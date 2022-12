Honor acaba de hacer un lanzamiento bastante inesperado. Hace algunos meses llegó al mercado el atractivo y económico Honor X6. Pues bien, ahora el fabricante da un paso atrás y lanza el Honor X5, un gama baja que está un escalón por debajo del anterior no solo por su nombre sino también por sus características tan desactualizadas.

Todas las características del Honor X5

El Honor X5 llega con un nombre similar al del Huawei Honor 5X de 2015, que se lanzó cuando aun el fabricante no era una marca independiente. Y lo curioso es que este nuevo móvil solo supera modestamente en algunos apartados al mencionado terminal de hace 7 años. Para empezar, llega con un panel LCD de 6,5 pulgadas que ofrece resolución HD+ (720p). Aquí abajo te dejamos todas sus especificaciones en la siguiente ficha:

Características Honor X5 Dimensiones y peso 164,04 x 75,57 x 8,92 mm. 193 gramos. Pantalla 6,5″ HD+ (1600 x 720 píxeles) con panel TFT LCD y relación de aspecto 16:9. Procesador MediaTek Helio G25 con gráfica PowerVR GE8320. RAM 2 GB. Almacenamiento 32 GB con soporte para memorias microSD. Cámara trasera Principal de 8 MP con f/2.0. Cámara frontal 5 MP con f/2.2. Conectividad y extras Micro-USB, WiFi 4, SIM 4G, Bluetooth 5.1, GPS, AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo y jack de audio de 3,5 mm. Batería 5000 mAh. Sistema operativo Android 12 (Go Edition).

Android 12 Go Edition, procesador de MediaTek y un módulo de cámaras cuadrado a lo iPhone

En cuanto a rendimiento, este móvil viene con el procesador Helio G25 de MediaTek, acompañado de 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento. Además, cuenta con un módulo de cámaras cuadrado similar a la de los iPhone. Sin embargo, esta solo está conformada por un modesto sensor principal de 8 megapíxeles acompañado de un flash LED.

Hay que destacar que el Honor X5 se parece en muchas cosas a un terminal Android de hace 5 años: 4G, Micro-USB, WiFi de una sola banda, una sola cámara trasera, sin lector de huellas, etc. Finalmente, es de reconocer que el móvil tiene una gran autonomía gracias a los 5000 mAh de batería que lleva bajo el capó y llega con la versión ligera de la doceava edición del SO de Google: Android 12 Go Edition.

Precio y disponibilidad del Honor X5

El nuevo Honor X5 ya está a la venta en Jordania y es probable que en las próximas semanas el fabricante anuncie su llegada al resto del mundo. En el país asiático está disponible en tres colores y en una única configuración de RAM y almacenamiento por 75 dólares jordanos, unos 99 € al cambio.

Y a ti… ¿Qué te parece el nuevo gama baja de Honor?