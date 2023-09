Aun siendo androidphóricos, no te negaremos que los iPhone 15 nos encantaron. Hay muchas novedades y son unas bestias a las que cualquier otro tope de gama debe temerles. El modelo Pro Max logró vencer al Galaxy S23 Ultra en nuestra comparativa, mientras que el iPhone 15 estándar quedó muy cerca del Galaxy S23, perdiendo solamente por su precio.

Ahora, una nueva comparativa ha salido del horno luego de que varios usuarios nos la pidieran. Comparamos el iPhone 15 Pro contra el Samsung Galaxy Z Flip 5, dos dispositivos con precios similares, aunque mercados diferentes. ¿Cuál de ellos crees que sea mejor compra? Quédate para averiguarlo.



Tabla comparativa de especificaciones: Apple iPhone 15 Pro vs. Samsung Galaxy Z Flip 5

Especificaciones Apple iPhone 15 Pro

Samsung Galaxy Z Flip 5

Dimensiones y peso 146,6 x 70,6 x 8,3 mm. 221 gramos. Marcos de titanio y trasera de cristal. Desplegado: 165,1 x 71,9 x 6,9 mm.

Plegado: 85,1 x 71,9 x 15,1. 234 gramos. Marcos de aluminio y trasera de cristal. Pantalla 6,1″ Full HD+ (2556 x 1179 píxeles) con panel Super Retina XDR OLED, tasa de refresco adaptativa hasta 120 Hz (LTPO), 461 ppi, brillo máximo de 2000 nits, HDR10, Dolby Vision y protección Ceramic Shield Glass. Interna: 6,7″ Full HD+ (2640 x 1080 píxeles) con panel Dynamic AMOLED 2X plegable, tasa de refresco adaptativa hasta 120 Hz (LTPO), 425 ppi, brillo máximo de 1750 nits y HDR10+.

Externa: 3,4″ HD (720 x 748 píxeles) con panel Super AMOLED, tasa de refresco de 60 Hz, 306 ppi y protección Corning Gorilla Glass Victus 2. Procesador Apple A17 Pro (3 nm) con gráfica Apple de 6 núcleos. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4 nm) con gráfica Adreno 740. RAM 8 GB LPDDR5. 8 GB LPDDR5X. Almacenamiento 128 GB, 256 GB, 512 GB o 1 TB (NVMe). 256 GB, 512 GB (UFS 4.0). Cámara Trasera Triple + auxiliar: Cámara principal de 48 MP con f/1.8, Dual Pixel AF y sensor-shift OIS.

con f/1.8, Dual Pixel AF y sensor-shift OIS. Teleobjetivo periscópico de 12 MP con f/2.8, PDAF, OIS y zoom óptico de 3x. Equivalente a un 77 mm.

con f/2.8, PDAF, OIS y zoom óptico de 3x. Equivalente a un 77 mm. Ultra gran angular de 12 MP con f/2.2, Dual Pixel AF y ángulo de visión de 120º.

con f/2.2, Dual Pixel AF y ángulo de visión de 120º. Sensor auxiliar TOF 3D LiDAR. Flash Dual LED y grabación a 4K @ 60 fps. Doble: Cámara principal de 12 MP con f/1.8, Dual Pixel AF y OIS.

con f/1.8, Dual Pixel AF y OIS. Ultra gran angular de 12 MP con f/2.2, PDAF y ángulo de visión de 123º. Flash LED y grabación a 4K @ 60 fps. Cámara Frontal 12 MP con f/1.9, PDAF y OIS. 10 MP con f/2.2. Conectividad WiFi 6E de triple banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.3 LE, NFC, USB-C, GPS (L1+L5), Galileo, Glonass, BDS, QZSS, NavIC, altavoces estéreo, resistencia al agua IP68, desbloqueo facial 3D (Face ID), Ultra Wideband 2 y conexión satelital de emergencia. WiFi 7 de triple banda, SIM 5G, Bluetooth 5.3 LE, NFC, USB-C, GPS (L1+L5), Galileo, Glonass, BeiDou, BDS, altavoces estéreo firmados por AKG, resistencia al agua IPX8, lector de huellas lateral y desbloqueo facial 2D. Batería 3274 mAh con carga rápida de 20 W e inalámbrica de 15 W (MagSage). 3700 mAh con carga rápida de 25 W, inalámbrica de 15 W e inalámbrica inversa. Sistema operativo iOS 17 (con 5 años de actualizaciones de software y seguridad asegurados). Android 13 con One UI 5.1 (con 4 años de actualizaciones de software y 5 años de seguridad asegurados). Precio Desde 1219 €. Desde 1209 €. Cómpralo aquí Comprar Comprar

El iPhone 15 Pro tiene un diseño más durable, pero el Galaxy Z Flip 5 gana en portabilidad

Siendo uno un plegable y el otro un smartphone estándar, comparar el diseño de este par puede ser un poco injusto. Además, ambos introdujeron novedades importantes respecto a la generación anterior y cada uno tiene suficientes cosas a favor como para dejar en empate esta sección. ¿Cuáles son esos elementos? Vamos allá.

