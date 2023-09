Infinix y Tecno no paran de crecer. Las dos marcas filiales de Transsion Holdings han logrado convertir a este conglomerado chino en el quinto fabricante que más móviles vende el mundo, a pesar de no exportar sus productos a Europa y Estados Unidos. Y esto es gracias a que están explotando la fórmula que en su momento usó Xiaomi para escalar rápidamente en el mercado: móviles con una atractiva relación calidad – precio. De hecho, los dos terminales que traemos en esta comparativa son un claro ejemplo de ello.

Tanto el Infinix Note 30 como el Tecno Camon 20 Pro se lanzaron a mediados de este año y son de los gama media baratos más atractivos de 2023. Este par de smartphones ofrecen características muy buenas para su precio y un diseño de lujo que fácilmente pueden llevar los flagships más caros del mercado… ¿Cuál es mejor? Acompáñanos a descubrirlo en la siguiente comparativa a fondo.

Comparativa del Infinix Note 30 vs. Tecno Camon 20 Pro

El Infinix Note 30 y el Tecno Camon 20 Pro comparten más características de lo que parece. Ambos cuentan con un rendimiento similar, una configuración de cámaras muy parecida, conectividad 4G y Android 13 de fábrica. De hecho, una de las razones por las que se compara tanto a este par de móviles es porque tienen un rango de precio similar y llevan bajo el capó el mismo procesador. Aquí abajo te dejamos una tabla comparativa en la que puedes apreciar todas las diferencias y similitudes en sus especificaciones:

Especificaciones Infinix Note 30 Tecno Camon 20 Pro Dimensiones y peso 168,62 x 76,6 x 8,60 mm y 219 gramos. 163,4 x 76,3 x 7,8 mm y 188 gramos. Pantalla 6,78″ Full HD+ (2460 × 1080 píxeles) con panel IPS LCD, relación cuerpo – pantalla del 90,6 %, tasa de refresco adaptativa de 120 Hz, de muestreo táctil de 240 Hz, gama de colores DCI-P3 y brillo máximo de 580 nits. 6,67″ Full HD+ (1080 x 2400 píxeles) con panel AMOLED, relación cuerpo – pantalla del 85,7 %, tasa de refresco adaptativa de 120 Hz, de muestreo táctil de 360 Hz, gama de color DCI-P3, atenuación PWM de 1920 Hz, contraste 800000:1 y modo Always On Display. Procesador MediaTek Helio G99 con gráfica Mali-G57 MC2. RAM 8 GB de tipo LPDDR4X. Almacenamiento 128 GB o 256 GB expandible con microSD. 256 GB expandible con microSD. Cámara Trasera Principal de 64 MP ( OV64B40) con f/1.69.

Sensor de profundidad de 2 MP con f/2.4.

Sensor IA con f/2.0.

Quad Flash LED. Graba 2K a 30 FPS y 1080p a 60 FPS. Principal de 64 MP (RGBW) con f/1.7, PDAF y OIS.

Sensor de profundidad de 2 MP con f/2.4.

Sensor IA con f/2.0.

USB-C, Dual SIM 4G, WiFi AC, NFC, Bluetooth, GPS, OTG, radio FM, jack para auriculares, altavoces estéreo firmados por DTS Audio con Hi-Res Audio y lector de huella bajo la pantalla. Batería 5000 mAh con carga rápida de 33 W. Sistema operativo HiOS 13 basado en Android 13. Precio 17999 ₹ (215 $ o 200 €).

Dos diseños premiados a nivel internacional y ambos con versiones de cuero y de vidrio, pero el Tecno es más ligero y delgado

Lo primero que tienes que saber es que este par de gama media han sido galardonados por sus diseños, por lo que independientemente del que elijas, estarás comprando un móvil estéticamente notable. Los Paris Design Awards 2023 premiaron al Infinix Note 30 en la categoría de mejor diseño de producto de electrónica doméstica gracias a su elegante y refinada apariencia. Además, el móvil está disponible en color «Sunset Gold» con tapa de cuero sintético, o en negro y azul con acabado de vidrio.

Por su parte, el Tecno Camon 20 Pro se llevó un premio en los MUSE Design Awards 2023 en la categoría de diseño de producto de telecomunicaciones. Y es que su estilo poligonal «Camon Puzzle» brinda una apariencia innovadora gracias a esta estética geométrica difícil de encontrar en el mercado de móviles. Además, pesa 30 gramos menos que el móvil de Infinix (188 vs. 219 gramos) y es más delgado (7,8 vs. 8,6 mm).

Y, al igual que el Infinix Note 30, también está disponible en una versión de cuero lichi (color azul) y en dos de vidrio (negro y blanco) … ¿Quién es el ganador en este apartado? Pues depende de tus gustos, tendrás que elegir entre la elegancia del Infinix Note 30 y el posmodernismo del Tecno Camon 20 Pro que resalta en su estética.

En pantalla, el Tecno Camon 20 Pro es mucho mejor: panel AMOLED con mejor tasa de muestreo táctil y modo Always On Display

Si bien la preferencia del diseño es algo subjetivo, en pantalla sí que hay objetivamente un ganador. El Infinix Note 30 viene con un panel LCD de 6,78 pulgadas con resolución Full HD+ (1080p) y brillo máximo de 580 nits. Dicha pantalla puede ofrecer una tasa de refresco de 120 Hz y de muestreo táctil de 240 Hz, lo que la hace muy atractiva para el gaming.

