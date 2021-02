El Xiaomi Mi 11, gama alta más reciente de Xiaomi, ya llegó a España. Por eso, no podíamos dejar pasar la oportunidad de compararlo con su principal competidor, el Galaxy S21.

Samsung siempre se ha mantenido firme en la gama alta, pero qué tiene que decir Xiaomi al respecto. Para saberlo, pondremos cara a cara al Xiaomi Mi 11 y al Samsung Galaxy S21, comparando la ficha técnica de ambos y repasando sus puntos fuertes y débiles.

Por último, si estás interesado te dejamos las mejores ofertas disponibles en España.

Xiaomi Mi 11 vs Galaxy S21

Especificaciones Xiaomi Mi 11 Galaxy S21 Dimensiones y peso Para la versión con cuerpo de cristal: 164.3 mm x 74,6 mm x 8,06 mm y 196 gramos. Para la versión en cuero: 64,3 mm x 74,6 mm x 8,56 mm y 194 gramos. 151,7 x 71,2 x 7,9 mm con un peso de 171 gramos. Pantalla 6,81 pulgadas WQHD+, AMOLED, con agujero en la pantalla para cámara selfie, HDR 10+, 120 Hz y Gorilla Glass Victus. 6,2 pulgadas Full HD+, Dynamic AMOLED 2X, Infinity-O Display, HDR10+, 120 Hz y Gorilla Glass Victus. Procesador Qualcomm Snapdragon 888 con gráfica Adreno 660. Global: Samsung Exynos 2100 con gráfica Mali-G78 MP14. EE. UU., China y Corea del Sur: Qualcomm Snapdragon 888 con gráfica Adreno 660. RAM 8 y 12 GB LPDDR5. 8 GB LPDDR5. Almacenamiento 128, 256 o 512 GB en formato UFS 3.1. 128 o 256 GB en formato UFS 3.1. Cámara Trasera Triple: sensor principal grande de 108 MP f/1.87, tamaño de 1/1.33 pulgadas y tamaño de píxeles de 0.8 μm. Sensor gran angular de 13 MP con una apertura focal de 2.4 y 123º FOV. Sensor telemacro de 5 MP con f/2.4 y AF (3 cm-10 cm). Flash Dual LED. Triple cámara: ultra gran angular de 12 MP con f/2.2 y visión de 120º + 12 MP con f/1.8, Dual Píxel AF y OIS + teleobjetivo de 64 MP con f/2.0, zoom híbrido 3x, PDAF y OIS. Cámara Frontal 20 MP con f/2.4 y tamaño de pixel de 0.8 μm. 10 MP con f/2.2 y Dual Pixel AF. Conectividad USB C, WiFi 6, Bluetooth 5, Dual SIM 5G, NFC, puerto infrarrojo, GPS + GLONASS + Galileo + BeiDou, LED de notificaciones, lector de huellas en pantalla y audio estéreo Harman Kardon. USB C, WiFi 6, Bluetooth 5, Dual-SIM 5G, NFC, GPS + GLONASS + Galileo + BeiDou y ANT+. Con altavoces estéreo y Hi-Res audio. Sistema operativo MIUI 12.5 basado en Android 11. OneUI 3.1 basado en Android 11. Batería 4600 mAh con carga rápida de 55 W, carga inalámbrica de 50 W e inversa de 10 W. 4000 mAh con carga rápida de 25 W, carga rápida inalámbrica de 15 W y carga inalámbrica inversa de 4,5 W.

Si nos guiamos por la ficha técnica está claro que el Mi 11 es superior al Samsung Galaxy S21 en más de un aspecto. Pero los números y especificaciones no lo son todo.

Para saber con certeza cuál móvil es mejor debemos ir más allá, desarrollar cada uno de los aspectos más importantes de un móvil.

La mejor pantalla y diseño

Si tuvieses el Mi 11 y Galaxy S21 en tus manos ¿cuál te llamaría más la atención? Es probable que el Mi 11, por el diseño más premium. La pantalla de este móvil es cautivadora, empezando porque tiene una ligera curvatura en los cuatro lados.

Al encenderla, te encontrarás con un panel AMOLED de alto contraste y luminosidad, que llega a los 515 ppi. Además, tiene una tasa de refresco de 120 Hz y una respuesta táctil de 480 Hz.

Pero esto no quiere decir que el panel del Galaxy S21 sea peor. Ciertamente no llega a la misma densidad de píxeles, pero para ser honestos en pantallas de móviles esto no se nota demasiado. Por el contrario, como veremos más adelante, puede afectar a la autonomía.

