramos más diferencias en este apartado.

Pantalla más pequeña y diferente sensor de huellas para el Redmi Note 9

Otras características que hacen al Redmi Note 9 la oveja negra de la familia son su pantalla y sensor de huella. En concreto, su pantalla es de 6,53 pulgadas y la de sus hermanos mayores es de 6,67 pulgadas, aunque cuentan con la misma tecnología LCD IPS y resolución Full HD+. Además, el notch en el frontal del Note 9 está ubicado en una esquina y en los Note 9S y Note 9 Pro está en el centro.

Con respecto al sensor de huellas, los Note 9S y Note 9 Pro lo tienen en un lateral, mientras que el Note 9 lo tienen en la parte trasera.

La mejor cámara es la de 64 MP del Redmi Note 9 Pro

La configuración de la cámara trasera es la única característica que no se repite en estos tres móviles, aunque todas sean cuádruples. Y es que, si bien los Redmi Note 9 y Note 9S tienen el mismo sensor principal de 48 MP y los mismos sensores de profundidad y gran angular, difieren en el sensor macro. Dicho sensor, que permite enfocar objetos muy de cerca, es de 5 MP en el Note 9S y de 2 MP en el Note 9. Realmente no es mucha la diferencia y no creemos que debas considerarla para decantarte por un móvil u otro, sabiendo para qué sirve este sensor.

Lo que sí hace la diferencia a nivel de fotografía es el sensor principal de 64 MP que usa el Redmi Note 9 Pro, cuya cámara trasera es idéntica a la del Note 9S, excepto por ese sensor. Debido a eso, el Note 9 Pro tiene la mejor cámara de los tres. En cuanto a la cámara frontal, la de menos megapíxeles es la del Note 9, que es de 13 MP, mientras que los Note 9 Pro y Note 9S tienen cámaras selfies de 16 MP.

Misma batería, pero mejor carga rápida para el Redmi Note 9 Pro

Todos los móviles de la serie Redmi Note 9 montan una enorme batería de 5020 mAh que debería durar dos días de uso intensivo. Sin embargo, existe una característica que diferencia a estos tres móviles en este apartado y es la carga rápida. Los Note 9 y Note 9S tienen una carga rápida de 18 W, en cambio, el Note 9 Pro alcanza una carga rápida de 30 W.

¿Qué significa eso? Pues que el Note 9 Pro puede cargar su batería de 0 a 100% en unos 70 minutos, mientras que a los Note 9 y Note 9S les toma un poco más de la mitad de dicho tiempo hacer eso mismo. Sin dudas, estamos ante una diferencia muy notable, sobre todo si te importa la autonomía.

El Redmi Note 9S es el único sin NFC

Dado a que el NFC es una característica muy útil y demanda por los usuarios hoy en día, hay que matizar que el Redmi Note 9S es el único móvil de la serie que no cuenta con esta conectividad. Por su parte, los Note 9 y Note 9 Pro sí entran en esa selecta lista de los móviles Xiaomi que sí tienen NFC.

Precios: ¿cuál es el más barato y cuál es el más caro?

A falta de conocer los precios oficiales en nuestro país de la serie Redmi Note 9, si nos dejamos llevar por los precios en China y las características, evidentemente el Redmi Note 9 será el más asequible y el Note 9 Pro el más caro. Sin embargo, el precio del Redmi 9S será muy cercano al del Note 9 Pro (más cercano que al del Note 9), según los precios en China.

Y tú… ¿cuál Redmi Note 9 piensas llevarte?