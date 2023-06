¿Es el OnePlus 11 un móvil impermeable que puede sumergirse sin problema? Esta es una de las preguntas que muchos de los usuarios y potenciales compradores de este móvil se hacen con frecuencia. ¿El motivo? Se supone que OnePlus decidió lanzar un único buque insignia este año (y en los siguientes) por tres razones: para no dividir esfuerzos en dos móviles de gama alta, para abaratar costes de cara a un mejor precio final y para ofrecer lo mejor de la marca en un solo dispositivo.

Sin embargo, esto último parece quedó muy condicionado al segundo punto, pues el OnePlus 11 recibió algunos recortes en su diseño para poder venderse más barato: la compañía no usó un puerto USB-C 3.1 como en el OnePlus 10 Pro, quitó la carga inalámbrica y también redujo la protección a IP64.

Este último elemento es el que más nos interesa hoy, porque es lo que ha llevado a los consumidores a hacerse la pregunta del inicio. Hoy vamos a revelar el misterio y te diremos de una vez por todas si tu OnePlus 11 es resistente (o no) al agua.

El OnePlus 11 puede mojarse, pero jamás lo sumerjas porque no es totalmente resistente al agua

Como ya mencionamos arriba, el OnePlus 11 es un móvil que cuenta con certificación IP64. ¿Qué significa eso? Tenemos todo un artículo explicando las certificaciones IP por si quieres explayarte, pero te daremos una respuesta rápida:

El primer número (el 6), significa que el OnePlus 11 tiene la máxima protección posible contra partículas sólidas. Es decir, es resistente al polvo y no tendrás que preocuparte porque algún componente interno vaya a dañarse por cosas como el polvo común, tierra o arena. Sencillamente, no hay riesgo alguno mientras tu móvil no se dé un mal golpe o seas tú quien destape la carcasa.

Mientras, el segundo número (4) hace referencia al nivel de resistencia al agua que tiene el OnePlus 11. En este caso el nivel de aislamiento máximo es 9K, que significa que el dispositivo puede sumergirse completamente sin problema, así como recibir potentes chorros de agua a corto alcance y alta temperatura.

Comparado con la protección IPx9K, un móvil con certificación IPx4 tiene un nivel de protección bastante bajo. De hecho, el OnePlus 11 solamente es capaz de soportar chorros a baja presión y salpicaduras de agua desde cualquier dirección, pero difícilmente sobreviva a una inmersión completa.

Dicho de otra manera, el OnePlus 11 sí que es resistente al agua, pero para nada es un smartphone impermeable. Si lo mojas sin querer o se te cae en el lavabo con el chorro abierto es probable que no le pase nada si lo secas rápidamente. No obstante, reza porque nunca se te caiga en una piscina, un río y mucho menos en el mar.

Esto ciertamente es un paso atrás para la marca, pues el OnePlus 10 Pro tenía protección IP68, que es mucho más completa. ¿Repetirán el error en el OnePlus 12? Esperemos que no.