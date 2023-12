El Samsung Galaxy S23 FE es un móvil con sabor agridulce: es un telefonazo realmente capaz, pero para muchos es lo que debió ser el Galaxy S22 FE (que nunca se lanzó). ¿La principal razón? Es el primer Galaxy S Fan Edition que no lleva el mismo SoC que su equivalente en la línea regular. Debió llevar el Snapdragon 8 Gen 2 de los Galaxy S23, pero equipa los Snapdragon 8 Gen 1 y Exynos 2200 de los Galaxy S22. Esto es algo que generó mucha molestia entre los más puristas (y con razón).

Al compararlo contra el Galaxy S23, solo le superó en su relación precio-calidad, pero en general es inferior. Al hacerlo contra el Galaxy S21 quedó mejor parado, pero ¿qué pasará al batirse en duelo contra su igual en rendimiento? Comparamos el Samsung Galaxy S23 FE vs. Samsung Galaxy S22 y esto es lo que encontramos.

Tabla comparativa de especificaciones: Samsung Galaxy S23 FE vs. Samsung Galaxy S22

Especificaciones Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S22

Dimensiones y peso 158 x 76,5 x 8,2 mm. 209 gramos. 146 x 70,6 x 7,6 mm. 168 gramos. Pantalla 6,4″ Full HD+ (2340 x 1080 píxeles) con relación de aspecto 19,5:9, panel Dynamic AMOLED 2X, tasa de refresco variable entre 60 y 120 Hz, HDR10+, Dolby Vision, brillo máximo de 1450 nits y protección Corning Gorilla Glass 5. 6,1″ Full HD+ (2340 x 1080 píxeles) con relación de aspecto 19,5:9, panel Dynamic AMOLED 2X, tasa de refresco variable entre 1 y 120 Hz, HDR10+, Dolby Vision, brillo máximo de 1300 nits y protección Corning Gorilla Glass Victus+. Procesador Global: Samsung Exynos 2200 con gráfica AMD Xclipse 920.

Estados Unidos: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con gráfica Adreno 730. RAM 8 GB LPDDR5. Almacenamiento 128 / 256 GB en formato UFS 3.1. Cámara Trasera Triple: Principal de 50 MP con f/1.8, Dual Pixel AF y OIS.

con f/1.8, Dual Pixel AF y OIS. Ultra gran angular de 12 MP con f/2.2 y campo de visión de 123°.

con f/2.2 y campo de visión de 123°. Teleobjetivo de 8 MP con f/2.4, PDAF, OIS y zoom óptico de 3x. Grabación de vídeos en 8K @ 24 fps. Flash LED. Triple: Principal de 50 MP con f/1.8, Dual Pixel AF y OIS.

con f/1.8, Dual Pixel AF y OIS. Ultra gran angular de 12 MP con f/2.2 y campo de visión de 120°.

con f/2.2 y campo de visión de 120°. Teleobjetivo de 10 MP con f/2.4, PDAF, OIS y zoom óptico de 3x. Grabación de vídeos en 8K @ 24 fps. Flash LED. Cámara Frontal 10 MP con f/2.4 y AF. 10 MP con f/2.2 y Dual Pixel AF. Conectividad y extras

USB C, WiFi 6E de triple banda, Dual SIM 5G, GPS + GLONASS + GALILEO + BDS, Bluetooth 5.3, NFC, lector de huellas óptico, altavoces estéreo y protección IP68. USB C, WiFi 6 de doble banda, Dual SIM 5G, GPS + GLONASS + GALILEO + BDS, Bluetooth 5.2, NFC, lector de huellas óptico (ultrasónico), altavoces estéreo y protección IP68. Batería 4500 mAh con carga rápida de 25 W, carga inalámbrica de 15 W e inversa de 4,5 W. 3700 mAh con carga rápida de 25 W, carga inalámbrica de 15 W e inversa de 4,5 W. Sistema operativo Android 13 bajo One UI 5.1. Actualizable a Android 14 bajo One UI 6. Android 12 bajo One UI 4.1. Actualizable a Android 14 bajo One UI 6. Precio Desde 599 $ (570 € al cambio). Desde 859 € (lanzamiento). Cómpralo aquí Comprar Comprar

