Aunque los fabricantes de smartphones parecen alejarse cada día más del almacenamiento ampliable en sus buques insignia, eso no significa que no queden buenas alternativas. ¿Por qué lo hacen? No lo sabemos, pero lo que sí es cierto es que es una característica muy útil en algunas situaciones.

Bien sea porque utilices mucho la cámara de tu dispositivo o para transportar todos tus archivos, el almacenamiento ampliable aporta mucha comodidad. ¿Te quedaste sin espacio? Cambio de tarjeta por una libre y a empezar a guardar archivos en menos de 1 minuto. ¿Estás buscando móvil que tenga almacenamiento extraíble, pero no sabes cuál elegir? Tranquilo, que estos son los 5 mejores Android de 2021 con almacenamiento ampliable para que nunca te quedes sin espacio.

POCO X3 Pro, el rey de la gama media tiene almacenamiento ampliable y un precio de locura

El POCO X3 Pro es uno de esos móviles que no requieren presentación porque son un fuera de serie, pero igual lo haremos. Este dispositivo no solo ofrece almacenamiento ampliable, sino que lleva uno de los mejores procesadores del año (Snapdragon 860) que le da un rendimiento excepcional. Además, puedes llevarlo con 6 u 8 GB de RAM para exprimir tus juegos al máximo.

Su pantalla de 120 Hz con respuesta táctil de 240 Hz también es una pasada y de cámaras tampoco va corto. Sí, puede que haya dispositivos mejores invirtiendo más, pero con un precio cercano a los 200€ no encontrarás nada igual. Esta es la ficha técnica del POCO X3 Pro:

Pantalla IPS de 6,67 pulgadas con resolución Full HD+ (2400 x 1080 pixeles), tasa de refresco de 120 Hz y HDR10.

(2400 x 1080 pixeles), tasa de refresco de y HDR10. Procesador Qualcomm Snapdragon 860 con gráfica Adreno 640.

con gráfica Adreno 640. 6 / 8 GB de RAM y 128 / 256 GB de almacenamiento (ampliable con microSD de hasta 1 TB ).

). Cámara trasera cuádruple de 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP.

de 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP. Cámara frontal de 20 MP.

Batería de 5160 mAh con carga rápida de 33 W.

con carga rápida de 33 W. Android 11 bajo MIUI 12 para POCO.

Y extras como WiFi 5, dual-SIM 4G , GPS + GLONASS + Galileo + BDS, Bluetooth 5.0, USB-C, lector de huellas, radio FM, NFC , infrarrojos, conector de audio de 3,5 mm, altavoces estéreo y más…

, GPS + GLONASS + Galileo + BDS, Bluetooth 5.0, USB-C, lector de huellas, radio FM, , infrarrojos, conector de audio de 3,5 mm, y más… Precio estimado: 197€ para la versión de 6 GB + 128 GB.

El Redmi Note 10 Pro es excelente para los fotógrafos que necesitan mucho espacio y tienen poco dinero

Puede que en potencia el Redmi Note 10 Pro no le llegue al POCO X3 Pro, pero su rendimiento fotográfico lo supera con creces. Con cuatro cámaras traseras y un sensor de 108 MP con f/1.9, el móvil de Xiaomi se presenta como uno de los mejores móviles gama media para fotógrafos del mercado.

Y si eres un amante de la fotografía o las redes sociales, sabrás todo lo que ocupan estos archivos en tu almacenamiento. Xiaomi también lo sabe y por eso el almacenamiento ampliable de este dispositivo es compatible con microSD de hasta 512 GB. ¿Este dispositivo tiene algo más que lo haga interesante? Su pantalla AMOLED de 120 Hz supera a muchos rivales (incluso al POCO). Estas son sus especificaciones:

Pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución Full HD+ (2400 x 1080 pixeles), tasa de refresco de 120 Hz y HDR10.

