En la misma presentación del Nokia 5.4, la marca presentó un móvil súper asequible para aquellos que no quieren gastarse más de 100 euros en un smartphone. Hablamos del Nokia C1 Plus que viene a ser la versión mejorada del Nokia C1 que vimos el año pasado. Al igual que su antecesor, este nuevo móvil de Nokia llega con Android Go, pantalla de 5,45″, 16 GB de almacenamiento y apenas 1 GB de RAM.

El verdadero salto que da este Nokia C1 Plus con respecto a su hermano menor está en la conectividad, pues es un móvil 4G y no 3G. Por lo demás, tiene las mismas cámaras y un diseño prácticamente idéntico. Lo bueno es que el precio también se ha mantenido: vale solo 69 euros. Así que si estabas buscando un móvil ultra barato para mensajes, llamadas, WhatsApp, escuchar música y poco más, acompáñanos a conocer este nuevo Nokia C1 Plus.

Todas las especificaciones del Nokia C1 Plus

El Nokia C1 Plus es un móvil perteneciente a la llamada “gama de entrada”. Es decir, es bastante modesto en características, aunque eso es precisamente lo que permite que tenga un precio irrisorio. Así que no esperes un gran rendimiento de este móvil con todas las apps y mucho menos con juegos. Está pensado para llamadas, mensajes y usar alguna que otra aplicación no muy pesada.

Aquí abajo tienes su tabla de especificaciones completa.

Características Nokia C1 Plus Dimensiones y peso 149,1 x 71,2 x 8,75 mm. 146 gramos. Pantalla 5,45″ HD+ (1440 x 720) con relación de aspecto 18:9 y panel LCD. Procesador Cuatro núcleos a 1,4 GHz. RAM 1 GB. Almacenamiento 16 GB ampliable hasta 128 GB. Cámara trasera 5 MP con flash LED y HDR. Cámara frontal 5 MP con flash LED. Conectividad y extras Micro USB, WiFi, Dual SIM 4G, GPS, AGPS, Bluetooth 4.2, desbloqueo facial y jack de audio de 3,5 mm. Batería 2500 mAh con carga de 5W. Sistema operativo Android 10 Edición Go (sin posibilidad de actualizarse).

Un móvil muy económico, pero con muchos sacrificios

A pesar de su precio ridículamente asequible, el Nokia C1 Plus es uno de esos móviles con los que uno debería preguntarse si vale la pena comprárselo. Y es que, con su GB de RAM y el procesador de cuatro núcleos a 1,4 GHz que tiene, va muy justo con muchas aplicaciones. Es verdad que usa Android 10 Go como sistema operativo (una versión ligera de Android) que incluye las versiones más ligeras de las apps principales, pero estas apps son muy limitadas en cuanto a funciones.

Eso sí, si solo necesitas este móvil para llamar, recibir mensajes, usar WhatsApp y ver tu Facebook o Twitter, seguramente no tendrás problemas con él. En cuanto a diseño, tampoco es muy moderno. Llega sin notch y con marcos bastante grandes como en los inicios de Android. Tiene dos cámaras de 5 MP, una frontal y otra trasera, ambas con flash, que toman fotos de una calidad pobre.

Como móvil compacto está genial, ya que tiene una pantalla de 5,45″ con resolución HD+ y panel LCD. No tiene lector de huellas, pero sí desbloqueo facial (aunque no es muy seguro). Asimismo, cuenta con jack para auriculares y soporte para radio FM, así que tampoco está mal para escuchar música. Lo malo es que su batería es de apenas 2500 mAh, por lo que difícilmente durará encendido un día completo con uso normal si le das mucha caña.

En cuanto a conectividad, tiene WiFi, Bluetooth 4.2 y 4G. Como curiosidad, hay que decir que tiene un botón que solo sirve para llamar al Asistente de Google.

Precio del Nokia C1 Plus y disponibilidad

Lo bueno de las limitaciones del Nokia C1 Plus es que hacen que el dispositivo sea muy barato. Su precio oficial es de 69€ y estará disponible en Europa desde este mismo mes de diciembre en los colores rojo y azul. Por ahora, Nokia no ha revelado más detalles acerca de su lanzamiento, así que no sabemos si llegará a otras regiones.