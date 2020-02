Si estás pensando regalar un móvil para San Valentín, no puedes equivocarte haciendo una mala compra, tu pareja se merece lo mejor. Por eso, hemos hecho una selección con los 5 mejores móviles disponibles ya mismo en Amazon.

Antes de continuar, debes saber que esta selección es solo de equipos gama media y alta. No hemos incluido móviles de gama baja porque tienes otro artículo para verlos a detalle. Sin embargo, estos 5 móviles no solo son buenos por sus especificaciones sino también por su precio.

Específicamente, estamos hablando del Xiaomi Mi 9 Lite, un excelente gama media que muchos han subestimado; el Galaxy A50, un móvil que cumple de sobra para el día a día; el Mi 9T Pro, elegante y poderoso, con un frontal perfecto para quienes odian el notch; también está el Realme X2 Pro, grande en todo menos en el precio; y por último, el mejor móvil gama alta que podrás comprar por menos 700 euros, el OnePlus 7T.

Comparativa del Mi 9 Lite vs Galaxy A50 vs Mi 9T Pro vs Realme X2 Pro vs OnePlus 7T

Especificaciones Mi 9 Lite Galaxy A50 Mi 9T Pro Realme X2 Pro OnePlus 7T Dimensiones y peso 156.8 x 74.5 x 8.7 mm, 179 gramos. 158.5 x 74.7 x 7.7 mm, 168 gramos. 156.7 x 74.3 x 8.8 mm, 191 gramos. 161 x 75.7 x 8.7 mm, 199 gramos. 160.9 x 74.4 x 8.1 mm, 190 gramos. Pantalla 6.39 pulgadas, 1080 x 2340 (Full HD+), 403 ppi, relación 19.5:9, Super AMOLED. 6.4 pulgadas, 1080 x 2340 (Full HD+), 403 ppi, relación 19.5:9, Super AMOLED. 6.39 pulgadas, 1080 x 2340 (Full HD+), 403 ppi, relación 19.5:9, Super AMOLED. 6.5 pulgadas, 1080 x 2400 (Full HD+), 402 ppi, relación 20:9, Super AMOLED, Gorilla Glass 5, HDR10+, tasa de refresco de 90 Hz. 6.55 pulgadas, 1080 x 2400 (Full HD+), 402 ppi,relación 20:9, Fluid AMOLED, Gorilla Glass 5, HDR10+ y tasa de refresco de 90 Hz. Procesador Snapdragon 710, 8 núcleos Kryo 360 a 2,2 GHz. Samsung Exynos 7 Octa 9610, 8 núcleos (4 Cortex A73 a 2,3 GHz + 4 Cortex A53 a 1,7 GHz). Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm), 8 núcleos (1 a 2,84 GHz, Kryo 485 + 3 a 2,42 GHz, Kryo 485 y 4 a 1,78 GHz, Kryo 485). Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm), 8 núcleos (1 a 2,96 GHz, Kryo 485 + 3 a 2,42 GHz, Kryo 485 y 4 a 1,8 GHz, Kryo 485). Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm), 8 núcleos (1 a 2,96 GHz, Kryo 485 + 3 a 2,42 GHz, Kryo 485 y 4 a 1,8 GHz, Kryo 485). RAM 6 GB. 4 y 6 GB. 6 y 8 GB. 6, 8 Y 12 GB. 8 GB. Almacenamiento 64 y 128 GB. 64 y 128 GB. 64, 128 y 256 GB. 64, 128 y 256 GB. 128 y 256 GB. Cámara Trasera Tres cámaras: 48 MP f/1.79 Sony IMX586 + lente gran angular de 8 MP f/2.2 + lente modo retrato de 2 MP f/2.4 y doble LED. Tres cámaras: 24,8 MP f/1.7 Sony IMX576 + lente gran angular 5 MP f/2.2 + lente de profundidad 8 MP f/2.2 y doble LED. Tres cámaras: 48 MP f/1.8 + lente para telefoto a 8 MP f/2.4 + modo retrato (profundidad) 2 MP y doble LED. Cuatro cámaras: 64 MP f/1.8 + lente para telefotos 13 MP f/2.5 + lente gran angular 8 MP f/2.4 + sensor de profundidad 2 MP f/2.4 y doble LED. Tres cámaras: 48 MP f/1.6 + lente para telefotos 12 MP f/2.2 + lente gran angular 16 MP y doble LED. Cámara Frontal 32 MP, f/2.0 24.8 MP, f/2.0 20 MP, f/2.2 16 MP, f/2.0 16 MP, f/2.0 Conectividad USB tipo-C, WiFi 5 doble banda, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, infrarrojo. USB tipo-C, WiFi 5 doble banda, Bluetooth 5.0, GPS, NFC. USB tipo-C, WiFi 5 doble banda, Bluetooth 5.0, GPS, NFC. USB tipo-C, WiFi 5 doble banda, Bluetooth 5.0, GPS, NFC. USB tipo-C, WiFi 5 doble banda, Bluetooth 5.0, GPS, NFC. Batería 4030 mAh con carga rápida 18W. 4000 mAh con carga rápida 15W. 4000 mAh con carga rápida 27W. 4000 mAh con carga rápida 50W. 3800 mAh con carga rápida 30W. Sistema Operativo MIUI 11 con Android 9 Pie. OneUI con Android 9 Pie. MIUI 11 con Android 9 Pie. ColorOS 6.1 con Android 9. OxygenOS 10.0.7 con Android 10. Precio 306€ 265€ 399€ 399€ 646€

Empezando de izquierda a derecha, tenemos dos móviles gama media muy equilibrados, tanto en diseño como en potencia y calidad. Luego, le siguen otros dos móviles gama alta a precio de gama media y por último, tenemos a un verdadero gama alta, superior en todos los aspectos posibles.

Sin embargo, todos estos móviles son muy similares en algunas especificaciones, bien sea por el tamaño de la pantalla, tecnología AMOLED, dimensiones, peso, combinación de cámaras… Es por ello que debemos enfocarnos uno por uno en esas características clave que sí marcan la diferencia entre una gama y otra; como el procesador y tecnologías que mejoran la experiencia de usuario, entre ellas las pantallas a mayor tasa de refresco y el HDR10+, solo por poner un ejemplo.

Mi 9 Lite, el mejor gama media de Xiaomi

Gracias a marcas como Xiaomi, hoy podemos disfrutar de móviles muy buenos sin tener que dejar el sueldo en ellos. Este es el caso del Mi 9 Lite, un equipo excelente por varias razones. Primero, en la gama media del año pasado el procesador SD 665 dominó, mientras que pocos móviles se atrevieron a incluir procesadores gama media más potentes. El Mi 9 Lite incluye el SD 710, un procesador que te dará un rendimiento más que adecuado y además, gracias a lo eficiente que es para ahorrar el consumo de energía, disfrutarás de una excelente autonomía.

Por otro lado, a diferencia de otros móviles gama media, este incluye tecnología AMOLED con alta resolución y un lector de huellas bajo la pantalla, bastante bueno. Su juego de cámaras cumple a la perfección y es capaz de tomar muy buenas fotos de noche, a pesar de no ser de gama alta. ¿Qué más podrías desear por este precio? Como si no fuese suficiente, incluye chip NFC y puerto infrarrojo.

Galaxy A50, el Samsung gama media que sí deberías comprar

El Galaxy A50 es la prueba de que Samsung se está poniendo las pilas en la gama media para hacerle frente a Xiaomi y ahora también a Realme. Quizás este móvil no tenga el mejor procesador de esta lista, tampoco la mejor cámara o sistema de carga rápida, pero en lo que sí es verdaderamente atractivo es en el precio.

Por tan solo 265 euros podrías regalarle a tu pareja un bello móvil con pantalla AMOLED Full HD+ y batería más que suficiente para que no tenga que preocuparse por el cargador durante el día. Y sí, no es el mejor pero para un usuario promedio es más que suficiente. Además, quizás no tenga las mejores especificaciones pero su precio lo hace un excelente regalo de San Valentín, si no quieres gastar mucho dinero.

Mi 9T Pro, lo mejor de Xiaomi

Con la presentación del Mi 9 el año pasado pensamos que Xiaomi había sacado su mejor móvil gama alta… Estábamos equivocados, el Mi 9T Pro es el mejor móvil gama alta económico. Si has tenido la oportunidad de probar este equipo, o al menos de poder tocarlo por un instante, podrás entender a qué nos referimos.