Además, el Galaxy S21 también tiene una tasa de refresco de 120 Hz, y ambos incluyen un ajuste automático de la tasa de refresco, para bajar o subir la frecuencia dependiendo del caso.

Por otro lado, el Mi 11 sigue teniendo una clara ventaja en el diseño. El acabado en plástico del Galaxy S21 demuestra que Samsung ha hecho un buen trabajo. Sin embargo, no deja de transmitir una sensación menos atractiva.

Dependiendo del caso, el Mi 11 saca pecho en potencia

Ambos móviles parten de opciones de 8 GB de RAM y 128 GB de memoria interna. Sin embargo, dependiendo del mercado el Galaxy S21 puede llevar en sus entrañas el Snapdragon 888, igual que el Mi 11, o el Exynos 2100. Para ser justos, el desempeño del Galaxy S21 con el procesador Exynos este año es mejor, pero por experiencia es de suponer que el Snapdragon 888 sea un pelín superior en potencia.

Más allá de esto, debemos tomar en cuenta también que el rendimiento está influenciado por el desempeño de la capa de personalización. En este caso, habrá opiniones a favor y en contra sobre la eficiencia de MIUI 12.5 o de OneUI 3.1.

En las cámaras hay un claro ganador

En la mayoría de los escenarios, los sensores del Mi 11 y Galaxy S21 lograrán resultados similares, pero la mayor densidad de píxeles del sensor principal del Mi 11 le da ventaja al lograr unas fotos más nítidas. Esto puede ser muy útil en más de una ocasión, sobre todo cuando debes editar fotos sin perder mucha calidad.

Irónicamente, a mayor densidad de píxeles en el sensor es necesaria más luz. Por eso, en las escenas de poca iluminación el Galaxy S21 logra unas mejores fotografías. Lo curioso es que el S21 monta un sensor principal con más de un año de antigüedad.

Sin embargo, en las fotos teleobjetivo tiene resultados muy positivos. Pero en general, el Mi 11 está más acorde con lo que esperaríamos de un gama alta en 2021.

La autonomía no es la que esperarías

A simple vista, el Mi 11 parece tener una autonomía superior a la del Galaxy S21 pero nada más lejos de la realidad. A pesar de tener 600 mAh más que el Samsung y una carga rápida mejor, la pantalla WQHD+ y la tasa de refresco a 120 Hz son una combinación peligrosa para cualquier batería.

E irónicamente, el Exynos 2100 ha superado al Snapdragon 888 en un test de batería, lo que indudablemente deja al Galaxy S21 como un claro ganador en el tema de la autonomía.

Y a pesar de esto, la diferencia de horas con la pantalla encendida del Mi 11 y del Galaxy S21 es de 11 horas y 14 horas, respectivamente.

¿Qué móvil deberías comprar y dónde?

La decisión parece ser bastante clara. Si nos guiamos por las especificaciones técnicas y características en general, el Mi 11 destacada sobradamente en varios aspectos. Y aun así hay otros detalles en los que el Galaxy S21 ha sido más equilibrado.

Además, en el caso de móviles de diferentes fabricantes no solo hay que considerar el apartado técnico sino las preferencias de cada usuario. Pero también hay un factor decisivo y es el precio. El Mi 11 tiene un precio más competitivo en la gama alta y esto puede inclinar la balanza muy a su favor.

Y si has llegado hasta aquí pensando cuál móvil deberías comprar, aquí te dejamos los enlaces a las mejores ofertas de compra de ambos móviles, ¡no te las pierdas!

¿Por qué deberías comprar el Xiaomi Mi 11?

El Mi 11 es el primero de lo que será la serie 11 de Xiaomi y aun así promete bastante. Es un móvil muy completo pero no perfecto. Sin embargo, difícilmente dejará inconforme hasta al usuario más exigente.

Puedes encontrar la versión global en AliExpress ya mismo por 749 euros.

¿Por qué deberías comprar el Samsung Galaxy S21?

Si eres un fiel usuario de Samsung, el Samsung Galaxy S21 no te dejará insatisfecho. Puede que cueste más que el Mi 11 y quizás no tenga una mejor combinación de cámaras o un diseño más premium. Pero aparte de esto es uno de los móviles más completos y con un balance perfecto, que la marca ha desarrollado hasta ahora.

Puedes encontrarlo en Amazon a partir de 793 euros para la versión de 8 GB de RAM Y 128 GB de memoria interna, con envío gratis.

Más allá de esta comparativa, sabemos bien que cuando se trata de móviles tan populares como estos dos puede haber muchas opiniones encontradas. Por eso, nos gustaría saber qué piensas, ¿crees que el Galaxy S21 es mejor que el Mi 11? Y de ser así, ¿por qué?