Madrid llega a Mario Kart Tour: así es el nuevo circuito del juego

Una de las cosas más bonitas de los videojuegos, es cuando retratan escenarios de la vida real dentro de ellos, y esto pasa bastante seguido en Mario Kart Tour. El juego de carreras más querido de Nintendo y que ya existe para dispositivos móviles, suele incluir en sus pistas escenarios reales que son el calco de algunas ciudades. Ya hemos visto a New York, París, Berlín, y, ahora, en este verano, se suma a la lista nada más y nada menos que la ciudad de Madrid.

Así lo ha revelado el tráiler para el tour de verano. Desde el comienzo, todo huele a España de alguna forma. Incluso la imagen promocional que ronda por las redes tiene un montón de detalles característicos que a nadie les será difícil de reconocer.

Mario Kart Tour estrena la ciudad de Madrid en su actualización de verano

Tal como esperábamos, al incluir Madrid, significa que en la nueva pista se encuentran muchos sitios icónicos de la ciudad. Entre estos lugares, nos encontramos con la famosa Plaza Mayor, un paseo por la Puerta de Alcalá, al igual que el Parque del Retiro, sin que se pierdan de fondo varios puestos de churros y torrijas en el camino. Nintendo ha querido hacer esta versión aún más española, pues en su imagen promocional enseña a los hermanos Mario y Luigi devorándose los platos típicos del país.

Paella, bocadillos de jamón, café y churros se ven en la mesa que comparten estos caricaturescos personajes. Todo indica que la actualización con esta novedad caerá en cualquier momento del verano, aunque la compañía no ha anunciado una fecha oficial exacta. De cualquier forma, puedes empezar a ponerte las pilas para ser el mejor en el nuevo circuito, aprendiendo los mejores trucos para ganar en Mario Kart Tour.

Los juegos de Nintendo son imperdibles, no importa en cuál plataforma se encuentren disponibles. Asegúrate de que tu móvil cumpla con los requisitos para jugar al Mario Kart Tour, lo cual no será demasiado difícil. No necesitarás nada tan potente como si fueses a probar el Breath of the Wild en él.