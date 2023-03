Luego de varios meses de rumores y diferentes filtraciones, el Xiaomi 13 Lite para el mercado global es una realidad. El gama media estrella de la compañía es un Xiaomi Civi 2 con algunas modificaciones y se presenta como un gran candidato a convertirse en un superventas.

El Xiaomi 12 Lite dejó la vara bastante alta en 2023, pues fue un dispositivo muy competitivo en su nicho. Además, el rendimiento de sus cámaras puede que no sea tan alucinante como el del Pixel 6a, pero definitivamente está muy por encima del promedio en la gama media.

Tomando en cuenta esto, toca ver qué tanto mejora el Xiaomi 13 Lite frente a la generación anterior. ¿Será capaz de superar los hitos del Xiaomi 12 Lite? ¿Decepcionará? ¿Tendrá lo necesario para convertirse en un superventas de 2023? La única manera de saberlo es con una comparativa a fondo entre el Xiaomi 13 Lite vs. Xiaomi 12 Lite en la que analizaremos cada una de sus diferencias.

Tabla comparativa de especificaciones: Xiaomi 13 Lite vs. Xiaomi 12 Lite

Especificaciones Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12 Lite

Dimensiones y peso 159,2 x 72,7 x 7,23 mm. 171 gramos. 159,30 x 73,30 x 7,29 milímetros. 173 gramos. Pantalla 6,55″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con panel AMOLED curvo en los laterales, tasa de refresco de 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, brillo pico de 1000 nits y protección Corning Gorilla Glass 5. 6,55″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con panel AMOLED plano, tasa de refresco de 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, brillo pico de 950 nits y protección Corning Gorilla Glass 5. Procesador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 con gráfica Adreno 662. Qualcom Snapdragon 778G con gráfica Adreno 642L. RAM 8 GB LPDDR4X. 6 / 8 GB LPDDR4X. Almacenamiento 128 / 256 GB en formato USB 2.2. 128 / 256 GB en formato USB 2.2. Cámara Trasera Triple: Principal de 50 MP (Sony IMX766) con f/1.8 y PDAF.

(Sony IMX766) con f/1.8 y PDAF. Ultra gran angular de 8 MP (Sony IMX355) con f/2.2 y visión de 119º.

(Sony IMX355) con f/2.2 y visión de 119º. Macro de 2 MP (GalaxyCore GC02M1) con f/2.4. Flash Dual LED. Triple: Principal de 108 MP (Samsung HM2) con f/1.9 y PDAF.

(Samsung HM2) con f/1.9 y PDAF. Ultra gran angular de 8 MP (Sony IMX355) con f/2.2 y visión de 120º.

(Sony IMX355) con f/2.2 y visión de 120º. Macro de 2 MP (GalaxyCore GC02M1) con f/2.4. Flash Dual LED. Cámara Frontal Doble: Principal de 32 MP con f/2.4 y visión de 100º.

con f/2.4 y visión de 100º. Sensor de profundidad de 8 MP con f/2.3. Flash Dual LED. Simple: 32 MP con f/2.5 y autoenfoque. Conectividad USB C, WiFi 6 de doble banda, Dual SIM 5G, A-GPS + GLONASS + BDS + Galileo + QZSS, Bluetooth 5.2, NFC, conector de infrarrojos, lector de huellas óptico, resistencia IP53 y altavoces con Dolby Atmos. USB C, WiFi 6 de doble banda, Dual SIM 5G, A-GPS + GLONASS + BDS + Galileo + QZSS, Bluetooth 5.2, NFC, conector de infrarrojos, lector de huellas óptico y altavoces con Dolby Atmos. Batería 4500 mAh con carga rápida de 67 W. 4300 mAh con carga rápida de 67 W. Sistema operativo Android 12 bajo MIUI 14. Android 12 bajo MIUI 13. Precio Desde 499,99 €. Desde 439,99 € (originalmente). Cómpralo aquí Comprar Comprar

El diseño prémium del Xiaomi 13 Lite no envidia a móviles más caros, aunque no es lo único que brilla en él

El hecho de que el Xiaomi 13 Lite sea un rebranding del Xiaomi Civi 2 lo pone en una posición privilegiada desde el inicio. ¿La razón? La serie Civi no se guarda nada en diseño y tiene unos móviles preciosos. El Xiaomi 13 Lite hereda mucho de eso, así que es realmente atractivo a la vista. ¿Sus puntos fuertes?

