Roblox le permite a sus usuarios hablar desde chats de voz para mejorar la socialización. Una función que muchos querían años atrás, y que tiene sus ventajas y desventajas. Aparentemente, no es para todo el público, y tiene sus condiciones. Aquí te enlistaremos 10 juegos de Roblox con chat de voz y diferentes temáticas para que pruebes los que más te interesen.

Primero lo más importante: ¿cómo habilitar el chat de voz en Roblox?

Roblox te permitirá elegir este ajuste desde tu cuenta una vez la verificas junto a tu edad. Tras realizar este paso, puedes ir a tus configuraciones y luego acceder a Privacidad. Dentro aparecerá la opción para activar el chat de voz (teniendo en cuenta que aún se encuentra en fase de prueba). Luego de hacer esto, podrás jugar en Roblox y entrar en servidores donde podrás hablar libremente con otros usuarios.

¿Se puede activar el chat de voz en Roblox sin necesidad de verificar mi cuenta o actualizar mi identidad?

Es posible habilitar el chat de voz aun si no has verificado tu cuenta y edad. Sin embargo, hacerlo de esta forma solo te permitirá acceder a canales de voz limitados. Lo puedes realizar haciendo el mismo procedimiento que has leído arriba. En este caso, el juego te advertirá de los riesgos de acceder a un canal de voz para que lo aceptes bajo tu propio riesgo.

Los 10 mejores juegos de Roblox con chat de voz

Ahora sí, es tiempo de entrar en materia y conocer los juegos de Roblox que tienen activo el chat de voz. Lo bueno de Roblox es que puedes conseguir cualquier clase de juego, sea para morirte de risa o disfrutar de una buena pelea. Incluso los que ya vienen con una temática clara, pueden tener dentro de sus opciones el chat de voz para mejorar la experiencia de los usuarios mientras juegan. Veamos cuáles son.

Roblox Community Space: el clásico sitio para charlas casuales

Este es el espacio oficial de Roblox para que los jugadores entren y se conozcan entre sí. Pueden chatear tanto como quieran de voz o por escrito, además de encontrar un espacio donde se comparten las buenas nuevas del juego, es posible descubrir otros juegos para entretenerte y socializar en un ambiente ameno.

Enlace | Jugar a Roblox Community Space

Flee the Facility: juega como un escapista mientras hablas con los demás

Este juego también tiene chat de voz y puede que sea en el que escuches muchos gritos de frustración o emoción. La temática es de supervivencia. Tendrás que esconderte de un monstruo, huir de él y evitar ser capturado hasta conseguir escapar del sitio en donde te han encerrado. Solo así podrás ganar.

Enlace | Jugar a Flee the Facility

Train Simulator RP: para los que disfrutan en ambientes casuales similares a la vida real

Podrás entrar en un juego de rol mientras simulas viajar en tren con otros usuarios. Con este ambiente tan particular, socializarás entre desconocidos, inventando historias que tendrán como límite tu imaginación.

Enlace | Jugar a Train Simulator RP

Epic Rap Battles: utiliza tu ingenio para hacer las mejores rimas y ser el número uno

En este juego, no solo podrás entrar al chat de voz, sino que será necesario tu ingenio para ir clasificando en una competencia de rap contra otros usuarios. Pelea usando como arma tus rimas para ir subiendo de ranking hasta llegar a los primeros puestos. Si te gusta el rap y componer improvisando, este juego te atrapará.

Enlace | Jugar a Epic Rap Battles

Mic Up: otro salón para conocer gente y entablar charlas casuales

Si tienes la preferencia de ir probando entre diferentes servidores con chats de voz, puedes probar Mic Up. Es el clásico ambiente de salón en donde dentro de un área irás conociendo a otros usuarios con el simple objetivo de socializar y pasar el rato.

Enlace | Jugar a Mic Up

¡Adivina el camino Obby!: pon a prueba tu memoria y disfruta

En este otro juego, puedes ingresar al chat de voz mientras juegas con otras personas a hacer memoria para evitar caer. Para poder ganar, necesitarás recordar bien el camino correcto para luego ir por tu cuenta sobre un vacío en el que pudieras ver a tu personaje descender si no te andas con cuidado.

Enlace | Jugar a ¡Adivina el camino Obby!

Europe Map Conquest: usa las mejores estrategias para ganar

Si te gustan los juegos de conquista, además de socializar, entonces este título de Roblox será de tus preferidos. Tendrás que competir con otros usuarios para irte haciendo con la mayor cantidad de países en Europa. Lo mejor es que se puede variar la época de conquista, consiguiendo así diferentes contextos históricos para darle mayor emoción.

Enlace | Jugar a Europe Map Conquest

Club Iris: para socializar en ambiente

Una alternativa para entrar en un chat de voz con temática casual es el Club Iris, donde literalmente encontrarás un ambiente de antro para simular irte de fiesta con otras personas. Este espacio permite la entrada por servidor hasta a 100 jugadores, así que emula bastante bien la idea de irse de fiesta.

Enlace | Jugar a Club Iris

Natural Disaster Survival: esquiva y corre si quieres sobrevivir

Puedes ir socializando en el chat de voz con otros jugadores mientras encuentras la forma de sobrevivir en un mapa donde todo está siendo destruido. Corre en círculos, esquiva desastres naturales, y haz lo que sea para continuar en el mapa, que se irá reduciendo con el paso del tiempo hasta que solo quede uno de pie.

Enlace | Jugar a Natural Disaster Survival

Outlaster: conviértete en el jugador definitivo para ganar

Outlaster es un juego de aventura donde necesitarás superar obstáculos y formar alianzas con otros jugadores si lo que quieres es seguir avanzando hasta el final. La comunicación será vital, y por eso el chat de voz viene bastante bien, aunque ten en cuenta que todo terminará cuando un solo jugador continúe con vida mientras el resto ha sido eliminado.

Enlace | Jugar a Outlaster

Como puedes ver, existen muchos juegos con diferentes maneras de intervenir para divertirte y entablar conversación desde el chat de voz.

¿Ya has probado alguno de estos?