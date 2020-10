Si te gustan los móviles y te consideras un usuario avanzado, seguramente conocerás el foro XDA por ser uno de los lugares donde más recursos puedes encontrar para exprimir tu móvil. Pues bien, esta comunidad no solo se encarga de actualizar miles de ROMs, soluciones a problemas, etc. sino que ahora también ha lanzado su propio smartphone.

Sí, un nuevo smartphone que rompe con todos los estándares del mercado para ofrecer un dispositivo único, un tanto caro pero mucho más libre que la gran mayoría de Android de los que se han lanzado al mercado. El nuevo smartphone de XDA es el primer móvil con LineageOS de serie, pero esa no es la única novedad del mismo.

El Pro1 X no es un smartphone convencional, se mire por donde se mire

Este nuevo smartphone de XDA es un dispositivo que no será para todos, pero sí para aquellos que quieran exprimir su móvil al máximo y una buena plataforma donde hacerlo. Para ello, XDA se ha aliado con el fabricante F(x)tec y han creado el Pro1 X. Y estamos seguros de que no le faltará soporte por mucho tiempo, además de ser compatible con Ubuntu Touch OS.

La mayoría de móviles no te dejan elegir, llegan con Android o iOS y para cambiar esto tienes que rootearlos, etc. El Pro1 X no, sino que te permite elegir entre Ubuntu Touch OS, LineageOS y otras versiones de Android (todavía por confirmar). Si conoces la compañía, sabrás que el Pro1 X llega como una personalización liviana del F(x)tec Pro1 lanzado el año pasado. Y no podemos negar que es un móvil que recuerda al Nokia N97 y que nos transporta al pasado.

Características del Pro1 X, el móvil de XDA

Características XDA Pro1 X Dimensiones y peso 154 x 73,6 x 13,98mm. 243 gramos. Pantalla 5,99 pulgadas AMOLED, con resolución Full HD+ (2160 x 1080 píxeles) y protección Corning Gorilla Glass 3. Procesador Qualcomm Snapdragon 835 con gráfica Adreno 540. RAM 6 u 8 GB LPDDR4X. Almacenamiento 128 o 256 GB (ampliable con microSD de hasta 2 TB). Cámara trasera Dual de 12 MP (Sony IMX363) con f/1.8 + 5 MP FF con f/2.0. Graba 4K a 30 fps. Tiene flash Dual LED. Cámara frontal 8 MP, FF con f/2.0. Conectividad y extras USB C, Dual SIM híbrida 4G, WiFi 5, Bluetooth 5.0 LE, NFC, GPS, doble altavoz (estéreo), radio FM, jack de audio, led de notificaciones, sensor de huellas lateral y teclado QWERTY completo. Batería 3200 mAh con carga rápida Quick Charge 3.0. Sistema operativo A elegir (Ubuntu Touch, LineageOS 17, Android 9 u otros).

Como puedes ver, es un smartphone bastante completo que destaca por integrar un teclado, un diseño que se puede doblar y un hardware bastante potente pero de hace un par de años. Aún así, aquí el hardware no es el protagonista sino que tengas la opción de usar el software que quieras desde el principio. Aquí tú podrás elegir con quién compartes los datos, y qué apps usas.

Y si optas por Ubuntu Touch debes saber que podrás conectar tu móvil al PC usando un cable HDMI para tener acceso a un entorno de trabajo, el cual su software moverá sin demasiados problemas. La pantalla la podrás usar como ratón en este caso.

En cuanto al hardware, es correcto aunque se nos antoja algo corta su batería, de solo 3200 con tanto peso. Todo esto se justifica con su gran teclado completo, el cual estará disponible en forma QWRTY pero no con la letra Ñ.

¿Cuánto cuesta el móvil de XDA? ¿Es caro?

Decir caro o barato, es complicado. A nosotros nos parece que no es un móvil para cualquiera pero si sabes lo que te encontrarás en él, nos parece un acierto. La mayoría de las personas no están dispuestas a pagar los 550€ que costará este hardware de hace 2 años, pero aquellos que se enfoquen en la privacidad y en el control, encontrarán en este móvil un dispositivo único.

El móvil se empezará a vender esta Navidad, a través de Indiegogo. Sin embargo, no llegará a tu hogar hasta marzo de 2021 si decides hacerte con uno.

Pro1 X, con 6 GB de RAM y 128 GB – 550€ .

. Pro1 X, con 8 GB de RAM y 256 GB – 609€.

¿Te harás con uno? ¿O crees que es mejor esperar a ver qué opinan los usuarios del mismo?