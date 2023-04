El OnePlus Nord CE 2 Lite fue uno de los mejores móviles de la gama medida de 2022. Su precio de 299 € estaba muy bien para sus especificaciones y es un dispositivo que se defiende muy bien en casi cualquier escenario.

Ahora, el OnePlus Nord CE 3 Lite viene a relevarlo en 2023 y con muchas ganas de repetir su historia, ¿será que lo logrará? Con un precio de partida de 329 € puede que sí, pero este smartphone bebe mucho de la generación anterior, algo que podría jugarle una mala pasada. ¿Sucederá? ¿Vale la pena dar el salto directo al modelo de 2023? Lo averiguamos en esta comparativa del OnePlus Nord CE 3 Lite vs. OnePlus Nord CE 2 Lite.

Tabla comparativa de especificaciones: OnePlus Nord CE 3 Lite vs. OnePlus Nord CE 2 Lite

Especificaciones OnePlus Nord CE 3 Lite

OnePlus Nord CE 2 Lite

Dimensiones y peso 165,5 x 76 x 8,3 mm.

195 gramos. 164,3 x 75,6 x 8,5 mm.

195 gramos. Pantalla 6,72″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con panel IPS, relación de aspecto 20:9, frecuencia de actualización de 120 Hz, brillo máximo de 680 nits y protección Corning Gorilla Glass. 6,59″ Full HD+ (2412 x 1080 píxeles) con panel IPS, relación de aspecto 20:9, frecuencia de actualización de 120 Hz, brillo máximo de 680 nits y protección Corning Gorilla Glass. Procesador Qualcomm Snapdragon 695 con gráfica Adreno 619. RAM 8 GB LPDDR4X. 6 / 8 GB LPDDR4X. Almacenamiento 128 / 256 GB en formato UFS 2.2. Cámara Trasera Triple cámara: Principal de 108 MP con f/1.75 y PDAF. Sensor Samsung ISOCELL HM6.

con f/1.75 y PDAF. Sensor Samsung ISOCELL HM6. Macro de 2 MP con f/2.4.

con f/2.4. Profundidad de 2 MP con f/2.4. Flash LED, HDR y grabación 1080p @ 30 fps. Triple cámara: Principal de 64 MP con f/1.75 y PDAF. Sensor Omnivision OV64B.

con f/1.75 y PDAF. Sensor Omnivision OV64B. Macro de 2 MP con f/2.4.

con f/2.4. Profundidad de 2 MP con f/2.4. Flash LED, HDR y grabación 1080p @ 30 fps. Cámara Frontal 16 MP con f/2.4 y HDR. Conectividad USB-C 2.0, WiFi 5 de doble banda, Dual SIM 5G, NFC, Bluetooth 5.1, GPS, jack para auriculares de 3,5 mm y lector de huellas lateral. USB-C 2.0, WiFi 5 de doble banda, Dual SIM 5G, NFC, Bluetooth 5.2, GPS, jack para auriculares de 3,5 mm y lector de huellas lateral. Batería 5000 mAh con carga rápida de 67 W. 5000 mAh con carga rápida de 33 W. Sistema operativo OxygenOS 13.1 basado en Android 13. OxygenOS 12.1 basado en Android 12 (actualizable a Android 13 y OxygenOS 13.1). Precio Desde 329 €. Desde 299 € (lanzamiento). Cómpralo aquí Comprar Comprar

Pantalla más grande y un diseño más limpio, pero sin cambios importantes respecto al Nord CE 2 Lite

El nuevo Nord CE 3 Lite llega al mercado con una de las traseras más minimalistas que hemos visto en OnePlus durante 2023. Aunque no es exactamente igual, está claramente inspirada en lo que viene haciendo Samsung, pues integra las cámaras directamente a la trasera. En cambio, el Nord CE 2 Lite apuesta por la clásica isleta que ha sido tan popular en los últimos años. Aparte, la cámara frontal del Nord CE 3 Lite abandona la equina superior derecha de la pantalla y se mueve al centro.

¿Prefieres minimalismo o un poco más atrevimiento? Particularmente me quedo con el modelo de 2022, pero da bastante igual porque ambos móviles son estructuralmente idénticos: traseras y marcos de plástico, laterales rectos (en el Nord CE 2 Lite son una mezcla entre rectos y redondeados) y cristal Gorilla Glass para proteger las pantallas. Además, los dos tienen jack de audio de 3,5 mm y el lector de huellas ubicado en un lateral.

Con la pantalla sucede algo muy similar, pues lo único que cambia es el tamaño: 6,72 pulgadas en el Nord CE 3 Lite y 6,59 pulgadas en el Nord CE 2 Lite. El resto de sus características se repite, así que da un poco lo mismo el que selecciones: panel IPS, resolución Full HD+, tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 680 nits.