(2400 x 1080 pixeles), tasa de refresco de 120 Hz y HDR10. Procesador Qualcomm Snapdragon 732G con gráfica Adreno 618.

con gráfica Adreno 618. 6 / 8 GB de RAM y 64 / 128 GB de almacenamiento (ampliable con microSD de hasta 512 GB ).

). Cámara trasera cuádruple de 108 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP.

de 108 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP. Cámara frontal de 16 MP.

Batería de 5020 mAh con carga rápida de 33 W.

con carga rápida de 33 W. Android 11 bajo MIUI 12.

Y extras como WiFi 5, dual-SIM 4G , GPS + GLONASS + Galileo + BeiDou, Bluetooth 5.1, USB-C, lector de huellas, radio FM, NFC , infrarrojos, conector de audio de 3,5 mm, altavoces estéreo y más…

, GPS + GLONASS + Galileo + BeiDou, Bluetooth 5.1, USB-C, lector de huellas, radio FM, , infrarrojos, conector de audio de 3,5 mm, y más… Precio estimado: 279€ para la versión de 6 GB + 64 GB.

Samsung Galaxy S20 FE 5G, un gama alta con almacenamiento ampliable que sabe envejecer

El Galaxy S20 FE 5G es de 2020, pero es lo que tiene que los fabricantes no pongan almacenamiento ampliable en sus topes de gama. Aun así, este flagship “asequible” de Samsung ha envejecido particularmente bien y todavía tiene mucho que ofrecer.

Su Snapdragon 865 es uno de los mejores chips del año pasado, por lo que su rendimiento está asegurado. Además, tiene pantalla Super AMOLED de 120 Hz, y mira que Samsung sabe hacer pantallas como ningún otro fabricante. Sus cámaras traseras parecen sencillas, pero no lo son. Mientras, su cámara frontal de 32 MP es una de las mejores de este listado y su almacenamiento ampliable llega hasta 1 TB. El S20 FE 5G incluso ofrece protección IP68 y carga inalámbrica, lo que lo hace todavía más atractivo.

Pantalla Super AMOLED de 6,5 pulgadas con resolución Full HD+ (2400 x 1080 pixeles), tasa de refresco de 120 Hz y HDR10+.

(2400 x 1080 pixeles), tasa de refresco de y HDR10+. Procesador Qualcomm Snapdragon 865 con gráfica Adreno 650.

con gráfica Adreno 650. 6 / 8 GB de RAM y 128 / 256 GB de almacenamiento (ampliable con microSD de hasta 1 TB ).

). Cámara trasera triple de 12 MP + 8 MP + 12 MP.

de 12 MP + 8 MP + 12 MP. Cámara frontal de 32 MP.

Batería de 4500 mAh c on carga rápida de 25 W y carga inalámbrica de 15 W.

on carga rápida de 25 W y carga inalámbrica de 15 W. Android 10 bajo One UI 3.1 (actualizable a Android 11).

Y extras como WiFi 6, dual-SIM 5G , GPS + Galileo + BDS, Bluetooth 5.0, USB-C, lector de huellas, radio FM, NFC , protección IP68 , altavoces estéreo y más…

, GPS + Galileo + BDS, Bluetooth 5.0, USB-C, lector de huellas, radio FM, , , altavoces estéreo y más… Precio estimado: 549€ para la versión de 6 GB + 128 GB.

Huawei P40 Pro, el rey de la fotografía en 2020 todavía tiene mucho que ofrecer

Puede que los Huawei no incluyan los servicios de Google, pero eso no afecta en nada lo increíbles que son. El Huawei P40 Pro es una prueba de ello, pues su rendimiento es superlativo en todo aspecto pese a ser otro móvil de 2020. Las cámaras del Huawei P40 Pro aplastaron a sus rivales en DxOMark al momento de lanzarse, y todavía están en el top 5 del ranking. ¿Y qué necesitan las buenas cámaras? Mucho espacio de almacenamiento, y si es intercambiable mejor.

