Entre el Redmi 12 5G y el Galaxy A14 5G… ¿cuál es mejor? Seguramente has llegado hasta aquí con esa pregunta en mente, pues ciertamente es difícil elegir uno u otro. Estamos ante los dos mejores móviles de gama baja con 5G que puedes conseguir en el mercado y ambos tienen una relación calidad-precio excelente. Aparte, vienen de las marcas de smartphones Android más vendidas del momento: Xiaomi y Samsung.

Teniendo en cuenta que la diferencia de precio entre estos dos móviles es pequeña, a continuación analizaremos y compararemos las especificaciones de los Redmi 12 5G y Galaxy A14 5G para averiguar cuál vale más la pena. Intentaremos despejar toda duda que tengas al respecto, así que sin más tiempo que perder, ¡empecemos!

Tabla comparativa de especificaciones: Redmi 12 5G vs. Galaxy A14 5G

Primero lo primero… ¿cuáles son las especificaciones técnicas de los Redmi 12 5G vs. Galaxy A14 5G? En la siguiente ficha técnica comparativa puedes comprobarlas:

Especificaciones Xiaomi Redmi 12 5G

Samsung Galaxy A14 5G

Dimensiones y peso 168,60 X 76,28 X 8,17 mm. 199 gramos. 167,7 x 78 x 9,1 mm. 205 gramos. Pantalla 6,79″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con panel IPS LCD y tasa de refresco de hasta 90 Hz. 6,6″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con panel PLS LCD y tasa de refresco de 90 Hz. Procesador Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 con gráfica Adreno 613. USA: MediaTek Dimensity 700 con gráfica Mali-G57 MC2.

Europa: Samsung Exynos 1330 con gráfica Mali-G68 MC4. RAM 4 / 6 / 8 GB LPDDR4X. 4 / 6 GB LPDDR4X. Almacenamiento 128 o 256 GB (ampliable hasta 1 TB con micro SD). 64 o 128 GB (ampliable hasta 1 TB con micro SD). Cámara Trasera Doble: principal de 50 MP con f/1.8 + macro de 2 MP con f/2.4.

Flash LED. Triple: principal de 50 MP con f/1.8 + macro de 2 MP con f/2.4 + sensor de profundidad de 2 MP con f/2.4.

Flash LED. Cámara Frontal 8 MP con f/2.0. 13 MP con f/2.0. Conectividad USB C, WiFi 5 de doble banda, Dual SIM 5G, GPS, Bluetooth 5.3, lector de huellas lateral, protección IP53, NFC, radio FM, infrarrojos y jack de audio de 3,5 mm. USB C, WiFi 5 de doble banda, Dual SIM 5G, GPS, Bluetooth 5.2, lector de huellas lateral, NFC, radio FM (solo la versión con Exynos 1330) y jack de audio de 3,5 mm. Batería 5000 mAh con carga rápida de 18 W. 5000 mAh con carga rápida de 15 W. Sistema operativo Android 13 bajo MIUI 14. 2 años de actualizaciones de Android + 3 años de seguridad. Android 13 bajo One UI Core 5. 2 años de actualizaciones de Android + 4 años de seguridad. Lee también: Honor X5 Plus: un gama baja con cámara de 50 MP y 5200 mAh de batería

Diseño parecido, pero el Redmi 12 5G es más prémium y resistente

Tanto Xiaomi como Samsung apostaron por un diseño minimalista en sus móviles de gama baja con 5G para este año. Ambos cuentan con una tapa trasera con los sensores de cámara insertados sin ningún marco o módulo que los rodee. Eso sí, el Redmi 12 5G ofrece un acabado más prémium al tener una trasera de vidrio, mientras que el Galaxy A14 5G está hecho completamente de plástico.

Además, el Redmi 12 5G tiene una perforación en la pantalla para la cámara selfie, que luce más elegante que la cámara frontal del Galaxy A14 5G, la cual está alojada en un notch en forma de gota.

Asimismo, es importante recalcar que el ratio cuerpo-pantalla del Redmi 12 5G es del 85%, mientras que el del Galaxy A14 5G es del 80%. Eso quiere decir que el móvil de Samsung tiene marcos más gruesos y, por lo tanto, una apariencia menos atractiva. Dicho sea de paso, también es unos 6 gramos más pesado.

Por si fuera poco, el Redmi 12 5G es el único de los dos que cuenta con certificación IP53 contra el polvo y la salpicadura. Así que no solo supera al Galaxy A14 5G en diseño, sino también en calidad de construcción.

Pantallas LCD de 90 Hz con diferentes tamaños y tecnologías

El Redmi 12 5G usa un panel LCD con tecnología IPS, mientras que el Galaxy A14 5G tiene un panel LCD con tecnología PLS. Ambas ofrecen una tasa de refresco de 90 Hz y resolución Full HD+, pero con diferentes ventajas y desventajas.

El panel IPS del Redmi 12 5G ofrece una mejor calidad de imagen y contraste, pero el panel PLS del Galaxy A14 5G te asegura un mejor ángulo de visión, un brillo más alto y una nula filtración de la retroiluminación. Dependiendo de qué priorices, una te parecerá mejor que otra.

Por cierto, también ten presente que el panel del Redmi 12 5G es 0,2 pulgadas más grande que el del Galaxy A14 5G.