Mismo procesador, RAM de 8 GB y Android 13 desde la caja en el Nord CE 3 Lite

El procesador del Nord CE 3 Lite es el mismo Snapdragon 695 5G que vimos el año pasado en el Nord CE 2 Lite. Es un chip que se mueve alrededor de los 400.000 puntos en AnTuTu y que todavía se defiende muy bien en todo tipo de situación. No obstante, que OnePlus no haya actualizado el SoC del Nord CE 3 Lite no nos parece una decisión muy acertada.

Algo similar sucede con el almacenamiento interno, pues es el mismo en los teléfonos. Sin embargo, mantenerse en configuraciones de 128 o 256 GB y usando el formato UFS 2.2 no nos parece mal para este rango de precios. Con la RAM sí hay un cambio y es que el OnePlus Nord CE 3 Lite solamente se vende con 8 GB LPDDR4X, el otro parte en 6 GB. Ojo, que el Nord CE 2 Lite también tiene versión de 8 GB de RAM.

Esta historia de alguna manera se repite con el sistema operativo: ambos móviles son compatibles con Android 13 y OxygenOS 13.1. No obstante, esta es la versión base del Nord CE 3 Lite, mientras que el Nord CE 2 Lite debe actualizarse para ello. Así, el dispositivo de 2023 cuenta con una ventaja: un año extra de actualizaciones.

La cámara de 108 MP del Nord CE 3 Lite es el gran salto de este móvil

El cambio más importante que hay entre los dos móviles que comparamos hoy tiene que ver con la cámara principal. El Nord CE 2 Lite ya exhibía una cámara de 64 MP que se comportaba bastante, pero su sensor Omnivision OV64B definitivamente era mejorable.

OnePlus tomó nota de este detalle y decidió que el Nord CE 3 Lite daría de qué hablar. ¿Qué fue lo que hizo la marca? Le incrustó una cámara principal de 108 MP con nada menos que un sensor Samsung HM6. La apertura focal es un poco inferior (f/1.8 vs. f/1.7), pero este nuevo sensor es bastante superior al de Omnivision. Sí, las fotos y vídeos que grabes con tu Nord CE 3 Lite gozarán de muy buena calidad y no solamente mejor resolución.

¿Qué sucede con el resto de las cámaras? Son exactamente las mismas en los dos terminales: dos cámaras auxiliares de 2 MP en la trasera (macro y de profundidad) y una cámara frontal de 16 MP.

¿Algo que quisiera añadir? Vender un móvil con una sola cámara trasera no es algo muy llamativo en el mercado actual. Sin embargo, usar dos cámaras auxiliares tan básicas y que no aportan nada a la experiencia fotográfica no nos parece lo ideal. OnePlus podría ahorrarse ese dinero y bajar el precio final de estos dos móviles, algo que impulsaría todavía más sus ventas.

El Nord CE 3 Lite dobla la potencia de carga del Nord CE 2 Lite

Pese a mantener la misma batería de 5000 mAh, OnePlus decidió que el nuevo Nord CE 3 Lite merecía un mejor sistema de carga. Así, la carga rápida de 33 W del Nord CE 2 Lite evolucionó a la carga SuperVOOC de 67 W del Nord CE 3 Lite.

Es el doble de potencia, un salto importante que permite cargar el 80% de la batería en apenas 30 minutos. Un punto a favor clarísimo para el dispositivo de 2023.

¿Qué móvil deberías comprar entre el OnePlus Nord CE 3 Lite y el Nord CE 2 Lite? Es un asunto complejo

De buenas a primeras, el Nord CE 3 Lite se perfila como una mejor opción en esta contienda: tiene una cámara superior, su RAM base es de 8 GB, lleva Android 13 de fábrica y su potencia de carga es el doble. Todo esto por apenas 30 euros adicionales, ¡una ganga! ¿Cierto?

Parece que sí, pero ciertamente vale la pena leer las letras pequeñas: el precio base del OnePlus Nord CE 3 Lite es de 329 €, mientras que el del Nord CE 2 Lite es de 299 €. No obstante, el precio actual del dispositivo de 2022 ya está lejos de su valor original, pues se consigue desde apenas 229 €.

Estamos hablando de una diferencia de 100 € entre el móvil de 2023 y el de 2022, un trecho enorme. ¿Las mejoras del Nord CE 3 Lite valen esos 100 € de diferencia? No lo creemos así, pues básicamente estás recibiendo el mismo dispositivo, pero con unas pocas mejoras. Entonces, si para ti es importante exprimir cada euro, el Nord CE 2 Lite será una compra más acertada. El resto de casos, ve por el Nord CE 3 Lite.

Ahora bien, que esto suceda ya es algo que no nos parece sorpresivo. 2023 no parece ser un año de muchas innovaciones en la gama media, pues esta historia se ha repetido en al menos tres ocasiones y siempre a favor del móvil de 2022: