Tower of Fantasy ya está con nosotros y tal como se pronosticaba, se aproxima a ser el gran rival de Genshin Impact que puede incluso llegar a destronarlo de la cima de los juegos de rol para móviles.

Aunque esto aún no se ha decidido y el fin de la batalla se ve lejano, más aún cuando juegos que ya analizamos aquí (tal como Ni No Kuni o Zenless Zone Zero) se vislumbran en el horizonte.

De cualquier manera, ToF es un juego muy entretenido, pero que exige conocer al menos cuáles son los mejores personajes. Por eso, te traemos nuestra tier list de personajes de Tower of Fantasy.

Lista de personajes de Tower of Fantasy, entendiendo el juego

Lo primero que debes enterarte es que, el punto central tras la mecánica de Tower of Fantasy son las armas y no los personajes. Cosa que resulta muy raro si lo comparamos con otros juegos del mismo estilo, tal como Genshin Impact.

Y es que, al momento de obtener un personaje también recibirás su arma (sin importar que sea SR o SSR), en cualquier caso, es el arma quien determina la mayor parte de la fortaleza del personaje.

Y, aunque cada personaje del juego ofrece ciertas habilidades y tipo de elemento que le confiere un rol dentro del campo de batalla, esto no significa que haya diferencias excesivas entre ellos.

Es por esta razón que, dentro de ToF puedes jugar con tus personajes favoritos sin preocuparte de que no sean parte del meta. Claro está, siempre que vengan acompañados con un arma que les sea adecuada.

Pero, lo anterior solo solventa las cuestiones individuales del juego, ya que, a modo cooperativo, bien conviene armarse de personajes que permitan crear un buen equipo, sobre todo si se piensa realizar el contenido más difícil.

Por eso, te dejamos aquí abajo un resumen con todos los personajes de Tower of Fantasy de la versión 1.0.