Tiene un diseño hermoso, tanto por delante como por detrás. La ausencia del notch o muesca es algo que muchos han de agradecer, ya que aprovecha al máximo la pantalla, sin esa molesta falla en las notificaciones de Xiaomi. Además, no solo de diseño vive la gama alta, el Mi 9T Pro incluye el Snapdragon 855, capaz de mover cualquier juego o aplicación, por muy pesado que sea.

Si buscas un gama alta bueno, bonito y barato, este móvil es el indicado. Quizás no es el más potente pero sí ofrece una experiencia muy a la altura de los más exigentes.

Realme X2 Pro, con especificaciones de infarto a precio de regalo

Realme llegó para mejorar lo que parecía imposible de perfeccionar. Si Xiaomi es la reina en los móviles con buena relación calidad/precio entonces ¿dónde queda Realme? seguro anda muy cerca de quitarle este trono. Aunque, a pesar de ser un móvil con mejor procesador, cámara y pantalla que el Mi 9T Pro, el Realme X2 Pro flaquea en el diseño, luciendo menos Premium.

Esto podría ser un poco decepcionante para algunos, pero si prefieres sacrificar un poco el diseño para tener más potencia por el mismo precio, este es tu móvil. Realme es una marca joven pero con mucho potencial que seguro hará más interesante la competencia entre los fabricantes.

OnePlus 7T, el gama alta que deberías tener

¡Ha llegado la hora de ponerse serios! Con el OnePlus 7T estamos ante la presencia de una verdadera bestia. OnePlus siempre se ha caracterizado por fabricar móviles casi perfectos y este no es la excepción.

A pesar de tener hermanos mayores, el 7T cumple perfectamente con cualquier desafío. De entre todos sus puntos fuertes, sin duda el mejor es la pantalla. Al contar con un panel AMOLED con tasa de refresco a 90 Hz, la sensación de fluidez pasa a otro nivel. Sin embargo, es importante mencionar que, de todos los móviles presentados en esta lista, este es el que tiene menos batería, 200 mAh menos, pero gracias a la optimización de su capa de personalización, al procesador SD 855+ de 7 nanómetros y al uso eficiente de la tasa de refresco de la pantalla, esto no debería ser un problema.

Definitivamente, el OnePlus 7T sería un regalo perfecto para conquistar cualquier corazón. Además, es un móvil que se mantendrá actualizado y vigente por al menos un par de años.

Entonces, ¿Cuál móvil deberías comprar para San Valentín?

La respuesta a esto depende de lo que estés buscando. Dadas las diferencias entre precios y especificaciones de estos modelos, la elección está clara, si quieres un gama media que sea excelente en todo, solo tienes que decidirte entre el Mi 9 Lite o el Galaxy A50. En cambio, si quieres un móvil potente pero sin pasar la barrera de los 500 euros, solo debes pensar si te gusta más el Mi 9T Pro o el Realme X2 Pro. Por último, si quieres y puedes gastarte casi 800 euros en un móvil, entonces no tienes que pensarlo mucho, la elección más sabia es el OnePlus 7T.

En el primer caso, dado el procesador, política de actualizaciones y demás detalles a su favor, creemos que el Mi 9 Lite es una mejor elección. En el segundo caso, las cosas se vuelven más complejas, ambos móviles son muy buenos, cuestan lo mismo pero el Realme X2 Pro es superior al Xiaomi Mi 9T Pro en algunos detalles, por lo que la decisión debería ser si quieres más por el mismo precio y te arriesgas con Realme o vas por el Xiaomi, el cual, es una apuesta más que segura dados los años de experiencia de Xiaomi.

En este caso, la principal desventaja del Realme no está en su hardware, a pesar de su diseño menos “premium”, sino en su capa de personalización menos madura que la de Xiaomi. De todas formas, si esto no es un problema para ti, ya sabes lo que debes hacer.

¿Te ha gustado nuestra selección?, ¿Qué móvil tienes pensado comprarle a tu novia o novio? Dínoslo en los comentarios.