Hay un empate técnico en cuanto a diseño, aunque hay diferencias bien marcadas (y justificadas)

El Samsung Galaxy S23 FE y el Galaxy S22 comparten muchas similitudes en su diseño: traseras de cristal, marcos redondeados fabricados en aluminio, altavoces estéreo y protección IP68 contra polvo y agua. Sin embargo, también hay algunas diferencias bastante marcadas.

La más evidente tiene que ver con las cámaras traseras. En el dispositivo de 2023 no hay un módulo visible, sino que las cámaras se integran completamente con la cubierta. Mientras, en el terminal de 2022 sí que hay un módulo rectangular fácilmente identificable.

Otra diferencia está en la resistencia de los cristales frontales y traseros: mientras que el S23 FE apuesta por Gorilla Glass 5, el S22 utiliza Gorilla Glass Victus+ (más nuevo). Se supone que el S22 debería ser más resistente, pero lo cierto es que no es una diferencia notable.

En las dimensiones y peso están las últimas diferencias de diseño. El Galaxy S23 FE es notablemente más grande, grueso y pesado que su rival, pero es algo perfectamente justificado. ¿Por qué? Primero, porque tiene una pantalla más grande; y segundo, porque su batería es de mucha mayor capacidad.

Esto podría ser algo decisivo para algunos usuarios (algunos prefieren un móvil pequeño, otros mejor autonomía), pero es algo totalmente subjetivo. Tomando eso en cuenta, nos quedamos con un empate técnico.

Las pantallas también tienen ciertas diferencias, pero no son tan importantes

El panel de S23 FE es de 6,4”, mientras que el del Galaxy S22 es de 6,1”. No obstante, esta es la única diferencia realmente marcada en este apartado, porque en el resto de cosas ambas pantallas se parecen.

Los dos usan paneles Dynamic AMOLED 2X, tienen resolución Full HD+, relación de aspecto 19,5:9, certificaciones HDR10+ y Dolby Vision, así como tasa de refresco de 120 Hz. Sin embargo, cada uno tiene algo a su favor.

Por un lado, el Galaxy S23 FE ofrece un brillo máximo ligeramente superior (1450 nits vs. 1300 nits). Por el otro, el Galaxy S22 tiene tasa de refresco adaptativa entre 1 y 120 Hz, mientras que el S23 FE se mueve entre 60 y 120 Hz.

Así, no podemos decir que la pantalla de uno sea superior a la del otro, pues cada una tiene sus ventajas. Si buscas un panel más grande y de mayor brillo, elige el Galaxy S23 FE. En cambio, si buscas un panel pequeño y más versátil deberías irte por el Galaxy S22.

El rendimiento de su hardware es muy similar, pero el Galaxy S23 FE llevará su software más allá

Un detalle importante sobre este par es que comparten exactamente el mismo hardware interno. Los dos utilizan el Samsung Exynos 2200 en su versión global y el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 en EE. UU. Asimismo, se apuntan 8 GB de RAM en formato LPDDR5 y 128 o 256 GB de almacenamiento en formato UFS 3.1.

Por lo tanto, su rendimiento es técnicamente el mismo. Las diferencias son tan marginales que no podríamos dar un ganador, así que nos mantenemos en un empate técnico. De hecho, puedes ver que las pruebas de distintos benchmarks no superan el 3% de diferencia, salvo en la prueba multinúcleo de Geekbench 6, aunque las versiones con el SoC de Qualcomm se imponen:

Benchmarks de las versiones con Exynos 2200 (Europa y resto del mundo):

Especificaciones Galaxy S23 FE

Galaxy S22

AnTuTu 10

1.022.200 puntos. 1.020.000 puntos. Geekbench 6 (single) 1.592 puntos. 1.602 puntos. Geekbench 6 (multi)

3.889 puntos. 3.768 puntos.

Benchmarks de las versiones con Snapdragon 8 Gen 1 (Estados Unidos):

Especificaciones Galaxy S23 FE

Galaxy S22

AnTuTu 10

1.124.891 puntos. 1.115.004 puntos. Geekbench 6 (single) 1.537 puntos. 1.674 puntos. Geekbench 6 (multi)

3.701 puntos. 4.038 puntos.

No obstante, esto no es algo que sucede con el software. Sí, es cierto que ambos dispositivos ya tienen Android 14 bajo One UI 6, pero las versiones de partida son diferentes. El Galaxy S22 partió con Android 12 y llegará hasta Android 16. Mientras, el Galaxy S23 FE se vende con Android 13 y llegará hasta Android 17.

Las cámaras del Galaxy S22 son superiores, pero por poco

Hasta ahora ha quedado muy bien demostrado que estos dos móviles están bastante igualados, algo que refuerza la tesis de que el S23 FE debió ser el S22 FE. Esto prácticamente vuelve a pasar en el apartado de cámaras, pero aquí sí daremos ganador al Galaxy S22 (aunque por muy poco).

Los dos tienen tres cámaras traseras con el mismo sensor principal de 50 MP (Samsung GN5), Dual Pixel AF y OIS. No obstante, el Galaxy S22 tiene una cámara teleobjetivo de mayor resolución (10 MP vs. 8 MP), pero con el mismo zoom óptico de 3x, PDAF y OIS. También comparten el mismo sensor ultra gran angular, pero en el S23 FE encontrarás un campo visual ligeramente superior (123º vs. 120º). Ambos graban en 8K @ 24 fps.

El sensor de las cámaras frontales también es el mismo de 10 MP, pero la apertura focal es mejor en el Galaxy S22 (f/2.2 vs. f/2.0). Además, este último tiene Dual Pixel AF y el S23 FE se queda con autoenfoque (AF) estándar.

En las baterías sí hay una diferencia clarísima y el Galaxy S23 FE lleva el punto

Ya lo habíamos adelantado hace algunos párrafos: el Galaxy S23 FE tiene un batería de mucha mayor capacidad que el Galaxy S22. Hablamos de un 21,6% más, pues son 4500 mAh vs. 3700 mAh. Con esto es seguro que el Galaxy S23 FE tendrá una autonomía superior, aunque por esa mejora se sacrifican tamaño y peso.

Ahora bien, el sistema de carga sí que se mantiene igual: carga rápida cableada de 25 W, carga inalámbrica de 15 W y carga inalámbrica inversa de 4,5 W.

Conclusiones: ¿deberías comprar el Galaxy S23 FE o el Galaxy S22?

Hasta ahora ha quedado demostrado que este par se parece un montón, salvo por cosas puntuales. ¿Y qué sucede con los precios? Lamentablemente, el S23 FE todavía no se vende en España, así que no podemos compararlos con los precios de acá.

No obstante, sí que podemos hacerlo con el precio de venta en Estados Unidos, donde encontramos lo siguiente: el Galaxy S23 FE se vende desde 599,99 dólares, mientras que el Galaxy S22 ha visto su precio caer hasta los 579,99 dólares.

Son solo 20 dólares de diferencia entre uno y otro, así que la respuesta parece bastante clara: a menos que busques un móvil compacto y más ligero, el Galaxy S23 FE es mejor compra.

¿La razones? Varias: una pantalla más grande y brillante, mucha mejor autonomía, un diseño más reciente y se actualizará hasta Android 17. Sí, puede que el S23 FE sea un poco inferior en las cámaras, pero la diferencia respecto al S22 es tan mínima que no vale la pena dar el brazo a torcer.

Por cierto, hay dos cosas que no mencionamos antes y también son mejores en el Galaxy S23 FE: su conectividad WiFi (6E vs. 6) y Bluetooth (5.3 vs. 5.2).