Hace algunos años era prácticamente imposible hablar de un móvil de gama media que tuviese buenas cámaras. Por suerte, la fotografía móvil ha avanzado a pasos agigantados en los últimos años.

Hay nuevos sensores, mejores ISP y, por supuesto, mejores algoritmos de posprocesado (ahora impulsados por IA). Todo esto ha hecho posible que la fotografía móvil de calidad no sea algo exclusivo de la gama alta, ni que necesites invertir más de 800 euros para disfrutarla.

La gama media ahora tiene smartphones realmente capaces en este apartado, algunos de ellos verdaderas joyas de la fotografía. Cada vez son más, de ahí que sea un poco difícil decidirse y por ello te echaremos una mano. ¿Cómo? Mostrándote la lista de los 10 móviles con mejor cámara de la gama media en 2023. ¿Nuestros límites? Un máximo de 500 € y un mínimo de 200 €, ordenándolos de mayor a menor precio. ¿Preparado?

Google Pixel 7a: el rey absoluto de la fotografía móvil en la gama media de 2023

Aclamado por todas las web que los analizaron y con un registro de 133 puntos en DxOMark, el Pixel 7a es con diferencia el móvil de gama media con mejor cámara del mundo. Google hace milagros con las cámaras de sus dispositivos y esta es su mejor prueba.

El Pixel 7a no tiene sensores topes de gama, ambos son sensores de gama media-alta. Pero aun con eso logra arrodillar a montones de smartphones mucho más caros que él. ¿Cómo? Gracias a la magia de la IA y la fotografía computacional de Google. Y sí, puede que su precio esté en nuestro límite superior y ya roce los de la gama alta, pero es que vale cada euro invertido. Así es su configuración:

Cámara principal de 64 MP (Sony IMX787) con f/1.9, Dual Pixel PDAF y OIS.

(Sony IMX787) con f/1.9, Dual Pixel PDAF y OIS. Ultra gran angular de 13 MP (Sony IMX712) con f/2.2 y campo visual de 120º.

(Sony IMX712) con f/2.2 y campo visual de 120º. Cámara frontal de 13 MP con f/2.2 y campo visual de 95º (gran angular).

Por 500 € (puedes llegar a conseguirlo hasta en 400 €) te llevas: el mismo procesador del Pixel 7 Pro (899 €), el mejor soporte de Android, un potencial brutal en IA, un diseño atractivo y resistente (aluminio e IP67), así como buena pantalla. Vamos, que es una súper compra.

Galaxy A54: aunque el precio le juegue un poco en contra, sus cámaras son muy buenas

El Galaxy A54 es un móvil que ciertamente puede parecerle costoso a algunos usuarios (para las especificaciones que tiene). Tanto como para desestimarlo e irse por otra opción. Sin embargo, cuenta con el fantástico soporte de Samsung a sus espaldas, un diseño muy similar al de un Galaxy S23 y excelente pantalla.

Sus cámaras se las traen, especialmente al grabar vídeos y tomar selfis, dos escenarios en los que destaca un montón, según DxOmark. Y ¿cómo no? El sensor principal es el mítico Sony IMX766 que tanto ha hecho por la gama media. Así es su selección de cámaras:

Cámara principal de 50 MP (Sony IMX766) con f/1.8, PDAF y OIS.

(Sony IMX766) con f/1.8, PDAF y OIS. Ultra gran angular de 12 MP con f/2.2 y campo visual de 123º.

con f/2.2 y campo visual de 123º. Macro de 5 MP con f/2.4.

con f/2.4. Cámara frontal de 32 MP con f/2.2.

El precio de partida original de este móvil es de 499 €, pero puedes encontrarlo por unos 399 € en muchas ocasiones. Si tienes la suerte de cruzártelo a ese precio, deberías darle una oportunidad.

OnePlus Nord 3 5G: un móvil de gama alta que sorprende con su sensor Sony IMX890 y precio

Siendo honestos, el OnePlus Nord 3 es un móvil muy subestimado. DxOMark no lo probó nunca, así que no tenemos una referencia directa respeto a las puntuaciones de otros móviles. No obstante, otras webs que hacen análisis fotográficos exhaustivo sí que le pusieron el ojo y todas señalan lo mismo: su rendimiento es excepcional.

Esto no nos sorprende, pues su sensor principal es nada menos que el Sony IMX890 de gama alta. Además, la cámara frontal usa un sensor Sony IMX471 que también es buenísimo. Pero es que lo de este móvil va más allá. ¿Por qué? Su procesador es el Dimensity 9000 de MediaTek (el segundo mejor de esta lista), su pantalla es muy buena y hasta tiene carga rápida de 80 W.

Todo esto por apenas 449 euros, aunque puede conseguirse por 419 euros en ocasiones. ¿Quieres conocer mejor sus cámaras? Son estas:

Cámara principal de 50 MP (Sony IMX980) con f/1.8, PDAF multidireccional y OIS.

