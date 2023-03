La serie C12 de Nokia, lanzada a principios de este año, es una de las más confusas que hemos visto en mucho tiempo. Comenzó con el Nokia C12, un móvil de especificaciones modestas y Android 12 Go para un uso básico. Luego, llegó el Nokia C12 Pro que solo mejora la batería y añade un poco más de RAM, pero no cambia absolutamente nada más. Y ahora, la compañía ha anunciado el Nokia C12 Plus en India sin apenas cambios que parece no aportar nada nuevo a la serie.

El Nokia C12 Plus es idéntico a la versión Pro, pero es más caro, pues aparentemente incluye un procesador más potente (la marca no especificó el modelo exacto del chip). Acompáñanos a conocerlo a fondo…

Especificaciones del Nokia C12 Plus

El Nokia C12 Plus viene con el mismo diseño básico de sus hermanos, con una barbilla pronunciada, un notch en forma de gota, una trasera texturizada y un módulo de cámara rectangular. Echa un ojo a su ficha técnica:

Características Nokia C12 Plus Dimensiones 160,6 x 74,3 x 8,75 mm. Pantalla 6,3″ HD+ (1520 x 720 píxeles) con relación de aspecto 20:9 y vidrio templado 2D. Procesador Unisoc de 8 núcleos de hasta 1,6 GHz. RAM 2 GB. Almacenamiento 32 GB de tipo eMMC 5.1, ampliable hasta 256 GB con micro SD. Cámara trasera 8 MP con autoenfoque y flash LED. Cámara frontal 5 MP. Conectividad y extras Micro USB (2.0), WiFi, SIM 4G, GPS, GLONASS, Bluetooth 5.2, protección IP52, lector de huellas en la parte trasera, jack de audio de 3,5 mm y protección al agua IP52. Batería 4000 mAh con carga de 5 W. Sistema operativo Android 12 Go.

Las especificaciones del Nokia C12 Plus son de gama baja. Tiene una pantalla de 6,53 pulgadas con resolución 720p, un procesador Unisoc de 8 núcleos, 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento (se puede ampliar hasta 256 GB con micro SD). ¡Lo justo para ver redes sociales, hacer llamadas, chatear y poco más! Lo bueno es que incorpora una gran batería de 4000 mAh que debería garantizar una autonomía de 1 día como mínimo.

Como buen smartphone básico, el Nokia C12 Plus incluye Android 12 Go. En términos de conectividad, te ofrece 4G, un puerto micro USB para la carga, Bluetooth 5.2 y WiFi 3. ¡Ah! Y tiene un jack de 3.5 mm para usar auriculares de cable.

Precio y disponibilidad del Nokia C12 Plus

El Nokia C12 Plus se lanzará a un precio de 7999 rupias en India, que equivalen a 89,51 euros. Sorprende su precio porque la variante del Nokia C12 Pro que ofrece 1 GB más de RAM y el doble de almacenamiento vale 500 rupias menos.