El Redmi 12 5G lleva un procesador más potente

El Snapdragon 4 Gen 2, que es actualmente el mejor procesador de gama baja, está bajo el capó del Redmi 12 5G acompañado por 4, 6 u 8 GB de RAM y un almacenamiento de 128 o 256 GB. En AnTuTu, este procesador ha obtenido un puntaje de 421404, superando así al Exynos 1330 y sus 403669 puntos en AnTuTu.

¿Qué es el Exynos 1330? Pues el procesador que lleva el Galaxy A14 5G en Europa y en todos los países que no sean Estados Unidos. En el gigante norteamericano, este móvil lleva otro chip llamado MediaTek Dimensity 700 que es algo menos potente que el Exynos 1330. De cualquier forma, el Snapdragon 4 Gen 2 del Redmi 12 5G los supera a ambos en potencia y eficiencia energética.

La versión más potente del Galaxy A14 5G tiene 6 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Si bien no tiene una variante de 8 GB de RAM como el móvil de Xiaomi, al menos cuenta con una versión muy económica de 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento que no está nada mal.

Sea como sea, si estás buscando un móvil para gaming o un móvil que mantenga su buen rendimiento a largo plazo, el Redmi 12 5G es la mejor opción entre estos dos por su chip Snapdragon 4 Gen 2. Eso sí, el Exynos 1330 del Galaxy A14 5G no es muy inferior y también te garantizará un rendimiento excelente por mucho tiempo.

Ligera ventaja para el Galaxy A14 5G en el apartado fotográfico

Tanto el Galaxy A14 5G como el Redmi 12 5G se apoyan en un sensor principal de 50 MP para sacar la mayoría de fotos y grabar vídeos, por lo que no notarás una gran diferencia en calidad fotográfica entre ambos. Sin embargo, si tenemos que dar un ganador en este apartado, elegiríamos al Galaxy A14 5G.

El móvil de Samsung tiene un sensor dedicado al modo retrato (algo que no tiene el Redmi 12 5G) y además posee una cámara frontal de más megapíxeles (13 MP vs. 8 MP). Aparte, históricamente el software de cámara de los Samsung Galaxy ha sido superior al de Xiaomi.

No obstante, reiteramos que la diferencia en este apartado no es tan grande como para decantarse por uno u otro.

Misma batería y años de actualizaciones de Android, aunque con pequeñas diferencias

La autonomía de los Redmi 12 5G y Galaxy A14 5G es muy similar. Los dos utilizan una pila de 5000 mAh que soporta carga rápida de 18 y 15 watts, respectivamente. No hay una diferencia muy amplia ni en duración de la batería ni en tiempos de carga, pero ten en cuenta que el procesador del Redmi 12 5G es más moderno y eficiente que el del Galaxy A14 5G, lo que se traduce en una mejor gestión de la energía (teóricamente).

Ahora bien, el Redmi 12 5G usa MIUI 14, una capa de personalización conocida por traer una cantidad excesiva de apps y servicios innecesarios que entorpecen el rendimiento y la experiencia de uso del móvil. En constraste, el Galaxy A14 5G utiliza One UI Core 5, que en comparación con MIUI 14, es una capa de personalización mucho más limpia y eficiente tanto en términos de usabilidad como de gestión de energía.

Cabe aclarar que ambos móviles vienen con Android 13 de fábrica y está garantizado que actualizarán hasta Android 15. Sin embargo, el Galaxy A14 5G recibirá un año de actualizaciones de seguridad más que el Redmi 12 5G. Sinceramente, esto último no nos parece muy determinante en la elección: siempre y cuando no descargues apps de sitios raros, no extrañarás las actualizaciones de seguridad.

Por último, queremos matizar que en conectividad son iguales en casi todo. Las únicas diferencias en este apartado son el Bluetooth y los infrarrojos. El Redmi 12 5G usa Bluetooth 5.3, una versión superior al Bluetooth 5.2 del Galaxy A14 5G, que es compatible con los auriculares más modernos del mercado. Aparte, el móvil de Samsung no tiene infrarrojos para controlar los aparatos electrónicos de tu casa.

¿Cuál vale más la pena entre el Redmi 12 5G y el Galaxy A14 5G?

El precio del Redmi 12 5G parte de los 250 euros (con 4 GB de RAM + 128 GB de almacenamiento) y el del Galaxy A14 5G va desde los 230 euros (con 4 GB de RAM + 64 GB de almacenamiento). Técnicamente, cuestan lo mismo si tomas en cuenta la diferencia de almacenamiento entre sus variantes más económicas, así que en nuestro veredicto final no influirá sus precios.

¿Cuál vale más la pena? Definitivamente el Redmi 12 5G: tiene mejor procesador, mejor diseño, mejor calidad de construcción e infrarrojos. ¡Es la calidad-precio en su máximo esplendor!

¿Hay alguna razón para elegir el Galaxy A14 5G? Sí: si quieres un móvil con un sistema operativo más sencillo y con mejor optimización, decántate por el Galaxy A14 5G. Su rendimiento no tiene mucho que envidiar al Redmi 5G y sus cámaras son ligeramente superiores. Además, últimamente está más barato que el móvil de Xiaomi. ¡Es un excelente smartphone!

Coméntanos… ¿cuál eliges y por qué?