Luego de presentar el Honor 30 Play a mediados de este año, así como el Honor Play 30 Plus 5G el año pasado, parecía que Honor daba por cerrada esta serie de móviles, sobre todo porque lanzaron el Honor Play 40 Plus hace unos días. Sin embargo, la marca china acaba de sorprender a propios y extraños con el lanzamiento del Honor Play 30M, una nueva versión que se ubica justo en el medio de los Play 30 estándar y Play 30 Plus.

Se trata de un nuevo móvil con 5G económico que llega para dar batalla en la gama de entrada. Eso sí, sus cambios con respecto al Honor Play 30 son tan pocos que nos hacen cuestionar su existencia. Vamos a conocer todas sus especificaciones y precio.

Todas las características del Honor Play 30M

A diferencia del modelo estándar, el Honor Play 30M tiene un lector de huellas en el lateral e incluye una cámara dual de 13 MP (principal) + 2 MP (sensor de profundidad). Aparte, viene con 6 GB de RAM en lugar de 4 GB. Más allá de eso, es exactamente igual al Honor Play 30. Eso significa que tiene 128 GB de almacenamiento, batería de 5000 mAh con carga de 10 W, cámara frontal de 5 MP, pantalla HD+ de 6,5 pulgadas y un procesador Snapdragon 480G Plus con 5G.

Lee también: Moto E22s: un móvil económico que destaca por los 90 Hz Características Honor Play 30M Dimensiones y peso 163,66 x 75,13 x 8,69 mm. 194 gramos. Pantalla 6,5″ HD+ (1600 x 720 píxeles) con panel LCD. Procesador Qualcomm Snapdragon 480G Plus con gráfica Adreno 610. RAM 6 GB. Almacenamiento 128 GB. Cámara trasera Principal de 13 MP con f/1.8

Sensor de profundidad de 2 MP con f/2.4. PDAF. Flash LED. Cámara frontal 5 MP con f/2.2. Conectividad y extras USB C, WiFi 5 de doble banda, Dual SIM 5G, GPS, Bluetooth 5.1, jack de audio de 3,5 mm y lector de huellas lateral. Batería 5000 mAh con carga rápida de 10 W. Sistema operativo Magic UI 5.0 basado en Android 11.

Precio del Honor Play 30M y disponibilidad

En China, el Honor Play 30M cuesta 1299 yuanes que al cambio son 182 euros. Se podrá comprar en los colores plateado, azul y negro a partir de este 4 de noviembre. ¿Se venderá en Europa? Probablemente no, ya que los otros móviles de esta serie nunca se han vendido de forma oficial en nuestro país, pero crucemos los dedos para que Honor los traiga a España.