Nothing decidió dar un golpe sobre la mesa al presentar el Nothing Phone (2a). ¿Por qué? Porque es un dispositivo con unas características muy buenas para su precio y una potencia excelente para convertirlo en un superventas.

Hace poco vimos como dejaba en el suelo al Nothing Phone (2), pues el (2a) tiene una relación precio/calidad muy superior. Ahora, ¿pasará lo mismo si lo enfrentamos al Nothing Phone (1)? Acompáñanos a descubrirlo en esta rápida comparativa entre el Nothing Phone (2a) vs. Nothing Phone (1). ¿Cuál crees que valdrá más la pena?

Tabla comparativa de especificaciones: Nothing Phone (2a) vs. Nothing Phone (1)

Especificaciones Nothing Phone (2a)

Nothing Phone (1) Dimensiones y peso 161,7 x 76,3 x 8,6 mm. 190 gramos. 159,2 x 75,8 x 8,3 mm. 193,5 gramos. Pantalla 6,7″ Full HD+ (2412 x 1080 píxeles), panel AMOLED, tasa de refresco de 120 Hz, brillo máximo de 1300 nits, HDR10+ y Corning Gorilla Glass 5. 6,55″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles), panel AMOLED, tasa de refresco de 120 Hz, brillo máximo de 1200 nits, HDR10+ y Corning Gorilla Glass 5. Procesador MediaTek Dimensity 7200 Pro con gráfica Mali-G610 MC4. Qualcomm Snapdragon 778G+ con gráfica Adreno 642L. RAM 8 / 12 GB de tipo LPDDR5. Almacenamiento 128 / 256 GB UFS 3.1. Cámara Trasera Doble: Principal de 50 MP (Sony IMX890) con f/1.88, PDAF y OIS.

(Sony IMX890) con f/1.88, PDAF y OIS. Ultra gran angular de 50 MP (Samsung JN1) con f/2.2, campo visual de 114º y modo macro. Flash LED y grabación de vídeos en 4K @ 30 FPS. Doble: Principal de 50 MP (Sony IMX766) con f/1.88, PDAF y OIS.

(Sony IMX766) con f/1.88, PDAF y OIS. Ultra gran angular de 50 MP (Samsung JN1) con f/2.2, campo visual de 114º y modo macro. Flash LED y grabación de vídeos en 4K @ 30 FPS. Cámara Frontal 32 MP (Sony IMX615) con f/2.2. 16 MP (Sony IMX471) con f/2.5. Conectividad USB C, WiFi 6, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.3 (2a) o 5.2 (1), NFC, GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, protección IP54 (2a) o IP53 (1), altavoces estéreo, lector de huellas en pantalla y luces LEDs «Glyph Interface». Batería 5000 mAh con carga rápida de 45 W. 4500 mAh con carga rápida de 33 W e inalámbrica de 15 W. Sistema operativo Android 14 bajo Nothing OS 2.5. Android 12 bajo Nothing OS. Actualizable a Android 14. Precio Desde 329 €. Desde 359 € (actualmente). Cómpralo aquí Comprar Comprar

El Nothing Phone (2a) supera en casi todo a su rival, ¿será este el fin del Nothing Phone (1)?

Aunque habrá personas a las que les guste más el diseño del Nothing Phone (2a), estamos bastante seguros de que no serán la mayoría. ¿Por qué? Primero, porque ya no se siente esa sensación de novedad y diferenciación tan grande que sentimos con los primeros dispositivos de la marca; y segundo, porque el Phone (2a) apunta a una estética mucho más modesta y quita demasiada presencia a la icónica interfaz Glyph (luces traseras).

Esto no va a agradarle a muchos usuarios, pero lo cierto es que es el único paso atrás real de este móvil respecto al Nothing Phone (1). En casi todas las demás características le da un repaso para recordarle quién es el nuevo campeón, como verás a continuación:

Diseño (construcción) : ambos tienen traseras de cristal, marcos de aluminio y Gorilla Glass 5. Sin embargo, el Phone (1) lleva protección IP53 , que es inferior a la IP54 del Phone (2a).

: ambos tienen traseras de cristal, marcos de aluminio y Gorilla Glass 5. Sin embargo, , que es inferior a la IP54 del Phone (2a). Pantalla : encontrarás paneles AMOLED con resolución Full HD+, HDR10+ y frecuencia de 120 Hz en ambos. No obstante, en el Nothing Phone (2a) el brillo máximo es de 1300 nits (vs. 1100 nits) y el tamaño es superior (6,7” vs. 6,55”).

: encontrarás paneles AMOLED con resolución Full HD+, HDR10+ y frecuencia de 120 Hz en ambos. No obstante, en (vs. 1100 nits) y el tamaño es superior (6,7” vs. 6,55”). Procesador: el Dimensity 7200 Pro del Nothing Phone (2a) es un 13% más potente y hasta un 16% más eficiente que el Snapdragon 778G+ del Nothing Phone (1).

RAM y almacenamiento : en ambos casos encontrarás versiones con 8 o 12 GB de RAM LPDDR5 y almacenamiento de 128 o 256 GB UFS 3.1.

: en ambos casos encontrarás versiones con LPDDR5 y almacenamiento de 128 o 256 GB UFS 3.1. Software : ambos tendrán tres actualizaciones mayores de Android, pero el Phone (2a) lleva mucha ventaja al partir con Android 14 . El Phone (1) se lanzó con Android 12.

: ambos tendrán tres actualizaciones mayores de Android, pero . El Phone (1) se lanzó con Android 12. Cámaras traseras : aunque ambos tienen dos cámaras de 50 MP, el sensor principal Sony IMX890 del (2a) es mejor que el IMX766 del (1) . En lo que sí están parejos es en el ultra gran angular, pues ambos usan un Samsung JN1 de 50 MP con visual de 114º.

: aunque ambos tienen dos cámaras de 50 MP, . En lo que sí están parejos es en el ultra gran angular, pues ambos usan un Samsung JN1 de 50 MP con visual de 114º. Cámaras frontales : el Sony IMX615 de 32 MP del Phone (2a) es más completo y competente que el IMX471 de 16 MP del Phone (1).

: y competente que el IMX471 de 16 MP del Phone (1). Sonido : ambos cuentan con altavoces estéreo y tienen una calidad y potencia sonora muy similar .

: ambos cuentan con altavoces estéreo y tienen una . Batería: el Phone (2a) tiene mayor capacidad (5000 mAh vs. 4500 mAh) y potencia de carga por cable (45 W vs. 33 W). Ojo, el Phone (1) tiene carga inalámbrica de 15 W.

¿Cuál móvil deberías comprar entre el Nothing Phone (2a) y el Nothing Phone (1)? Seguramente ya lo sabes

Creemos que la comparativa lo ha dejado bastante claro: el Nothing Phone (2a) es superior al Nothing Phone (1) en casi todo. Ahora bien, tampoco es que las diferencias sean enormes, así que vale la pena preguntarse “¿esto podría cambiar si metemos los precios a la ecuación?” Vamos a verlo:

Nothing Phone (2a) : desde 329 euros en su versión de 8 GB + 128 GB.

: desde 329 euros en su versión de 8 GB + 128 GB. Nothing Phone (1): desde 359 euros en su versión de 8 GB + 128 GB, actualmente, y es complicado conseguirlo nuevo (usado desde 290 euros).

Queda zanjado el tema, ¿cierto? El Nothing Phone (2a) no solo es más completo que el Phone (1), también es más económico, tiene más tiempo de soporte y no tendrás que luchar para conseguirlo nuevo.