Empezaremos por el iPhone, que como sabrás estrenó marco de titanio y esto lo convierte en un terminal mucho más resistente. Además, cuenta con certificación IP68 contra polvo y agua, mientras que su rival solo lleva IPX8 contra agua (normal para un plegable). Su pantalla principal también está mejor protegida al llevar Ceramic Shield, y todos sabemos que las pantallas plegables son delicadísimas. Suma todo eso y el iPhone 15 Pro definitivamente es un móvil con mayor durabilidad.

Por su parte, el Galaxy Z Flip 5 tiene como principal gancho de diseño su portabilidad. Al ser un plegable en formato de concha, cuando está plegado ocupa poquísimo espacio. Aparte, su nueva pantalla externa (llamada Flex Window) le queda preciosa y es uno de sus grandes avances respecto al Galaxy Z Flip 4. Por último, es un móvil que puedes sostenerse por sí solo en distintos ángulos, algo que el iPhone no logra sin ayuda.

Lo del puerto USB-C en vez de Lightning en el iPhone 15 Pro también es una novedad importante que agradecemos. No obstante, no es una característica determinante porque el Galaxy también usa este conector.

Salvo por su brillo inferior, las pantallas del Galaxy Z Flip 5 son mejores que las del iPhone 15 Pro

La pantalla del iPhone 15 Pro es fantástica, especialmente por su asombroso brillo máximo de 2000 nits. Sí, es el mismo panel de 6,1 pulgadas del año pasado, pero si es increíble ¿para qué cambiarlo? Usa tecnología OLED, cuenta con LTPO que le permite variar su tasa de fresco entre 1 y 120 Hz, su resolución es Full HD+ y hasta tiene certificación Dolby Vision. En fin, es un panel ultra capaz del que seguramente no te quejarás jamás.

No obstante, el Galaxy Z Flip 5 no tiene una pantalla brutal, sino dos y por eso se lleva el punto. Su AMOLED panel interno de 6,7 pulgadas ofrece mejor calidad de imagen que la del iPhone (de ahí su certificación HDR10+), aunque tiene un brillo ligeramente menor (1750 nits). Aun así, también tiene resolución Full HD+ y tasa de refresco variable entre 1 y 120 Hz (LTPO).

Mientras, el panel externo del Galaxy Z Flip 5 es una de sus grandes novedades y finalmente resulta útil. Con él podrás administrar notificaciones cómodamente, responder mensajes, usar múltiples widgets y hasta navegar con Google Maps. Todo ello sin siquiera abrir el móvil. Y bueno, tampoco es que sea una pantalla con malas especificaciones, pues su panel es AMOLED y su resolución HD.

El Apple A17 Pro del iPhone no solo es más potente, también es más eficiente que el Snapdragon 8 Gen 2 del Galaxy

Si bien la potencia de este par es tan grande que no notarás diferencia en tu día a día y podrás ejecutar cualquier app, aquí vinimos a buscar el mejor móvil, ¿cierto?

Hace unos días hicimos un análisis del A17 Pro vs. el Snapdragon 8 Gen 2, los chips que llevan nuestros contendientes de hoy. La comparativa dio como ganador global al de Apple, aunque el de Qualcomm tiene mejor GPU. Tomando en cuenta esto, es esperable que el iPhone 15 Pro venza al Galaxy Z Flip 5 en rendimiento bruto, como verás en las gráficas a continuación.

Aunque, ojo, el A17 Pro no solo tiene esto a su favor. Resulta que también consume menos energía que el SoC de Qualcomm, pues está fabricado en un proceso de 3 nm en vez de 4 nm. Aparte, la integración de iOS con los chips de Apple no tiene comparación, así que lo exprime al máximo. De hecho, nos atrevemos a decir que solo los Google Pixel serían capaces de lograr algo así en Android.

Ahora bien, ¿hay algo en lo que el Galaxy Z Flip 5 le gane al iPhone 15 Pro en este apartado? Sí, en las funcionalidades multitarea. One UI es una capa de personalización muy enfocada en la multitarea, algo que no sucede con iOS.