(Sony IMX980) con f/1.8, PDAF multidireccional y OIS. Ultra gran angular de 8 MP (Sony IMX355) con f/2.2 y campo visual de 112º.

(Sony IMX355) con f/2.2 y campo visual de 112º. Macro de 2 MP (GalaxyCore GC02M1) con f/2.4

(GalaxyCore GC02M1) con f/2.4 Cámara frontal de 16 MP (Sony IMX471) con f/2.4.

Motorola Edge 40: un gama alta con excelente cámara y pantalla cuyo precio se ha derrumbado

Cuando se lanzó el Motorola Edge 40 lo dijimos: “podría devolver a la marca a la primera fila de ventas”. Y es que este smartphone es una joya oculta en el mercado, pues tiene unas especificaciones buenísimas y su precio actual es súper bajo para todo lo que ofrece.

Originalmente costaba 599 euros, pero ya es fácil conseguirlo por 400 euros o menos. Estamos hablando de ahorrarse un 33% del precio original y recibir un móvil con: pantalla OLED de 144 Hz con HDR10+, ultra delgado, con Dimensity 8020, carga inalámbrica y unas cámaras muy buenas (con una apertura focal excelente y PDAF multidireccional).

De hecho, son las mismas del Edge 40 Neo (103 puntos en DxOMark), pero tiene un hardware más completo que aquel. Así son sus cámaras:

Cámara principal de 50 MP (Omnivision OV5A) con f/1.4, PDAF multidireccional y OIS.

(Omnivision OV5A) con f/1.4, PDAF multidireccional y OIS. Ultra gran angular de 13 MP con f/2.2, AF, campo visual de 120º y función macro.

con f/2.2, AF, campo visual de 120º y función macro. Cámara frontal de 32 MP con f/2.4.

Nothing Phone (1): cámaras y diseño impresionantes en un móvil que siempre llamará la atención

Con 114 puntos en DxOmark, el Nothing Phone (1) ocupa el tercer lugar de los móviles de gama media con mejor cámara en esta lista. La compañía de Carl Pei nos sorprendió con esto, pero también diseñando un móvil alucinante.

Su diseño transparente y con esas bandas LED en la trasera son únicos en su estilo, su calidad de construcción es brutal y durante mucho tiempo dominó el ranking de rendimiento de la gama media. El Nothing Phone (1) es un telefonazo y su precio ha caído un montón. De hecho, es relativamente sencillo verlo por 379 euros o menos en su versión de 8 GB + 256 GB, cundo originalmente costaba 499 €.

Pero volviendo a las cámaras, esta preciosura que siempre dará de qué hablar tiene unos sensores fantásticos esperando por ti. Aparte el algoritmo de posprocesado de imagen de Nothing está ganando mucho terreno. Así es su configuración:

Cámara principal de 50 MP (Sony IMX766) con f/1.8, PDAF y OIS.

(Sony IMX766) con f/1.8, PDAF y OIS. Ultra gran angular de 50 MP (Samsung JN1) con f/2.2, AF, campo visual de 112º y función macro.

(Samsung JN1) con f/2.2, AF, campo visual de 112º y función macro. Cámara frontal de 16 MP con f/2.5.

Honor 90: ¿una cámara de 200 MP y excelente hardware por menos de 380 euros? Este móvil lo tiene

De todos los móviles en esta lista, el Honor 90 con su cámara de 200 MP es el único que logra codearse de verdad con el Pixel 7a. En DxOMark registra 122 puntos, quedando incluso por encima del Galaxy S22. A nivel fotográfico es una bestia y su rendimiento en vídeo también es bueno, aunque no tiene estabilizador óptico de imagen. Así, mientras no lo quieras usar para grabar escenas con muchísimo movimiento, el resultado siempre será muy bueno. Estas son sus cámaras:

Cámara principal de 200 MP (Samsung HP3) con f/1.9 y PDAF.

(Samsung HP3) con f/1.9 y PDAF. Ultra gran angular de 12 MP con f/2.2, AF, campo visual de 112º y función macro.

con f/2.2, AF, campo visual de 112º y función macro. Sensor de profundidad de 2 MP con f/2.4

con f/2.4 Cámara frontal de 50 MP con f/2.4 y campo visual de 100º (gran angular).

El Honor 90 tuvo un precio de partida de 549 euros cuando se lanzó, pero actualmente puedes conseguirlo por 380 euros o menos en Amazon. Es un precio buenísimo para un móvil con una cámara tan buena, pantalla AMOLED de 120 HZ y HDR10+, Snapdragon 7 Gen 1 y carga rápida de 66 W.

Redmi Note 12 Pro+ 5G: otro con cámara de 200 MP, pero es todavía más económico y tiene OIS

El Redmi Note 12 Pro+ 5G ha conquistado corazones en todo planeta y razones no le faltan. Es un móvil completísimo para su precio, al punto de tener: pantalla de 120 HZ con HDR10+, sonido Hi-Res, carga de 120 W y unas cámaras muy buenas (obviamente).

