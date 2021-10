¡La guerra ha comenzado! Si es que a esto se lo puede llamar “guerra”, pues comparar dispositivos móviles suele ser una tarea un tanto complicada, ya que cada teléfono suele apuntar a un público en concreto (sobre todo cuando se trata de Apple).

Dejando de lado los gustos, y siendo totalmente objetivos, aquí vamos a comparar dos terminales con un solo objetivo: descubrir cuál es el mejor, o bien, cuál de estos dos teléfonos es el que mejores prestaciones ofrece en lo que a precio/calidad respecta.

Si te interesa conocer en profundidad cuáles son las diferencias entre estos dos terminales, te recomendamos que sigas leyendo. Eso sí, toma tu bebida favorita y siéntate en un lugar cómodo, te llevará un par de minutos leer esta nota de forma completa (hemos intentado ser lo más breves posible).

Google Pixel 6 vs iPhone 13: dos móviles de mucho peso que buscan un lugar en tu bolsillo

Para poder analizar en profundidad los pros y los contras de estos dos terminales, es necesario ver todas sus características. Es por este motivo que a continuación ponemos frente a frente al Pixel 6 de Google, y al iPhone 13 de Apple.

Especificaciones Google Pixel 6 iPhone 13 Dimensiones y peso 158,6 x 74,8 x 8,9 mm. 207 gramos. 146,7 x 71,5 x 7,7 mm. 174 gramos. Pantalla 6,4″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con panel AMOLED, relación de aspecto 20:9, tasa de refresco de 90 Hz, HDR10+ y protección Gorilla Glass Victus. 6,1″ Full HD+ (2532 x 1170 píxeles) con panel Super Retina XDR OLED, True-Tone y HDR. Procesador Google Tensor de 2,8 GHz con gráfica Mali G78 MP10. Apple A15 Bionic con gráfica Neural Engine de cuatro núcleos. RAM 8 GB. 4 GB. Almacenamiento 128/256 GB. 128/256/512 GB Cámara Trasera Principal de 50 MP con f/1.85

Gran angular de 12 MP con f/2.2.

OIS. Flash Dual LED. Principal de 12 MP con f/1.6.

Gran angular de 12 MP con f/2.4.

Grabación de vídeo en 4K con Dolby Vision.

OIS. Flash Dual LED. Cámara Frontal 8 MP. 12 MP con f/2.2. Conectividad WiFi 6E de doble banda, Dual SIM (eSIM), Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB-C, lector de huellas bajo pantalla y certificación IP68 contra polvo y agua. WiFi 6 MIMO 2×2, NanoSIM y eSIM, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, Chip UWB y puerto Lightning. Batería 4600 mAh con carga rápida de 30 W (cargador incluido en la caja) y carga inalámbrica de 21 W. 3227 mAh con carga rápida de 20 W, carga inalámbrica de 7,5 W y carga MagSafe de 15 W. Sistema operativo Android 12 basado en Pixel UI. iOS 15 Precio Desde 649 € Desde 909 € Lee también: Google publica por error parte de las características de la cámara del Pixel 5a

La principal diferencia entre ambos teléfonos está en el precio

A simple vista, lo que más destaca entre estos dos móviles es el precio. Google apuesta por llegar a un mercado que no está dispuesto a pagar más de 700 € en un móvil, pues el modelo “base” del Pixel 6 no supera los 649 € (configuración de 128 GB de almacenamiento interno y 8 GB de memoria RAM).

En cuanto a Apple, la compañía conoce muy bien a sus clientes, y es por eso que “no le tiembla el pulso” al momento de fijar el precio para su modelo más “básico”: 909 € (configuración de 128 GB de almacenamiento interno y 4 GB de memoria RAM).

Analizando los precios de ambos dispositivos móviles, y relacionándolo con las características técnicas que poseen, estaríamos en lo correcto si le damos la batalla ganada, en este aspecto claro está, al Pixel 6 de Google.

Especificaciones que marcan la diferencia

En términos de características técnicas, ambos teléfonos apuestan por procesadores diseñados de forma interna, ¿qué quiere decir esto? Que son chips creados por Google y Apple respectivamente.

Si bien aún no hay datos reales sobre el poder de ambos procesadores, algunos informes que han salido a la luz sugieren que el A15 Bionic de Apple ofrece un mayor rendimiento en cuanto a ejecución de juegos y aplicaciones.