Su Kirin 990 5G tiene potencia para regalar, el diseño de este móvil es una belleza y su pantalla no se queda corta. Además, la autonomía del P40 Pro es increíble pese a tener la batería más pequeña de esta lista, aunque su sistema de carga es de los mejores. ¿No tiene Google Play Services? Al diablo con eso, es un súper móvil.

Pantalla OLED de 6,58 pulgadas con resolución Full HD+ (2640 x 1200 pixeles), tasa de refresco de 90 Hz y HDR10+.

(2640 x 1200 pixeles), tasa de refresco de y HDR10+. Procesador HiSilicon Kirin 990 5G con gráfica Mali-G76 MP16.

con gráfica Mali-G76 MP16. 8 GB de RAM y 128 / 256 / 512 GB de almacenamiento (ampliable con NM Card de hasta 256 GB).

Cámara trasera cuádruple de 50 MP + 12 MP + 40 MP + ToF 3D.

de 50 MP + 12 MP + 40 MP + ToF 3D. Cámara frontal de 32 MP.

Batería de 4200 mAh con carga rápida de 40 W y carga inalámbrica de 27 W.

con carga rápida de 40 W y carga inalámbrica de 27 W. Android 10 bajo EMUI 10.1 (actualizable a Android 11).

Y extras como WiFi 6, dual-SIM 5G , GPS + Galileo + GLONASS + BDS + QZSS, Bluetooth 5.1, USB-C, lector de huellas, NFC , protección IP68 y más…

, GPS + Galileo + GLONASS + BDS + QZSS, Bluetooth 5.1, USB-C, lector de huellas, , y más… Precio estimado: 699€ para la versión de 8 GB + 256 GB.

Galaxy Note 20 Ultra 5G, el último Note también es el móvil con almacenamiento ampliable definitivo

La afirmación que titula esta sección puede parecer exagerada, pero no lo es. En un futuro habrá mejores móviles con almacenamiento ampliable, pero de momento el Samsung se lleva la palma. ¿Por qué? Acepta tarjetas microSD de hasta 1 TB, pero también: tiene una de las mejores pantallas del mundo (con resolución WQHD+), sus cámaras son muy buenas (aunque no superan al Huawei) y su procesador es potencia pura.

Además, el Galaxy Note 20 Ultra 5G tiene su propio stylus pensado para mejorar tu productividad, cuenta con una calidad de sonido increíble gracias a AKG, fue el primer móvil con Gorrilla Glass Victus y ha demostrado ser muy resistente. Su precio puede que asuste un poco, pero eso no le quita lo bueno.

Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas con resolución WQHD+ (3088 x 1440 pixeles), tasa de refresco de 120 Hz y HDR10+.

(3088 x 1440 pixeles), tasa de refresco de y HDR10+. Procesador Samsung Exynos 990 con gráfica Mali-G77 MP11.

con gráfica Mali-G77 MP11. 12 GB de RAM y 128 / 256 / 512 GB de almacenamiento (ampliable con microSD de hasta 1 TB ).

). Cámara trasera triple de 108 MP + 12 MP + 12 MP.

de 108 MP + 12 MP + 12 MP. Cámara frontal de 10 MP.

Batería de 4500 mAh con carga rápida de 25 W y carga inalámbrica de 15 W.

con carga rápida de 25 W y carga inalámbrica de 15 W. Android 10 bajo One UI 3.0 (actualizable a Android 11).

Y extras como WiFi 6, dual-SIM 5G , GPS + Galileo + GLONASS + BDS, Bluetooth 5.0, USB-C, lector de huellas, NFC , ANT+, altavoces estéreo, Gorilla Glass Victus, protección IP68 y más…

, GPS + Galileo + GLONASS + BDS, Bluetooth 5.0, USB-C, lector de huellas, , ANT+, altavoces estéreo, Gorilla Glass Victus, y más… Precio estimado: 899€ para la versión de 12 GB + 256 GB.

¿No te queda espacio en tu almacenamiento interno o memoria extraíble y dejaste la de respaldo en casa? Entonces dale una oportunidad a alguna de las mejores nubes personales que encontrarás en Internet.