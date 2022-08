Aquí en Androidphoria siempre estamos al pendiente de los juegos promesas para dispositivos móviles, uno de ellos es Octopath Traveler: Champions of the Continent. Una precuela del éxito de Square Enix, por lo que es una especie de readaptación de la versión del Nintendo Switch, y que en su época trajo consigo toda clase de comentarios favorables.

Y no es para menos, pues su interesante mecánica y gráficos 2D en alta definición nos retrotrae a esas primeras experiencias con el Final Fantasy, Dragon Quest y otros clásicos del SNES.

Pero, como es de esperar de una readaptación para móviles, las mecánicas han cambiado un poco, por eso te traemos una guía para empezar a jugar a Octopath Traveler, aunque antes de eso conviene saber en qué dispositivos se puede correr este juego.

Requerimientos para poder jugar a Octopath Traveler: Champions of the Continent

Uno de los puntos fuertes de este juego son sus personajes en 2D y fondos 3D al estilo pixel art, el cual ofrece bellos paisajes y entornos, pero sin llegar a exigir grandes esfuerzos por parte del procesador. Gracias a esta combinación podrás correr Octopath Traveler en un dispositivo que cumpla los siguientes requerimientos mínimos:

Sistema Operativo: Android 6.0 en adelante.

Android 6.0 en adelante. Memoria RAM: al menos 2 GB.

al menos 2 GB. Espacio de Almacenamiento: 848 MB de peso del lanzador y un mínimo de 2,5 GB de espacio disponible para el contenido base del juego.

848 MB de peso del lanzador y un mínimo de 2,5 GB de espacio disponible para el contenido base del juego. CPU: Snapdragon 662 o superior.

Ten en cuenta que, estos son los mínimos sugeridos por Square Enix, pero en cuestiones como la CPU adecuada para correr este juego no dan información al respecto. Dicha sugerencia se basa en nuestras propias pruebas de rendimiento al momento de jugar a Octopath Traveler.

Entendiendo los primeros 15 minutos de juego

Octopath Traveler no es un juego para nada complicado, y pese a que los primeros minutos a horas de juego te toparás con una larga lista de opciones que pueden llegar a apabullarte, rápidamente te acostumbrarás a las mecánicas simples que en realidad alberga Octopath.

En este sentido, lo primero que sucederá es el inicio: la narración de los orígenes del mundo y la introducción del héroe (muy al estilo del monomito clásico que encontramos en la mayoría de los juegos de rol).

Inmediatamente después de esto deberás escoger entre tres líneas de historia posibles, Whealth, Power y Fame (riqueza, poder y fama, recuerda que este juego no se encuentra aún en español). De esta manera, cada una ofrece su propio villano y recorrido semi-independiente.

El arte de la lucha en Octopath Traveler

Tal como te mencionábamos, el inicio es algo caótico, así que durante tus primeras batallas podrás encontrarte un poco confundido al tratar de controlar equipos con hasta 8 personajes. Cada uno de ellos ofreciendo sus propias estadísticas y características de combate (las cuales también varían según su rareza y clasificación).

Asimismo, los elementos más básicos de los combates se pueden resumir en lo siguiente:

Todos los personajes tienen una barra de vida y de puntos de magia (HP y SP respectivamente), con el segundo podrás ejecutar una serie de ataques básicos y especiales ligados a su arma y habilidades .

. Como debes de suponer, la batalla se gana al reducir la barra de vida de tus oponentes y evitar que tu equipo sea aniquilado en medio del combate.

y evitar que tu equipo sea aniquilado en medio del combate. Durante la lucha podrás enfrentarte a un número variable de enemigos, a su vez deberás de escoger un número diverso de acciones que incluye ataques con distintos niveles de impulso , los cuales aumentan la probabilidad de romper la defensa enemiga y causar más daño a costa de un mayor desgaste de tus personajes.

, los cuales aumentan la probabilidad de romper la defensa enemiga y causar más daño a costa de un mayor desgaste de tus personajes. Asimismo, podrás concentrar tus ataques y ordenar la estructura de tu equipo en medio de la lucha para con ello lograr una estrategia que te ofrezca los mejores resultados.

Consejos para la batalla

Ya comprendiendo lo básico de la mecánica de pelea de Octopath Traveler: Champions of the Continent, toca sacar provecho a la misma, para eso no dudes en aprovechar los siguientes consejos y trucos:

Todos los enemigos mantienen ciertas vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas por ciertos tipos de ataques, aprovecha lo diverso de tu equipo para tratar de dar con ellas y así dirigir tus ataques y volverlos más efectivos.

que pueden ser aprovechadas por ciertos tipos de ataques, aprovecha lo diverso de tu equipo para tratar de dar con ellas y así dirigir tus ataques y volverlos más efectivos. Un equipo diverso en la mayoría de las situaciones te ofrece un mejor rendimiento que los que sean más limitados. Deberás asegurarte de concentrar varios personajes para que así conformes un equipo equilibrado tanto en armas, habilidades y magia .

. El sistema de «Switch» o cambios que ofrece el juego te permitirá tener dos líneas de combate, los que se encuentran en la reserva irán recuperando tras cada turno HP y SP .

. Utiliza esta cualidad no solo para recuperarte, sino también para crear todo tipo de estrategias , por ejemplo mediante una línea que ofrezca ataques de ráfagas rápidas y contundentes, seguida de una reserva con defensiva muy resistente.

, por ejemplo mediante una línea que ofrezca ataques de ráfagas rápidas y contundentes, seguida de una reserva con defensiva muy resistente. Asimismo, no gastes tus ataques más fuertes e impulsos en los primeros turnos de la batalla. Por eso, siempre que puedas resistir, resérvalos para cuando la defensa de tus enemigos mengue para de esta manera causar un mayor daño a su barra de HP.

de la batalla. Por eso, siempre que puedas resistir, resérvalos para cuando la defensa de tus enemigos mengue para de esta manera causar un mayor daño a su barra de HP. Deberás mejorar las armas y las estadísticas de tus personajes periódicamente, debido a que tu superioridad numérica de tus equipos no bastará para derrotar a los jefes que mantiene el juego (los cuales son verdaderamente formidables).

Sistema de Gacha del juego

A diferencia de juegos gacha como Genshin Impact o de su nuevo rival Tower of Fantasy, en los cuales podrás apegarte a los personajes que más te gusten siempre y cuando los optimices, Octopath Traveler no es así.

Por esta razón, durante tus primeras horas de juego obtendrás una variedad de personajes 3 estrellas de manera gratuita, pero rápidamente deberás de sustituirlos a medida que avances. Esto se debe a que cada personaje mantiene un límite de niveles dependiendo de la cantidad de estrellas que posea.

Asimismo, la propia mecánica del juego te obliga a ir reclutando personajes de la tienda. En esta podrás gastar tus rubís, pero debes de saber que está diseñado de tal manera para hacer casi que obligatorio el desembolso en metálico.

Fuera de esto, Octopath Traveler es un juego al que se le puede dedicar algunos minutos de juego al día si no estamos dispuestos a visitar la tienda todo el tiempo.

Ahora te toca a ti poner en práctica todos los conocimientos que te hemos dejado y por supuesto sumergirte en esa gran aventura que supone Octopath Traveler: Champions of the Continent.