Aunque los fabricantes chinos nos han dejado algunos de los mejores móviles de los últimos años, no es un secreto que también reciclan muchas ideas. Desde hace años Xiaomi viene haciéndolo al lanzar los mismos móviles, con distintos nombres (y ligeros cambios, a veces), en diferentes mercados.

Esto no está mal, aunque ciertamente puede llevar a algunos usuarios a confundirse, pero el hecho es que lo volvieron a hacer. ¿Cómo? Al presentar su nuevo Redmi Note 11R en China, que no es más que un Redmi Note 11E con apariencia de POCO M4 5G. Te mostramos todas sus características.

Todas las especificaciones del Redmi Note 11R

Características Xiaomi Redmi Note 11R

Dimensiones y peso 164 x 76,1 x 8,9 mm. 200 gramos. Pantalla 6,58″ Full HD+ (2408 x 1080 píxeles) con relación de aspecto 20:9, panel IPS, tasa de refresco de 90 Hz, respuesta táctil de 240 Hz, birllo de 500 nits y protección Gorilla Glass. Notch. Procesador MediaTek Dimensity 700 con gráfica Mali-G57 MC2. RAM 4 / 6 / 8 GB LPDDR4X. Almacenamiento 128 GB en formato UFS 2.2. Ampliable mediante microSDXC. Cámara trasera Principal de 50 MPcon f/1.8 y PDAF.

Profundidad de 2 MP con f/2.4.

Flash LED. Cámara frontal 5 MP. Conectividad y extras USB C, WiFi 5 de doble banda, Dual SIM 5G, GPS, Bluetooth 5.1, NFC, conector de infrarrojos, jack de audio de 3,5 mm, lector de huellas lateral y protección IP52 contra salpicaduras. Batería 5000 mAh con carga de 10W. Sistema operativo Android 12 basado en MIUI 13. Lee también: OnePlus Nord 2T, un móvil «perfectamente equilibrado» que podría ser un superventas

El Note 11R es la simbiosis perfecta entre los Redmi y POCO de gama media asequible

No sabemos si fue una noche de locura o si en alguna fábrica de Xiaomi quedaban muchas piezas sin usar y había que darles salida. Sin embargo, lo que sí sabemos es que la compañía literalmente cogió los Redmi Note 11E que tuviese por ahí y les puso las cubiertas sobrantes de POCO M4 5G para crear «un nuevo dispositivo». Y es que el Redmi Note 11R no tiene ninguna característica nueva, aunque eso no significa que sea un móvil mediocre.

El Redmi Note 11R llega al mercado con un panel IPS de 6,58” con resolución Full HD+ (2408 x 1080 píxeles) que no está mal para un dispositivo tan económico. Además, cuenta con tasa de refresco de 90 Hz y frecuencia táctil de 240 Hz.

En su interior va un MediaTek Dimensity 700, así como 128 GB de almacenamiento y configuraciones de 4, 6 u 8 GB de RAM LPDDR4X. Lleva Android 12 bajo MIUI 13 como sistema operativo, así que es un dispositivo bastante actualizado en cuanto a software. Al sumar todo, el resultado es un conjunto de potencia muy decente y conectividad 5G que te servirá para cualquier tarea diaria.

Sus cámaras traseras son de 50 MP y 2 MP, una configuración que no sorprende, pero que cumplirá muy bien su labor. Por su parte, la cámara frontal es un sencillo sensor de 5 MP. Entre sus otras características encontrarás una batería de 5000 mAh (una capacidad realmente buena), aunque carga estándar de apenas 10 W. ¿Algo más? Sí, el típico conector USB-C, WiFi de doble banda, doble bandeja para SIM, conector para auriculares, protección IP52 y otros extras.

Precio y disponibilidad del Redmi Note 11R

En general, el Redmi Note 11R es un móvil que apunta a la gama media más asequible, un lugar en el que probablemente se abrirá un buen hueco. ¿Cómo lo sabemos? Porque sus especificaciones son de las mejores en ese nicho de precio.

Este dispositivo comenzará a vender en China a partir del 30 de septiembre en tres colores diferentes: gris, negro y azul. Sus precios para cada configuración son los siguientes: