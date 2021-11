Existen múltiples juegos de carreras para Android, sin embargo, pocos de ellos te ofrecen tanta diversión como un juego de Karts. De hecho, si quieres conocer algún juego de Karts has llegado al sitio indicado porque hoy te enseñaremos los mejores juegos de Karts para Android.

Angry Birds Go!: un juego de Karts bastante interesante

Angry Birds Go! es un juego desarrollado por Rovio, la empresa que creó el Angry Birds Clásico y todos los demás juegos de la saga. De hecho Angry Birds Go! es uno de los juegos más populares de Rovio. En Angry Birds Go! tendrás que ir a la Isla Cerdito y recorrer diferentes pistas de carreras para cumplir las misiones.

En este juego competirás con los personajes principales de Angry Birds. Por otro lado, en Andry Birds Go! hay diferentes modos de juego como Campaña, Torneo y Multijugador. Ten en cuenta que este juego es gratuito, pero tiene compras integradas y te muestra publicidad.

Mario Kart Tour: el juego clásico de Karts para Android

Este juego es ideal para quienes recuerdan con nostalgia el juego de Mario Kart de Nintendo. Ten en cuenta que Mario Kart Tour es una versión bastante similar al juego clásico de Nintendo y en él podrás competir contra todos los personajes de Mario.

En Mario Kart Tour tendrás que ayudarte con los potenciadores del juego para ralentizar a los otros conductores y así ganar las carreras. Por otro lado, las carreras en este juego te pueden parecer sencillas al principio, pero a medida que subes de nivel se vuelven más complejas.

Boom Karts: uno de los mejores juegos de Karts para jugar multijugador

Boom Karts es un juego que resulta bastante entretenido, sobre todo por su modo de juego multijugador. Este juego es muy fácil de jugar y en él podrás lanzarles bombas a los otros competidores, ralentizarlos, bloquearlos e incluso podrás hacer derrapes. Boom Karts tiene múltiples modos de juego y además tiene 9 pistas de carreras en la que podrás descubrir atajos escondidos.

Starlit On Wheels: Super Kart, un juego con excelentes gráficos

Este juego es uno de los más coloridos y mejor diseñados de esta lista. En Starlit On Wheels: Super Kart podrás personalizar tus karts, personajes y las pistas de carreras. Además, este juego tiene múltiples pistas y efectos potenciadores que te resultarán atractivos. Ten en cuenta que Starlit On Wheels: Super Kart tiene 8 mundos y más de 120 niveles.

SuperTuxKart: un juego de Karts con mapas realistas

Si bien los gráficos de este juego son animados, sus desarrolladores quieren que los paisajes parezcan reales. En SuperTuxKart las carreras resultan bastante interesantes y entretenidas. Además, las carreras en SuperTuxKart pueden iniciar en granjas rurales, selvas, bajo el agua o hasta en el espacio. Igualmente, este juego tiene múltiples modos de juego con los que podrás divertirte.

Con estos juegos de Karts podrás divertirte durante mucho tiempo. Ahora, si prefieres las carreras en dos ruedas debes conocer los mejores juegos de motos para móviles.