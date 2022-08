La plataforma de Android es cada vez más un lugar ideal para los videojuegos, pero una de sus limitantes sigue siendo su dependencia a los controles táctiles. Por suerte, hay juegos que permiten la compatibilidad con mandos, trayendo así la experiencia de consolas.

¿Cuáles son estos juegos? Hay una gran cantidad de juegos que permiten esta función, pero no por ello significa que sean buenas propuestas. Hace poco te trajimos los mejores juegos gratis de Android que puedas jugar con mando, pero no todo en la vida es gratis. Hay muchos juegos de pago compatibles con mando que son increíbles y vale la pena pagar por ellos. Por tal razón, esta vez te presentamos los mejores juegos de pago en Android que puedes jugar con tu mando.

Evoland

Evoland es un juego de rol que traza la historia de los videojuegos, no solo en su propia historia, sino también en su diseño y gráficos. Sí, Evoland va evolucionando mientras vas avanzando, inspirado en diferentes series icónicas de videojuegos como The Legend Of Zelda, Diablo y Final Fantasy. En ese sentido, Evoland es una carta de amor a los videojuegos sin duda alguna, pero lo mejor de todo es que cuenta con una secuela que promete mucho más, por lo que tendrás dónde continuar.

GRID Autosport

GRID Autosport es un juego de carreras entre simulación y arcade. Se lanzó inicialmente para consolas, pero años después obtuvo su versión para móviles con un port bastante digno, dejando relucir sus espectaculares gráficos. Cuenta con variedad de pistas y multitud de coches de diferentes marcas, por lo que tendrás horas de diversión. ¿No estás convencido? Puedes probar su versión gratuita, pero limitada, para ver si es de tu agrado.

Minecraft

No podía faltar en esta lista el juego más vendido en la historia de los videojuegos. Minecraft, el juego pixelado del género sandbox (construcción de tipo mundo abierto), se encuentra en multitud de dispositivos y hace unos años sorprendió con su versión para móviles. Esta versión no tiene mucho que envidiarle a otras, ya que cuenta con soporte para mando e incluso puedes jugar con tus amigos de otras plataformas gracias al crossplay. ¿Quieres probarlo? Puedes hacerlo con su versión de prueba, y si te convence, comprar la experiencia completa.

Stardew Valley

Stardew Valley es un videojuego indie de simulación de granja con características RPG. En él, heredarás la granja de tu abuelo, y con herramientas de segunda mano y algo de dinero, te dispondrás a empezar tu nueva vida. ¿La premisa no te convence del todo? Ten en cuenta que el juego ha recibido muy buenas críticas y ha encantado a muchas personas, por lo que si te llama la atención la simulación de granja, Stardew Valley será una buena compra.

Terraria

Terraria es un juego de acción, aventura y sandbox en 2D. Cuenta con diferentes características como la exploración, la artesanía, la construcción y el combate. Puedes aventurarte solo o en compañía de amigos, incluso de otras plataformas gracias al crossplay. Si bien el entendimiento de Terraria puede llega a ser complejo en un principio, el sentimiento de logro al ir avanzando lo compensa, por lo que tendrás horas de diversión.

Dead Cells

Dead Cells es un videojuego híbrido que combina dos queridos géneros, roguelite y metroidvania, creando así su propio género, «roguevania». En él asumes el papel de un cúmulo de células que se apoderan de un cuerpo en descomposición, con el cual exploras un castillo que constantemente se expande y cambia, mientras combates equipado con distintas armas con habilidades y estadísticas diferentes. Sin duda un juego ideal para jugar con tu mando.

LIMBO

Limbo es un videojuego de plataformas y lógica en el que controlas a un niño que busca a su hermana en un entorno siniestro representado de una manera peculiar. Sí, Limbo es un juego monocromático y bastante minimalista en general, por lo que incluso para muchos es considerado un «videojuego artístico». Sin embargo, no todo lo bueno dura, y es que una de las críticas que recibe el juego es su corta duración. Aun así, eso no te debe detener de probar esta aventura, sobre todo porque cuenta con una demo gratuita.

Alien: Isolation

Si te gustan los juegos de horror de supervivencia, no te puedes perder Alien: Isolation, un videojuego lanzado originalmente para consolas, pero que años después recibió una versión increíble para dispositivos móviles. Ambientado en el universo Alien, esta entrega busca replicar la esencia de la primera película. En este sentido, encarnamos a la hija de la teniente Ripley en una nave, solos en el espacio, sabiendo que podemos encontrarnos con un xenomorfo en cualquier momento.

Castlevania: Symphony of the Night

Castlevania es una serie de videojuegos de acción y aventura en 2D. Junto a Metroid, plantaron las bases de lo que hoy conocemos como el género metroidvania. Entre los juegos de su serie, uno de los que más destaca es Symphony of the Night, un juego del año 1997 que ha envejecido muy bien a pesar de sus gráficos antiguos. Por tal razón, el juego fue relanzado para dispositivos móviles con soporte de controles táctiles, y por supuesto, soporte de mando.

Portal Knights

Portal Knights se trata de un videojuego que combina rol y mundo abierto con construcción y exploración a base de la supervivencia. Podrás viajar por mundos generados aleatoriamente, con sus propios entornos, materiales de construcción, y criaturas. Al tener características de juego de rol, los jugadores podrán elegir entre mago, guerrero y guardabosques, desarrollar sus habilidades y personalizar la apariencia del personaje. ¿Lo mejor de todo? Podrás jugar con otras personas gracias a su modo cooperativo.

Wonder Boy: The Dragon’s Trap

Worder Boy: The Dragon’s Trap es un videojuego de plataformas de acción y aventuras. En esta entrega, el clásico de culto vuelve con preciosas animaciones dibujadas a mano y una banda sonora reorquestada, donde tendrás que buscar la cura para volver a ser humano después de haber recibido una maldición que te convirtió en mitad animal. ¿Te gustan las opciones? En Worder Boy: The Dragon’s Trap podrás intercambiar el diseño entre moderno y 8 bits cuando quieras, además de poder seleccionar entre tres niveles de dificultad.

Grand Theft Auto

Grand Theft Auto es una serie de videojuegos muy conocida que combina distintos géneros entre acción y aventura, mundo abierto, conducción, e incluso disparados en tercera persona. Cuenta con varias entregas muy populares, sobre todo su última entrega, GTA V. Sin embargo, para Android solo está disponible entregas más antiguas, pero que siguen siendo clásicos atemporales como el mítico GTA: San Andreas. ¿Quieres la experiencia GTA en tu móvil? Escoge entre estas cuatro historias y disfruta a lo máximo con tu mando.

Por otro lado, ten en cuenta que varios de los juegos presentados se encuentran en el servicio de suscripción Goople Play Pass, y si quieres conocer más juegos disponibles en este servicio, aquí tienes los mejores juegos de pago que puedes tener gratis con Google Play Pass.