Su pantalla curvada en los laterales , algo que es casi exclusivo de la gama alta.

, algo que es casi exclusivo de la gama alta. Sus laterales ultradelgados que le hacen ver súper refinado (aunque los marcos sigan siendo de plástico).

que le hacen ver súper refinado (aunque los marcos sigan siendo de plástico). Su doble flash para las cámaras delanteras , que es toda una novedad sin importar la gama.

, que es toda una novedad sin importar la gama. Su resistencia IP53, algo que no tiene el Xiaomi 12 Lite.

Lastimosamente, el Xiaomi 13 Lite no cuenta con el diseño que emula distintas texturas en la trasera del Civi 2. De tenerlo, hubiese sido algo fascinante para el mercado global entero, pero aun así es un terminal muy bonito. Con ello no decimos que el Xiaomi 12 Lite sea feo, porque no lo es. El móvil de 2022 también tiene un aspecto genial, aunque definitivamente queda detrás de su sucesor.

Por suerte, la diferencia en las pantallas no es tanta, pues ambos smartphones comparten paneles increíblemente similares. De hecho, las únicas diferencias son la curvatura lateral y que la pantalla del Xiaomi 13 Lite es ligeramente más brillante (1000 nits vs. 950 nits, algo casi imperceptible). De resto, tienen las mismas especificaciones

Panel AMOLED de 6,55 pulgadas con resolución Full HD+ (2400 x 1080 píxeles), tasa de refresco hasta 120 Hz, protección Gorilla Glass 5 y certificaciones Dolby Vision y HDR10+.

El Xiaomi 12 Lite no le teme a la potencia del Xiaomi 13 Lite, aunque sea inferior en algunas cosas

Aunque todo el mundo esperaba que el Snapdragon 7 Gen 1 representara un salto de rendimiento tan bueno como lo hicieron los Snapdragon 8, lo cierto es que fue una mejora bastante tímida.

El chip del Xiaomi 13 Lite no es mucho más potente que el del Xiaomi 12 Lite, al menos en rendimiento bruto. De hecho, en AnTuTu la cosa va increíblemente pareja:

Xiaomi 13 Lite (Snapdragon 7 Gen 1) : 550.948 puntos.

: 550.948 puntos. Xiaomi 12 Lite (Snapdragon 778G): 521.139 puntos.

Estamos hablando de apenas un 5% más de potencia a favor del móvil de nueva generación. No obstante, esto es solo en el apartado general, porque la diferencia sí que se nota en otros espacios. La gráfica Adreno 662 del Xiaomi 13 Lite es un 20% más potente que la Adreno 642L del Xiaomi 12 Lite. Aparte, el rendimiento en IA es un 30% mejor y el consumo energético es más reducido.

¿El resultado de unir todo esto? Evidentemente que el Xiaomi 13 Lite es superior, aunque no podemos decir que su rival sea manco. De hecho, los dos smartphones se llevarán increíblemente bien con cualquier tarea que les pongas enfrente, incluso juegos exigentes.

Ambos dispositivos ofrecen hasta 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, así que en ese sentido quedan empatados. También llevan Android 12 de fábrica, aunque el Xiaomi 13 Lite cuenta con MIUI 14.

La doble cámara frontal del Xiaomi 13 Lite lo pone adelante, pero por muy poco

Junto al diseño, la otra cosa que caracteriza a los Xiaomi Civi son sus fabulosas cámaras, pues su público objetivo son los jóvenes. El Xiaomi 13 Lite hereda esto, pues su alineación de cámaras es espectacular para un móvil de gama media (aunque no idéntica a la del Civi 2).

