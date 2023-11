El Samsung Galaxy S23 FE es un telefonazo, aunque para algunos fue un poco decepcionante el hecho de que lleve el Exynos 2200 en Europa. Aun así, es un móvil realmente completo y cuyo precio es más atractivo que el del Galaxy S23 sin hacer muchísimos sacrificios.

Sin embargo, si estás pensando en comprarlo, es probable que te hayas dado cuenta de algo al ir a revisar sus especificaciones. Por ningún lado se habla del conector jack de 3,5 mm y la ranura micro SD en el Galaxy S23 FE. ¿Es algo que a Samsung se le olvidó mencionar o es que el Galaxy S23 no tiene estas cosas? Te despejaremos la duda

El Galaxy S23 FE no tiene conector para jack de 3,5 mm para auriculares por cable

No, no es un error en la hoja de especificaciones de Samsung y otras webs especializadas en móviles. Como todos los Galaxy S desde hace varios años, el Galaxy S23 FE no tiene conector jack de 3,5 mm para auriculares.

El último Galaxy S en utilizar este conector fue el Galaxy S10 de 2019. Desde entonces no está disponible en ningún modelo de esta serie, ni siquiera en los modelos Fan Edition (FE).

Los únicos auriculares que pueden usarse sin adaptador con el Gaalxy S23 son los Bluetooth y USB-C. En caso de querer utilizar unos auriculares con conector de 3,5 mm, tendrás que comprar el adaptador USB-A a jack de 3,5 mm.

Esta es una decisión que incluso ha ido permeando a la gama media de la compañía, pues muchos Galaxy A también carecen de este conector. De hecho, actualmente es algo casi que exclusivo de los Galaxy de gama baja y media-baja. Incluso los Galaxy Z tampoco lo tienen.

¿Las razones? Abaratar costes de fabricación, facilitar el diseño de dispositivos más delgados y también más resistentes al agua y polvo. Esto último es una verdad a medias, pero uno de los argumentos usados por Samsung y otras tantas marcas.

¿El Galaxy S23 FE tiene ranura para micro SD? Lamentablemente, tampoco

La otra pregunta que te trajo a este artículo seguro tiene que ver con el almacenamiento ampliable del Galaxy S23 FE. Si eres de grabar muchos vídeos o tomar muchísimas fotos, puede que los 128 o 256 GB de este móvil se te queden pequeños pronto. Siempre se puede optar por el almacenamiento en la nube, pero la mejor opción tiende a ser una tarjeta micro SD en la que tengas todo disponible de forma local.

No obstante, tenemos malas noticias para ti, porque el Galaxy S23 FE tampoco cuenta con esta característica. El Galaxy S23 FE no tiene ranura para micro SD, así que no puedes ampliar su almacenamiento de esa manera. Solo puedes optar por el almacenamiento en la nube, aunque esto no está mal si pruebas alguno de estos servicios.