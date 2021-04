¿Estás buscando juegos de motos para Android? Si tu respuesta es “sí”, estás en el lugar indicado. Aquí vamos a mostrarte 20 videojuegos de motos que podrás descargar de forma gratuita en tu tablet o móvil.

Los 20 mejores juegos de motos para móviles Android

Antes de que te mostremos los juegos en cuestión, es importante aclarar que los mismos funcionan en cualquier dispositivo móvil con Android 5.0 o superior.

Mad Skills Motocross 2, compite contra otras personas en línea

Con un estilo bien arcade, este es un juego de motocross que no puedes dejar pasar, sobre todo si quieres desafiar a tus amigos desde tu dispositivo móvil. El objetivo que deberás cumplir dentro de este juego es simple: pasar la meta antes que tu rival, algo que podría llegar a ser muy complicado de lograr.

Permite crear salas privadas para jugar con amigos.

Trials Frontier, pon a prueba tu habilidad con las motos

Con unos gráficos increíbles y una jugabilidad única, Trials Frontier es uno de los mejores juegos de motos que puedes descargar para Android. Eso sí, no esperes toparte con un título simple y fácil de jugar, pues el mismo te exigirá estar concentrado para poder conseguir tu objetivo en la pista.

junto a otras personas. Posee un modo offline del tipo “carrera” en donde puedes desbloquear motos, pistas y pilotos.

Dispone de más de 15 motos y 250 misiones.

Highway Rider, motos y peligro de forma constante

Distinto y divertido, estas son las dos cosas que caracterizan a Highway Rider. En este juego de motos tendrás adelantar a los coches que circulan por la carretera, aunque cuanto más cerca pases de los vehículos, más puntos obtendrás. Eso sí, no choques, pues si colisionas contra otros autos perderás, y esto hará que tengas que volver a comenzar.

No necesitas una conexión a Internet para poder jugar.

Bike Race, el juego de motos más divertido para Android

Si no te importa la calidad gráfica o la simulación, Bike Race podría llegar a ser el juego de motos que estás buscando. A pesar de no destacarse en ninguna de las dos categorías que mencionamos anteriormente, este es uno de los juegos de motos más divertidos que puedes encontrar en Google Play Store. Sus controles son muy sencillos, aunque esto no significa que avanzar por las plataformas sin caerte sea algo fácil de conseguir.

, solo se necesitan 20 MB de espacio libre para poder descargarlo e instalarlo. Funciona en cualquier móvil o tablet, no hace falta tener un dispositivo móvil de alta gama para poder jugarlo.

Trial Xtreme 4, el equilibrio importa y mucho

Aquí la velocidad no importa, lo que verdaderamente interesa es el equilibrio y la predicción. Si piensas que puedes llegar de un punto A a un punto B de forma rápida y segura, deberías darle una oportunidad a Trial Xtreme 4. Eso sí, no es un juego simple, deberás perder varias veces para descubrir cuál es la mejor estrategia para poder llegar a la meta.

Ofrece tres modos de juego : carreras, duelos y torneos.

: carreras, duelos y torneos. Puede jugarse sin la necesidad de estar conectado a Internet.

MTX GP, motocross y competencia en un solo lugar

Con una mezcla entre motocross y competición del tipo GP, MTX GP une lo mejor de las dos clases de motos más populares del mundo en un solo lugar. Con opciones de juego en linea y pistas variadas, este es uno de los títulos de motos más divertidos que pueden encontrarse en Google Play Store.

Posee soporte para hasta 10 jugadores en línea.

en línea. Dispone de servidores en Europa, Norteamérica y Latinoamérica.

Ofrece hasta dos ángulos de cámara que permiten experimentar las carreras de formas distintas.

Real Moto, un juego en donde la simulación dice presente

Este es ni más ni menos que otro juego de carreras realista en donde podrás sumergirte en la competición al mejor estilo Moto GP. Eso sí, no esperes encontrar pistas, escuderías, pilotos y motos licenciadas, pues todos los nombres que aparecen aquí son ficticios. Lo que en más logra destacarse en este juego es su jugabilidad, pues es de los pocos títulos de motos para Android en donde importa la forma en la que se toman las curvas, se hacen los cambios de marcha y se configura la moto.

Los controles son muy simples de utilizar.

: carrera rápida, campeonato y contrarreloj. Puede jugarse en línea junto a otros jugadores, o de forma offline contra la CPU.

