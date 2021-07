Un nuevo teléfono que prioriza la libertad de expresión y la privacidad ha sido anunciado. Su nombre es Freedom Phone (literalmente “El móvil de la Libertad”, en español) y es de una empresa totalmente desconocida, lo cual ha hecho activar todas las alarmas. Algunos dicen que es una trampa y que realmente es un móvil chino barato con un precio exagerado.

En la página web oficial del Freedom Phone, podemos ver que es móvil orientado al ciudadano estadounidense y que apela mucho al nacionalismo. Es más, no nos equivocamos al decir que es un móvil para la derecha conservadora norteamericana, ya que viene de fábrica con apps baneadas por Google y Apple por ser ultraconservadoras, como Parler y los medios OANN y Newsmax.

Este teléfono ha sido creado por Erik Finman de 22 años, quien dice ser el millonario del Bitcoin más joven del mundo. Aunque no se han revelado muchos detalles técnicos del Freedom Phone, acompáñanos a ver cómo es este curioso móvil Android.

Características del Freedom Phone y precio oficial

De acuerdo a la poca información que se ha revelado, estas son las características principales del Freedom Phone:

Pantalla de 6 pulgadas .

. “Gran almacenamiento y gran cámara”.

Posiblemente, procesador MediaTek .

. Tienda de aplicaciones sin censura llamada PatriApp Store (es una versión renombrada de Aurora Store).

llamada PatriApp Store (es una versión renombrada de Aurora Store). Apps y acceso directos a webs conservadoras , como Parler, One America News Network, Newsmax y Rumble.

, como Parler, One America News Network, Newsmax y Rumble. Aplicaciones orientadas a la privacidad preinstaladas: Signal, DuckDuckGo, Brave, etc .

. Android con la capa de personalización FreedomOS (una versión poco modificada de LineageOS).

(una versión poco modificada de LineageOS). Herramienta de privacidad “Trust ” para tener el control total de lo que las aplicaciones pueden hacer.

” para tener el control total de lo que las aplicaciones pueden hacer. Funciona con Verizon, AT&T, T-Mobile y Sprint, y con todos los demás operadores de EE. UU. e internacionales.

Pese a que la compañía no ha proporcionado una hoja de especificaciones del Freedom Phone, este ya está a la venta. Su precio oficial es de 499 $ o 423 € al cambio.

¿Es el Freedom Phone una estafa?

Hay muchas cosas que indican que el Freedom Phone es en realidad un fraude. La primera de ellas es que su propio creador reveló que ha sido fabricado por la empresa china UMIDIGI. Y ya todos sabemos que la derecha conservadora norteamericana está en contra de todo lo que venga de China.

Además, el Freedom Phone luce idéntico al UMIDIGI A9 Pro que actualmente vale solo unos 100 €. Y su “tienda de aplicaciones sin censura” es solo Aurora Store con otro nombre. Dicha tienda no es más que un cliente de Google Play Store, por lo que es imposible que el Freedom Phone puede evitar la “censura” de la tienda de Google.

Por si fuera poco, en un vídeo de demostración se puede ver que el sistema operativo del Freedom Phone es LineageOS con microG (servicios de Google). Así que el precio de 423 € no está justificado de ninguna manera. Y lo de ser un móvil sin censura que garantiza tu libertad de expresión, tal y como lo pintan, también es una mentira.

En resumen, no hagas mucho caso a este Freedom Phone que seguramente es una estafa dirigida a la derecha conservadora norteamericana. No olvidemos que este sector de la población estadounidense lleva tiempo acusando a las grandes compañías tecnológicas (Facebook, Google, Twitter, etc.) de censurar su libertad de expresión.