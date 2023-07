El panorama de los juegos de carreras para móviles está dominado actualmente por la serie Asphalt, pero la franquicia Need for Speed de EA no está dispuesta a ceder el trono. Su último juego, Need for Speed Mobile, ya está disponible en Google Play Store para su acceso anticipado.

Need for Speed Mobile es una nueva y prometedora entrada en la serie. Incluye diversos modos de carrera, como carreras clásicas, contrarrelojes y desafíos de derrape. Los jugadores también pueden personalizar sus coches con distintas piezas y decoraciones. Si bien aún no se puede descargar en todas las regiones, enseguida te mostraremos todos sus detalles y cómo probarlo antes que nadie.

Carreras urbanas en un mundo abierto de 20 kilómetros cuadrados: así es NFS Mobile

La más interesante de esta nueva entrega es que se desarrolla en un enorme mundo abierto de 10 km x 10 km llamado «Heat Bay». Podrás conducir tu coche a toda velocidad libremente por el mundo abierto, haciendo paradas en desafíos y misiones que te encontrarás en el camino para demostrar que eres el más rápido. En este sentido, es similar Static Shift Racing.

Need for Speed Mobile tiene las persecuciones de coches de policía características de la saga y te permitirá elegir treinta coches diferentes con licencias de fabricantes del mundo real. Además, pone a tu disposición un amplio abanico de opciones de personalización tanto para el coche como para el conductor.

Hay clasificaciones competitivas para los jugadores más «try-hard», mientras que los que quieran una experiencia más casual pueden formar equipo con sus amigos y chatear en directo con su grupo.

Como era de esperar, el juego es gratuito y adopta el modelo de negocio free-to-play. En palabras más simples, se puede jugar gratis, pero tiene elementos de pago como cajas de botín y demás que limitarán el progreso o la personalización. Esto es algo muy habitual en la mayoría de títulos para móviles, especialmente en los de EA.

Descarga Need for Speed Mobile para Android antes que nadie

De momento, el acceso anticipado de Need for Speed Mobile solo está disponible en Australia, pero se espera que llegue a otras regiones en los próximos meses. Si quieres probarlo antes que nadie, descarga su APK usando Aurora Store y abre el juego con una VPN ubicada en Australia.