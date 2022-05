Hace unas horas los servidores de Netmarbel abrieron a todo el público, eso solo significa que… ¡ya está con nosotros Ni no Kuni: Cross Worlds! Un clásico juego de action RPG para consolas que ahora está disponible en Android a través de Google Play.

Pero, la espera ha sido larga desde su lanzamiento limitado en Asia hasta este momento, por eso, primero vamos a ponernos al día con el juego.

¿De qué va Ni no Kuni: Cross Worlds?

Si no te enteraste de la trama en su lanzamiento o durante la beta cerrada del juego, pues Ni no Kuni: Cross Worlds va de un universo de virtual llamado «Soul Divers» en donde el protagonista es un jugador de prueba de la versión beta.

Claro está que la trama no iba a parar allí, pues apenas inicia la simulación una extraña IA llamada Rania te advierte que no todo es lo que parece y que no debes confiar en la empresa que te envió ahí.

Luego de eso, el sistema estalla y pierdes la noción, terminas por despertar en medio de una batalla en un castillo envuelto en llamas… ¿podrás vencer al dragón, salvar tu vida y rescatar a la reina?

Ahora, viendo desde lejos la trama, resulta bastante parecida al anime Sword Art Online y a sus juegos (incluyendo al SAO Integral Factor). Pero, que esto no te engañe, pues Ni no Kuni es por sí mismo original, por lo que con facilidad te sumergirás en su universo fantástico.

Requerimientos para jugar a Ni no Kuni: Cross Worlds en Android

Tal como mencionamos al principio, ya puedes descargar y jugar a Ni no Kuni: Cross Worlds, pues ya se encuentra habilitado en Google Play. Ahora bien, sobre los requerimientos mínimos para poder jugarlo, los de Netmarbel no han sido muy específicos, pero al parecer son los siguientes:

Procesador: Snapdragon 820, Exynos 8890 o superior.

Snapdragon 820, Exynos 8890 o superior. RAM: 4 GB.

4 GB. Sistema operativo: Android 8.0.

Android 8.0. Almacenamiento: 4,71 GB (aquí se incluye el peso del juego base y de las últimas actualizaciones).

Como puedes notar, los requerimientos no son muchos, por lo que un teléfono de gama media baja lo podría correr el juego. Y de momento es así, lo estamos probando con un Redmi 9T y va de perlas a gráficos medios y bajos, pero con contados errores de animación.

Todo esto desaparece en un Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G y simplemente no hay quejas a gráficos altos. Con esto los de Netmarbel se llevan nuestra felicitación en cuanto a optimización del juego.

¿Dónde descargar Ni no Kuni: Cross Worlds?

Ni no Kuni: Cross Worlds posee actualmente versiones estables para Android e iOS y una beta para PC con sistema operativo Microsoft Windows, puedes encontrar todas estas versiones en su página oficial. Igualmente, te dejamos aquí abajo el enlace para que descargues el juego directamente desde Google Play.

De momento, para mí es muy pronto para dar un juicio de este juego, y, aunque llevo varias horas jugando y me ha encantado todo hasta el momento. Mejor sigo probando para traerte pronto un análisis completo del juego junto a otros consejos, como ya lo he hecho para Apex Legends Mobile y Genshin Impact.