SBK16, la alternativa perfecta a los juegos licenciados

Si te gustan las carreras del tipo Moto GP, pero no te interesan las escuderías, pistas o pilotos licenciados, SBK 16 es una alternativa que deberías tener en cuenta. Es un juego divertido, con muy buenos gráficos y una jugabilidad muy real. En pocas palabras, es un simulador con todas las letras.

: campeonato largo, carrera rápida, contrarreloj y entrenamiento. Posee dos versiones: una premium y otra gratuita. La premium ofrece más pistas, motos y remueve los anuncios del juego.

No hace falta estar conectado a Internet para poder jugar.

MotoGP Racing, un juego ideal para los fanáticos del GP

¿Te consideras un fanático a muerte de la competición Moto GP? Si tu respuesta es “sí”, MotoGP Racing es el juego que deberías descargar en tu móvil o tablet Android. Este es el único juego de motos para dispositivos móviles licenciado de inicio a fin, o sea, encontrarás en el a todos los pilotos y escuderías oficiales que compiten en el Moto GP.

junto a otros usuarios, o de forma offline contra la CPU. Dispone de un modo carrera súper divertido.

súper divertido. Ofrece salas privadas para que puedas jugar con tus amigos.

Las mecánicas y los gráficos del juego están muy bien logrados.

Traffic Rider, motos y carreras ilegales que no puedes dejar pasar

Si te gustan los juegos de motos callejeros, Traffic Rider es una opción que deberías tener en cuenta. Tanto los gráficos como los controles de la moto son excelentes, por lo que es una alternativa muy interesante a aquellos juegos del mismo estilo que están disponibles en Google Play Store.

Puede jugarse sin la necesidad de estar conectado a Internet.

Todas las carreras son contra la CPU.

El objetivo es llegar primero a la meta sin chocar con otras motos, objetos o coches.

Es totalmente gratuito y con pocos anuncios publicitarios.

Thrilling MotoGP Racing 3D, pistas y motos fuera de serie

A pesar de que es considerado como uno de los juegos de motos más “flojos” en lo que a calidad gráfica y jugabilidad respecta, Thrilling MotoGP Racing 3D es una alternativa bastante divertida, sobre todo porque ofrece pistas exóticas que nada tienen que ver con el mundo GP. Eso sí, no esperes un juego pulido al 100%, pues tiene errores de distintos tipos que hacen que muchas veces sea imposible de jugar.

Divertido, ideal para aquellas personas que solo quieran correr carreras y no competir contra otros usuarios.

del tipo GP. Dispone de 10 pistas muy exóticas.

No hace falta estar conectado a Internet para poder jugar.

Fast Rider Moto Bike Racing, gráficos increíbles y una jugabilidad que roza el realismo

¿Quieres jugar con pilotos oficiales y en pistas licenciadas? Si esto es lo que estabas buscando, Fast Rider Moto Bike Racing es el videojuego que deberías descargar en tu móvil o tablet Android. Además de esto, es uno de esos títulos que más destaca por tener una increíble calidad gráfica, aunque para poder apreciarlos es necesario contar con un dispositivo móvil de gama alta.

Dispone de cerca de 10 pistas oficiales y distribuidas en todo el mundo.

y distribuidas en todo el mundo. Los controles táctiles están bien ubicados y son muy fáciles de usar.

Motor World: Bike Factory, conviértete en el magnate de las motos

Android es un mundo en donde hay juegos para todos, tanto es así que existen juegos de motos para aquellos que no les gusta conducirlas, ¿raro no? Bueno, esto es así con Motor World: Bike Factory. Aquí deberás construir un centro de fabricación de motocicletas para intentar ser la mejor compañía del mundo. Si piensas que tienes lo necesario, no deberías dejar pasar este divertido videojuego.

Ofrece un sistema de customización muy completo.

Permite gestionar la contratación de personal, como así también controlar la cadena de producción.

Dispone de mini juegos en donde se pueden probar las motos fabricadas.

Monster Energy Supercross: The Game, el mejor juego de motocross online

En una primera impresión, este juego podría llegar a parecerte un título barato hecho por una conocida marca de bebidas energizantes. La realidad es que Monster Energy Supercross: The Game es todo lo contrario, pues es un juego de motocross muy divertido y con excelentes gráficos.

