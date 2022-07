Octopath Traveler es un JRPG de Square Enix que nos recuerda a los buenos y viejos tiempos de la compañía donde todo lo que lanzaban era una obra maestra. Inicialmente, fue exclusivo de Nintendo Switch, pero ya está disponible en PC Windows, Stadia y Xbox One. Ahora, Square Enix ha lanzado una nueva entrega de esta saga para móviles Android e iOS… ¡y es gratis!

Se trata de Octopath Traveler: Champions of the Continent, un título que funciona como precuela del Octopath Traveler original y que guarda muchas semejanzas con él, como era de esperar. El juego lleva disponible en las tiendas de apps para móviles desde hace un tiempo en Asia, pero recién ahora ha llegado a Occidente. Enseguida te contamos todos los detalles.

Octopath Traveler: Champions of the Continent, una precuela del juego de Nintendo Switch para móviles

Octopath Traveler: Champions of the Continent te llevará al mundo de Orsterra, unos años antes de los acontecimientos del Octopath Traveler original. Tú jugarás como el «Elegido» y tendrás que abrirte paso a través de despiadados tiranos que solo quieren desatar la oscuridad en el mundo. Al igual que el original, en Champions of the Continent los combates son por turnos y el mundo está hecho con gráficos 2D pixel art y ciertos efectos 3D para darle un toque moderno.

El juego está repleto de misiones secundarias, jefes y tesoros que encontrar. Además, ofrece más de 64 personajes con una posibilidad de combinaciones casi infinita para crear a tu equipo perfecto. Durante tu partida, podrás interactuar con los habitantes del pueblo e influir en ellos, ya sea comprando o contratando personajes con dinero, impresionándolos con tu fuerza, etc.

Algo que nos parece muy genial de Octopath Traveler: Champions of the Continent es la posibilidad de acumular turnos durante los combates para asestar golpes más poderosos. Además, al formar equipos con 8 personajes, los combates son más rápidos y entretenidos.

Descargar gratis Octopath Traveler: Champions of the Continent para Android o iOS

Octopath Traveler: Champions of the Continent es gratis, pero como todo juego gratuito, ofrece micropagos para acceder a ciertos ítems dentro de su universo. Puedes descargarlo para tu Android o iOS usando cualquiera de los siguientes enlaces.

Por cierto, si te gustan los JRPG de Square Enix para móviles, echa un vistazo a Echoes of Mana.