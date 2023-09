¿Cuánto dura la batería del Nothing Phone (2)? Esta es una pregunta que muchos usuarios se hacen al considerar comprar este nuevo teléfono de la marca Nothing, que se caracteriza por su diseño rompedor y especificaciones punteras. En este artículo, vamos a analizar el rendimiento de la batería del Nothing Phone (2) y cómo se compara con otros modelos de la competencia, basándonos en datos de DxOMark.

Duración de la batería y tiempos de carga del Nothing Phone (2)

La batería del Nothing Phone (2) tiene una capacidad de 4700 mAh, lo que supone un aumento de 200 mAh respecto al modelo anterior, el Nothing Phone (1). Según la compañía, esta batería ofrece una autonomía de hasta dos días con un uso normal, y de hasta 10 horas con un uso intensivo. Pero… ¿es esto real? DxOMark ha puesto a prueba su batería para comprobarlo y estos son los resultados:

Batería de 4700 mAh con carga rápida de 45 W e inalámbrica de 15 W y carga inversa con cable de 5 W.

e inalámbrica de 15 W y carga inversa con cable de 5 W. Duración media de la batería : 2 días y 7 horas.

: 2 días y 7 horas. Tiempo de carga por cable hasta el 80% : 32 minutos.

: 32 minutos. Tiempo de carga inalámbrica hasta el 80% : 2 horas y 14 minutos.

: 2 horas y 14 minutos. Tiempo de carga por cable hasta el 100% : 56 minutos.

: 56 minutos. Tiempo de carga inalámbrica hasta el 100% : 2 horas y 39 minutos

: 2 horas y 39 minutos Autonomía con 5 minutos de carga (cable) : 5 horas y 05 minutos.

: 5 horas y 05 minutos. Calificación en DxOMark: 124 puntos.

¿Qué tan buena es la autonomía del Nothing Phone (2) comparada con otros móviles?

La batería del Nothing Phone (2) ha recibido una calificación de 124 puntos en DxOMark, superando a los Galaxy A54, Google Pixel 7 / 7a / 7 Pro, Galaxy S23 y iPhone 14. Sin embargo, se queda por detrás de toda la serie Xiaomi 13, Redmi Note 12, iPhone 14 Pro / 14 Pro Plus y Galaxy S23+ / S23 Ultra.

En el ranking global de smartphones con mejor autonomía según DxOMark, se ubica en el puesto número 62. ¿Quién es el número uno? El Honor Magic 5 Lite que consiguió 152 puntos.

En resumen, la autonomía del Nothing Phone (2) no es sorprendente, pero tampoco decepcionante. Ofrece una duración de batería promedio y una velocidad de carga rápida decente. No diríamos que este es el punto fuerte del móvil, aunque también está lejos de ser su punto débil. Definitivamente, no es una característica por la que tengas que preocuparte.