Ahora bien, Tecno Camon 20 Pro no solo replica lo mejor de la pantalla del Infinix Note 30, sino que además mejora en algunos apartados. Para empezar, lleva un panel AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución Full HD+ (1080p). Este tipo de pantalla es mejor que la LCD, ya que cada píxel tiene iluminación propia, en lugar de un usar un panel de retroiluminación. Por ello, ofrece colores más vibrantes, mejor contraste, modo Always On Display y consume menos energía. Y al igual que el móvil de Infinix, también tiene una alta velocidad de refresco (120 Hz) y una mejor de muestreo táctil: 320 Hz.

Para el gaming y tareas básicas son igual de potentes: traen el mismo procesador de MediaTek y 8 GB de RAM

En rendimiento y potencia no hay nada que debatir. Esto es debido a que ambos tienen como procesador el Helio G99 de MediaTek acompañado de 8 GB de RAM de tipo LPDDR4X. Este es uno de los chipsets para la gama media de la marca taiwanesa que está fabricado con el proceso de 6 nm y que cuenta con 8 núcleos que van a más de 2,0 GHz.

Y, si bien está lejos de ser de los procesadores más rápidos del mercado, sí que garantiza un rendimiento fluido en tareas básicas, durante la navegación y al usar apps de redes sociales… ¿Qué tal son para el gaming? Pues, aunque no puede con las exigencias gráficas más altas, en general el rendimiento al jugar es bastante decente, pudiendo ejecutar sin problemas títulos como el PUBG Mobile.

Cámaras de 64 megapíxeles muy parecidas, pero en el sensor RGBW del Tecno Camon 20 Pro ofrece mejor un rendimiento de noche

No te equivoques. Aunque los dos móviles tienen una triple cámara de configuración similar (sensor principal de 64 megapíxeles, uno de profundidad de 2 MP y un sensor de inteligencia artificial), la realidad es que el rendimiento fotográfico no es igual debido a la diferencia en la tecnología del sensor de cámara principal. El del Infinix Note 30 es el OV64B40 de OmniVision que ofrece una calidad de imagen aceptable en escenas bien iluminadas, pero que sufre en entornos de poca luz.

Pues bien, el Tecno Camon 20 Pro viene con un novedoso sensor RGBW en su cámara de 64 megapíxeles. Esta tecnología agrega un subpíxel blanco (W) a la matriz roja, verde y azul (RGB) que tienen habitualmente los sensores, lo que le permite ofrecer fotografías con mejor definición, brillo y balance de blancos.

Además, esta tecnología también brinda un mejor rendimiento en entornos poco iluminados, por los que es mejor para fotografías nocturnas… ¿Y en cuanto a la cámara para selfie? Pues en este apartado también es mejor el móvil de Tecno: el Camon 20 Pro trae una cámara frontal de 32 MP, mientras que el Infinix tiene una de 16 MP.

Ambos ofrecen las mismas tecnologías de conectividad y calidad de sonido, pero el Infinix Note 30 es más resistente y carga más rápido

En lo que respecta a conectividad, ninguno se saca ventaja. Los dos traen conectividad 4G, WiFi, Bluetooth, NFC, GPS, puerto USB-C y jack para auriculares. Y si bien los dos tienen altavoces estéreo compatibles con Hi-Res Audio, el sonido del móvil de Tecno está firmado por DTS Audio, mientras que el del de Infinix es de JBL. Otra diferencia es que el Camon 20 Pro tiene el sensor de huellas debajo de la pantalla, mientras que el Infinix Note 30 usa el habitual sensor lateral para el reconocimiento dactilar.

Ahora bien, a favor de este último, hay que decir que el Infinix Note 30 tiene resistencia al agua IP53, una certificación que garantiza que ni la lluvia, el sudor o cualquier otra salpicadura lo afectará. Además, aunque ambos usan una batería de 5000 mAh, el teléfono de Infinix también cuenta con una mejor autonomía al tener una carga rápida de 45 W (restablece el 75 % de la batería en tan solo 30 minutos) y carga inversa por cable para poder usarlo como powerbank.

En conclusión: nos quedamos con el Tecno Camon 20 Pro por su mejor cámara, pantalla y precio

Como has podido ver en esta comparativa, este par de gama media son muy equiparables. Sin embargo, en Androidphoria nos quedamos con el Tecno Camon 20 Pro. Este no solo es más económico (200 €), sino que además tiene mejor pantalla y cámara, dos de las principales características que la mayoría toman en cuenta al comprar un móvil… ¿Otra cosa a favor? Que tiene un diseño más ligero y delgado.

Entonces… ¿Es una mala opción el móvil de Infinix? No, de hecho, el Infinix Note 30 es uno de los gama media más recomendables para su precio (225 €). Además, si apuestas por esta alternativa no solo tendrás un móvil con diseño muy elegante, sino que también optarás por una carga más rápida, el mismo rendimiento y una mejor resistencia al agua y las salpicaduras.

Y tú… ¿Con cuál de estos dos móviles te quedas?