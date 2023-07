El Nothing Phone (2) ha llegado oficialmente a nuestras vidas y es una pasada. Lo nuevo de la marca fundada por el ex-CEO de OnePlus trae todas las novedades que los fanáticos estábamos pidiendo: más potencia, mejores cámaras, mejor pantalla y resistencia reforzada. Si estás aquí es porque tienes especial interés en esto último, pues es bien sabido que el Nothing Phone (1) tuvo problemas de pantalla relacionados con su resistencia al agua IP53.

Afortunadamente, para el Nothing Phone (2) la marca ha elevado el nivel de protección frente al agua con la certificación IP54. Eso significa que puede soportar la interacción directa tanto con polvo como con agua, pero solo hasta cierto punto. Enseguida te explicamos más a fondo cuál es la resistencia al agua real del Phone (2) antes de que cometas una catástrofe.

El Nothing Phone (2) ha mejorado su resistencia al agua, pero no es 100% impermeable

A la pregunta de si el Nothing Phone (2) es resistente al agua, la respuesta es un «sí, pero con matices». Su certificación IP54 garantiza que puede soportar el polvo y las salpicaduras de agua desde cualquier dirección como un campeón. Pero no te emociones demasiado y lo tires a la piscina: eso sería una mala idea, créeme.

Hasta ahora, no existe ningún móvil 100% impermeable al agua, y el Nothing Phone (2) no es la excepción. La protección IP54 solo asegura que al móvil no le pasará si le caen gotas de agua, es decir, puede resistir la lluvia, el agua cayendo de la ducha, el sudor y cualquier tipo de salpicaduras. ¿Qué no puede resistir? La inmersión en agua. Para eso se requeriría una certificación IPX7 como mínimo.

En conclusión, el Nothing Phone 2 no se puede sumergir en agua, pero sí se puede mojar con gotas. Si lo sumerges, probablemente no le pase nada muy grave si es por poco tiempo, pero te la estás jugando. Nuestra recomendación es que ni siquiera intentes poner a prueba su resistencia al agua porque nunca se sabe lo que pueda ocurrir.

En caso de que, por lo que sea, necesites sumergir tu Nothing Phone (2) en el agua, te aconsejamos comprar una funda a prueba de agua.