El ejemplo más claro está en el frontal, pues al Xiaomi 13 Lite no le basta una, sino que tiene dos cámaras para tomarte selfis. El primer sensor es de 32 MP con f/2.4 y visión de 100º, lo que te permitirá capturar muchos más elementos en tus fotos. El segundo sensor es de 8 MP y se utiliza para generar el efecto bokeh (profundidad) tan popular en las selfis. Y, aparte, este dispositivo tiene doble flash delantero para mejorar la iluminación de tus fotos como ningún otro. ¿Con qué cuenta el Xiaomi 12 Lite? Con una sola cámara frontal, aunque también es de 32 MP y tiene autoenfoque.

Pasando a la trasera, el Xiaomi 13 Lite tiene tres cámaras como su rival y, de hecho, comparten sensores auxiliares muy parecidos: un ultra gran angular de 8 MP con f/2.2 y un sensor macro de 2 MP con f/2.4. No obstante, el gran angular del Xiaomi 12 Lite tiene una mínima ventaja en su campo de visión (120º vs. 119º).

El cambio significativo está en la cámara principal, pues la marca abandonó el sensor Samsung HM2 de 108 MP que usó en el Xiaomi 12 Lite. ¿Su sustituto para el Xiaomi 13 Lite? Un sensor Sony IMX766 de 50 MP. Ambas cámaras tienen PDAF (enfoque poder detección de fase), pero la principal del Xiaomi 13 Lite tiene una apertura focal ligeramente mejor (f/1.8 vs. f/1.9).

¿Es un acierto o un error que Xiaomi haya pasado de 108 MP a 50 MP? Para nada, pues hay dos realidades así lo validan: primero, la resolución de una cámara no es todo; segundo, aunque el sensor Samsung HM2 es fantástico, el Sony IMX766 marcó tendencia en 2022 por su fabuloso rendimiento. Incluso muchos móviles de gama alta apostaron por él.

Misma potencia de carga, aunque el Xiaomi 13 Lite tiene una batería ligeramente más grande

Pasando a la comparativa del apartado energético, no podemos negar que Xiaomi flojeó en esta área, aunque no hacía falta esforzarse demasiado. Ambos terminales cuentan con carga rápida de 67 W, aunque la batería del Xiaomi 13 Lite es de 4500 mAh, un poco más que los 4300 mAh de su hermano menor.

Xiaomi 13 Lite vs. Xiaomi 12 Lite, ¿vale la pena dar el salto? ¿Cuál deberías comprar?

Ahora bien, llegamos al final de esta comparativa y todo indica que el Xiaomi 13 Lite es un móvil superior al Xiaomi 12 Lite. No obstante, consideramos que la mejora solo es significativa en los apartados de diseño y cámaras, pues en el resto la diferencia no será realmente apreciable. Tomando en cuenta esto, la conclusión final sobre cuál de estos dos smartphones deberías comprar queda supeditada a su precio actual y tu situación.

Si comparas los precios base originales de estos dispositivos (439 € el Xiaomi 12 Lite y 499 € el Xiaomi 13 Lite), la balanza se inclina a favor del móvil de 2023. ¿La razón? Tiene mejores especificaciones y un año más de soporte para una diferencia de solo 60 €.

No obstante, lo cierto es que el Xiaomi 12 Lite actualmente se consigue por menos de 390 € en Amazon. Son al menos 110 € de diferencia respecto al Xiaomi 13 Lite, una cifra que no queda bien justificada con las mejoras introducidas. Así, definitivamente el Xiaomi 12 Lite es una mejor compra en este momento si no tienes ninguno.

¿Vale la pena dar el salto de uno al otro? Solamente si requieres mejores cámaras, aunque casi mejor que te pases a los Pixel 6a o Pixel 7 si fuese el caso. ¿En qué situación gana el Xiaomi 13 Lite? Solamente si no tienes ninguno, estás buscando un móvil balanceado en todas sus características y si el dinero no es problema.