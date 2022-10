El sucesor del Honor Play 30 5G ya está aquí. Llega unos meses más temprano y con menos mejoras de las que esperábamos. El nuevo Honor Play 40 Plus repite el procesador Dimensity 700 de su predecesor, así como la pantalla LCD con resolución HD+. Sin embargo, incorpora una batería más grande, una cámara de mayor resolución, el doble de espacio de almacenamiento (en una variante) y el sistema operativo actualizado a Android 12 desde fábrica.

Sí, no son muchas las mejoras, pero es que su precio no ha cambiado. De hecho, su precio de lanzamiento en China es 100 yuanes más bajo que el del Honor Play 30 Plus. Acompáñanos a conocerlo en profundidad…

Todas las características del Honor Play 40 Plus

El diseño del Honor Play 40 Plus es casi el mismo que el de su antecesor. Cambia un poco el estilo del módulo de cámara trasera, aunque sigue siendo de dos círculos grandes alineados verticalmente. En la parte frontal, continúa teniendo la cámara selfie en un notch en forma de gota y una barbilla algo pronunciada. Sus principales diferenciales las encontrarás en la ficha técnica:

Características Honor Play 40 Plus Dimensiones y peso 167,48 x 76,85 x 8,27. 196 gramos. Pantalla 6,74″ HD+ (1600 x 720 píxeles) con panel TFT LCD, relación de aspecto 20:9, frecuencia de actualización de 90 Hz y 16,7 millones de colores. Procesador MediaTek Dimensity 700 de 7 nm con gráfica Mali G57. RAM 6 u 8 GB. Almacenamiento 128 o 256 GB. Cámara trasera Principal de 50 MP con f/2.8 y PDAF.

Profundidad de 2 MP con f/2.4.

Flash LED. Cámara frontal 5 MP con f/2.2. Conectividad y extras USB C, WiFi 5 de doble banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.1, GPS, A-GPS, Beidou, Glonass, OTG, radio FM, jack de 3.5 mm y sensor de huellas lateral. Batería 6000 mAh con carga rápida de 22,5 W. Sistema operativo Magic UI 6.1 con Android 12. Lee también: TCL NXTPAPER 10s y TCL TAB 10: las nuevas tablets baratas que llegan a España

A pesar de su diseño prémium, no cuenta con un panel muy lujoso. Usa una pantalla LCD de 6,67 pulgadas con resolución HD+ y tasa de refresco de 90 Hz, que es más digna de la gama baja actual que de la gama media. No tiene el lector de huellas integrado en la pantalla, ya que la tecnología del panel no lo permite, por lo que tiene uno ubicado en el botón de encendido.

Trae una cámara selfie de 5 MP y una cámara trasera dual de 50 MP + 2 MP que debería sacar fotos estupendas por su alta resolución. También incluye una batería bastante grande de 6000 mAh que soporta una carga rápida de 22,5 W. Por cierto, podrás conseguirlo con 8 o 6 GB de RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento. Viene con Android 12 instalado de fábrica.

Precio del Honor Play 40 Plus y disponibilidad

Está disponible en cuatro colores diferentes: púrpura, plata, azul y negro. Su precio en China es el siguiente:

Honor Play 40 Plus de 6 GB + 128 GB: 1199 yuanes o 170 euros al cambio.

1199 yuanes o 170 euros al cambio. Honor Play 40 Plus de 8 GB + 128 GB: 1399 yuanes o 198 euros al cambio.

1399 yuanes o 198 euros al cambio. Honor Play 40 Plus de 8 GB + 256 GB: 1599 yuanes o 226 euros al cambio.

Todavía no se ha anunciado su disponibilidad en otras regiones, más allá de China, así que desconocemos si se venderá en España. Aquí te avisaremos cualquier novedad al respecto.