Permite jugar contra otros jugadores en línea.

en línea. Dispone de un modo carrera en donde no hace falta estar conectado a Internet para poder jugar.

. Posee un modo 1 Vs 1 muy divertido.

Todas las motos, pistas y pilotos están licenciadas.

Clan Race, saca a tus rivales de la pista a como dé lugar

Cuando de juegos de motocross trata, Clan Race es uno de los mejores para dispositivos móviles Android. Eso sí, este no es un simple juego de motocross, pues aquí no solo vas a tener que llegar primero a la meta, también deberás intentar eliminar a todos los demás corredores de la pista a los puños y patadas.

y los personajes casi en su totalidad. Ofrece dos modos de juegos: online y offline.

Dispone de hasta 20 pistas repartidas en distintas partes del mundo.

repartidas en distintas partes del mundo. Es considerado por muchos como el Need for Speed de las motos para Android.

Gravity Rider, el futuro y las motos en un solo lugar

Dicen que en el futuro las motos dejarán de existir, algo que parece que no será así, pues Gravity Rider lo demuestra con este divertido videojuego de motos futuristas. Aquí deberás esquivar obstáculos, realizar saltos y acrobacias para conseguir la mayor cantidad de puntos.

Es uno de los juegos de motos más divertidos que existen para Android.

Hay más de 15 escenarios distintos.

distintos. Recibe actualizaciones constantes en donde se añaden nuevas motos y pistas.

Dirt Xtreme, el mejor juego de motocross

¿No te gusta jugar contra la CPU? Si tu respuesta es “sí”, deberías darle una oportunidad a este juego de motocross gratuito. En el mismo deberás competir contra otros rivales en línea para intentar conseguir el primer puesto. Cabe destacar que aquí no encontrarás motos callejeras ni tampoco motos de competición del tipo GP, pues todas las motos disponibles en Dirt Xtreme son del estilo motocross.

repartidas por todo el mundo (oficiales). Dispone de más de 10 motos del tipo motocross.

del tipo motocross. Permite personalizar las motos casi de forma completa (apariencia, motor y chasis).

Es totalmente gratuito.

Racing Moto, esquiva y llega a la meta sin chocar

Este es un juego ideal para aquellas personas que no quieren competir contra otros usuarios en línea, o bien, contra la inteligencia artificial, pues aquí solo tienes que competir contra ti mismo. El objetivo aquí es llegar lo más lejos posible sin chocar contra otros vehículos. Cuanto más tiempo permanezcas en la calle sin colisionar contra otras motos o coches, mayores serán las recompensas que recibas.

Es completamente gratuito, aunque hay compras dentro del juego que otorgan mejoras significativas.

Consta de varios escenarios que hacen que no sea tan repetitivo.

que hacen que no sea tan repetitivo. Está repleto de publicidad, esto es algo que podría llegar a molestarte.

Racing Fever: Moto, carreras callejeras al mejor estilo GTA

No todas las personas buscan un juego de motos en donde la “legalidad” esté presente, pues hay usuarios que quieren sentir la adrenalina que solo las carreras “ilegales” pueden brindar. Si tú eres una de esas personas, Racing Fever: Moto es un juego ideal para ti. En el mismo deberás correr a toda velocidad por distintos escenarios, eso sí, cuidado con los obstáculos y demás vehículos, ya que podrían llegar a arruinarte la carrera.

. Ofrece dos modos de juego : offline y online.

: offline y online. Permite mejorar las motos para poder obtener una mayor ventaja frente al resto de los competidores.

Posee controles muy simples de utilizar.

Carreras Reales en Moto 3D, un juego con excelentes gráficos

Cuando de juegos de motos con gráficos relistas trata, este es el título que muchos fanáticos de las motocicletas deciden descargar. Tanto las pistas como los modelados de las motos están muy bien logrados. Eso sí, no esperes toparte con un juego “complejo”, pues a pesar de tener gráficos increíbles, es muy simple en cuanto a mecánicas y jugabilidad.

Ofrece 3 modos de juego .

. Puede jugarse en línea junto a otras personas, o de forma offline contra la inteligencia artificial.

junto a otras personas, o de forma offline contra la inteligencia artificial. Posee más de 20 tipos de motocicletas (todas pertenecientes a la competencia GP).

Sin mucho más que añadir al respecto, si la extensa lista que te mostramos arriba no te ha alcanzado, pinchando aquí podrás descubrir más juegos de motos para Android.