¿Algo más para añadir antes de saltar a las cámaras? Sí, Apple dará cincos años de soporte completo al iPhone 15 Pro (nuevas versiones de iOS + parches de seguridad). En cambio, Samsung únicamente actualizará la versión de Android del Galaxy Z Flip 5 por cuatro años, aunque lanzará parches por cinco.

El Galaxy Z Flip 5 no tiene nada que hacer frente a las cámaras del iPhone 15 Pro

Para no hacer larga esta sección tenemos que señalar un par de cosas, siendo la primera algo que ya hemos dicho hasta el cansancio. Por un lado, tenemos que una de las grandes mejoras que recibieron los iPhone 15 están en el software de sus cámaras. Hay un nuevo modo retrato que es la envidia de todas las marcas, el motor fotográfico también ha sido renovado y ahora que hay ‘pixel-binning’ para la cámara principal las fotos ofrecen mejores detalles. Esto es muchísimo decir para un iPhone, que por sí solos toman fotos y graban vídeos brutales.

¿Qué es lo otro? Que el iPhone 15 Pro tiene las mismas cámaras del iPhone 14 Pro Max del año pasado, con el añadido de las mejoras que acabamos de mencionar. Así, basta con revisar el ranking de DxOMark para hacerte una idea de cómo queda la cosa respecto al Galaxy Z Flip 5.

Al momento de escribir este artículo, el plegable de Samsung estaba en el puesto 45 del ranking con 128 puntos. Mientras, el iPhone 14 Pro Max estaba en octavo lugar con 146 puntos. Como verás, la diferencia es grande entre ambos y es esperable que se mantenga con el iPhone 15 Pro. Eso, o que la ventaja del móvil de Apple sea todavía más grande.

De hecho, en lo único que podemos decir que el Galaxy Z Flip 5 ganaría es tomando selfis. Y no lo decimos por utilizar su cámara interna, sino las externas valiéndose del panel trasero como visor.

La doble pantalla le pasa factura a la autonomía del Galaxy Z Flip 5, dándole el punto al iPhone

Si bien el iPhone 15 Pro tiene una batería de menor capacidad que el Galaxy Z Flip 5 (3274 mAh vs. 3700 mAh), hay elementos que hacen que el móvil de Samsung tenga una autonomía peor. ¿Cuáles son? Concretamente, tres:

La optimización de iOS es muy superior a la de Android en el smartphone de Samsung, así que los procesos consumirán menos energía.

en el smartphone de Samsung, así que los procesos consumirán menos energía. El SoC del iPhone 15 Pro tiene un proceso de fabricación más eficiente que el del Galaxy Z Flip 5.

que el del Galaxy Z Flip 5. La doble pantalla del Galaxy hace que gaste más energía, aunque si eres de usar mucho la pantalla externa nada más, la brecha se achicará.

¿Y qué pasa con los sistemas de carga? En esto sí que podemos hablar de un empate técnico, pues ambos tienen carga inalámbrica de 15 W. Mientras que la carga rápida por cable es de 20 W en el iPhone y 25 W en el Galaxy, una diferencia marginal.

Conclusiones: el iPhone 15 Pro aplasta al Galaxy Z Flip 5, a menos que quieras comodidad al llevarlo

Si leíste toda la comparativa seguramente estés de acuerdo en que el iPhone 15 Pro pasó la aplanadora sobre el Galaxy Z Flip 5. Teniendo precios muy similares entre sus versiones base, no hay razón para comprar el Galaxy si lo que buscas es el móvil más completo. El iPhone es más potente, tiene una pantalla excelente, sus cámaras son muy superiores, es más resistente y hasta tiene mejor autonomía.

De hecho, los únicos escenarios donde el dispositivo de Samsung sería mejor compra son: primero, que quieras mayor almacenamiento y no estés dispuesto a pagar más por él (el Galaxy base es de 256 GB); segundo, que quieras un plegable que puedas llevar cómodamente en cualquier bolsillo. Sin embargo, este último argumento no tiene demasiado sentido porque no tendrías que estar revisando esta comparativa contra un móvil no plegable.

Ojo, cualquiera sea el que elijas, ten por seguro que potencia no te va a faltar bajo ninguna situación. Son dos topes de gama, así que la fluidez está más que asegurada hasta que decidas cambiarlos, en un año o en cinco. Por cierto, un último detalle: el iPhone 15 Pro se está vendiendo como pan caliente, así que puede que tengas que cazarlo para conseguir sus versiones más económicas.