En cuanto al procesador fabricado por Google, varios indicios dejan saber que podría no llegar a ser igual de potente que el A15 Bionic de Apple. De igual forma, diversos rumores apuntan a que su rendimiento es bastante bueno.

Eso sí, es necesario agregar que Google no ha escatimado recursos al momento de añadirle memoria RAM al Pixel 6, pues dicho terminal ofrece el doble de memoria que el iPhone 13 de Apple.

¿Cuál sería el ganador en este apartado? No podemos decirlo, ya que nos faltan datos reales para conocer qué procesador es mejor.

¿Qué hay de las pantallas del Pixel 6 y el iPhone 13?

Analizando las pantallas de ambos terminales, no logramos ver nada malo con las 6,1 pulgadas que le ha dado Apple al panel del iPhone 13. Eso sí, Google, nuevamente, ha ido por otro camino, pues no solo añadió una pantalla de mayor tamaño para el Pixel 6, sino que además utilizó un panel AMOLED que le brinda a la misma una tasa de refresco de 90 Hz (algo que el iPhone 13 no ofrece).

Aquí el veredicto podría ser para cualquiera de los dos, ya que Apple suele demostrar por qué sus pantallas son tan buenas. Pero en este caso, y viendo el panorama en general, estaríamos en lo correcto si decimos que la pantalla del Pixel 6 es un “pelín” mejor… Esos 90 Hz marcan la diferencia al momento de jugar videojuegos y ver contenido multimedia.

Batería, ¿para todo el día en ambos móviles?

En cuanto a la batería, Google logra destacarse por encima de Apple una vez más, pues en términos de autonomía, el Pixel 6 ofrece hasta 14 horas de uso continuo, gracias a la gran batería de 4614 mAh que posee en su interior.

De igual forma, a pesar de que la batería del iPhone 13 es más chica que la del Pixel, cuenta con una batería de 3240 mAh, la optimización que posee iOS 15 no le genera problemas de autonomía (puede durar todo un día de uso sin problemas).

Siendo totalmente objetivos, podemos afirmar que no hay diferencias importantes entre ambos terminales en lo que a batería respecta. Entonces ¿cuál es el veredicto en este apartado? Pues nada más ni nada menos que un empate.

Apartado fotográfico, ¿qué teléfono tiene mejores cámaras?

Si has observado atentamente la tabla comparativa de especificaciones que dejamos al principio de la nota, de seguro habrás notado que los dos móviles en cuestión poseen solo dos lentes.

Las diferencias en este caso no vienen de la mano de la calidad de esas lentes. A pesar de que el Pixel 6 dispone de una cámara principal de 50 MP, mientras que el iPhone 13 posee una lente principal de 12 MP, las diferencias se pueden encontrar en las funciones y en el sistema de post-procesado de imágenes.

El iPhone 13 pierde una gran cantidad de funciones, nuevas por ciertos, que solo pueden encontrarse en las versiones Pro y Pro Max (algo a lo que Apple nos tiene acostumbrados).

Por otro lado, Google no ha seguido el mismo camino, pues todas las funciones de captura y edición de imágenes que posee el Pixel 6 Pro, también se las puede encontrar en el Pixel 6.

Resumiendo lo expuesto arriba, Apple vuelve a decepcionar. Las funciones que poseen los modelos Pro y Pro Max deberían estar presentes en el iPhone 13. En otras palabras, Google logra llevarse un punto más en esta batalla.

Veredicto final: ¿quién ha ganado la batalla?

Teniendo en cuenta que Apple sigue siendo Apple, pagar casi 300 € más por un móvil con la última versión de iOS y con pocas novedades, podría llegar a no sonar tan descabellado para algunos.

De igual forma, no todas son malas noticias para Apple, y es que el nuevo móvil de la compañía de Cupertino, logra superar al Pixel 6 de Google en lo que a configuraciones respecta, ¿de qué manera? Ofreciendo una tercera opción de 512 GB (Google ofrece solo dos opciones).

Juntando todas las comparaciones, y poniendo todos los puntos sobre la mesa, podemos decir de forma clara y sin titubear, que el Pixel 6 de Google es el ganador de esta “interesante” batalla.

Sin nada más que añadir al respecto, estamos obligados a preguntarte, ¿qué piensas al respecto? Háznoslo saber dejándonos un comentario, ¡queremos conocer tu opinión!