¿Qué tan buenas son esas cámaras? Tanto como para anotarse 113 puntos en DxOMark y quedar cerquita del Nothing Phone (1). Su cámara principal tiene un sensor de 200 MP como el Honor 90, pero este Xiaomi cuenta con OIS. Eso significa que con él sí que puedes atreverte a grabar vídeos con mucha acción sin preocuparte demasiado. Así es su selección de cámaras:

Cámara principal de 200 MP (Samsung HPX) con f/1.65, PDAF y OIS.

(Samsung HPX) con f/1.65, PDAF y OIS. Ultra gran angular de 8 MP (Sony IMX355) con f/2.2 y campo visual de 120º.

(Sony IMX355) con f/2.2 y campo visual de 120º. Macro de 2 MP (GalaxyCore GC02M1) con f/2.4

(GalaxyCore GC02M1) con f/2.4 Cámara frontal de 16 MP (Samsung S5K3P6) con f/2.45.

Por cierto, se nos olvidaba el precio. Actualmente puedes conseguir el Redmi Note 12 Pro+ 5G por solo 349 euros en su versión de 8 GB + 256 GB. Es tremenda compra.

POCO F5: buenas cámaras, potencia monstruosa y un precio rompedor

Si bien es cierto que el POCO F5 no está entre las cinco mejores cámaras de esta lista, tiene algunas cosas interesantísimas. Primero, es el móvil más potente de este artículo (solo el OnePlus se le acerca); segundo, es de los pocos smartphones de la firma con estabilizador óptico de imagen (OIS); tercero, tiene casi los mismos sensores del POCO F5 Pro (más caro); cuarto, su pantalla es brutal; y quint, tiene buena potencia de carga y excelente sonido.

Además, todo este paquete se consigue fácilmente por menos de 400 euros, a veces hasta en 349 euros. Es un móvil increíblemente completo y sin necesidad de sacrificar muchísimo en sus cámaras. De hecho, tres de ellas son las mismas del Redmi Note 12 Pro+, así que podrías darle una oportunidad sin miedo a arrepentirte. Sus sensores son los siguientes:

Cámara principal de 64 MP (Omnivision OV64B) con f/1.8, PDAF y OIS.

(Omnivision OV64B) con f/1.8, PDAF y OIS. Ultra gran angular de 8 MP (Sony IMX355) con f/2.2 y campo visual de 120º.

(Sony IMX355) con f/2.2 y campo visual de 120º. Macro de 2 MP (GalaxyCore GC02M1) con f/2.4

(GalaxyCore GC02M1) con f/2.4 Cámara frontal de 16 MP (Samsung S5K3P6) con f/2.45.

Redmi Note 12 Pro 5G: un móvil cumplidor en todo sentido y que baja de la línea de los 300 euros

El Redmi Note 12 Pro 5G no tiene el sensor de 200 MP de su hermano mayor, pero para su precio sus cámaras y especificaciones son extraordinarias. Originalmente se vendió en 379 euros, pero ahorita puedes conseguir la versión de 8 GB + 256 GB por 275 €, un verdadero chollo.

Entre sus cámaras está el IMX766, que es la única diferente respecto a su hermano mayor. Aparte, resulta que las similitudes van mucho más allá, pues el Redmi Note 12 Pro 5G solo se diferencia del modelo Pro+ en esa cámara y su potencia de carga. Vamos, que si tu presupuesto es apretado probablemente esta sea la mejor compra que puedas hacer. Así son sus cámaras y su puntaje en DxOMark es de 102:

Cámara principal de 50 MP (Sony IX766) con f/1.9, PDAF y OIS.

(Sony IX766) con f/1.9, PDAF y OIS. Ultra gran angular de 8 MP (Sony IMX355) con f/2.2 y campo visual de 120º.

(Sony IMX355) con f/2.2 y campo visual de 120º. Macro de 2 MP (GalaxyCore GC02M1) con f/2.4

(GalaxyCore GC02M1) con f/2.4 Cámara frontal de 16 MP (Samsung S5K3P6) con f/2.45.

Honor 90 Lite: un móvil de 220 euros puede tener una gran cámara

El smartphone que cierra esta lista de recomendaciones es otro hermano menor. El Honor 90 Lite tiene una cámara de 100 MP que no se acerca a la del Honor 90, pero se sigue comportando muy bien. También cuesta mucho menos que aquel, al punto que este dispositivo roza el precio de la gama baja. Se consigue en 249 euros, pero con suerte podrías llegar a 199 euros.

Aparte, tiene buenas especificaciones para lo que vale. Solamente no le vaya a pedir milagros, aunque por un precio tan bajo prácticamente los hace. Así son sus cámaras: