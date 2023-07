La llegada de Yuzu a Android ha sido una revolución. El famoso emulador de Nintendo Switch ha permitido jugar a títulos triple A de la gran N en móviles Android de gama alta, algo que hace unos meses nos parecía imposible. Y lo mejor es que sus desarrolladores no paran de mejorarlo. Hace una semana, Yuzu para Android recibió su actualización más importante hasta la fecha que prometía una gran mejora en rendimiento, ¡y no han mentido!

El usuario «u/Commercial_Ad_3489» ha compartido un vídeo en el subreddit de YuzuAndroid en el que muestra cómo su RedMagic 7S Pro puede emular The Legend of Zelda: Breath of the Wild a 30 FPS estables. Es decir, consigue emularlo a la misma tasa de fotogramas por segundo a la que se mueve el juego en una Nintendo Switch de verdad. ¡Increíble! Míralo con tus propios ojos:

Este es el secreto para emular Breath of the Wild a la perfección en Android

Si te preguntas si tu móvil Android puede emular igual de bien Breath of the Wild, debes tener en cuenta que este usuario está utilizando un móvil con procesador de gama alta y drivers específicamente optimizados para su gráfica. Específicamente, el móvil que usa es el RedMagic 7S Pro con chip Snapdragon 8+ Gen 1, 12 GB de RAM LPDDR5, almacenamiento en formato UFS 3.1 y los últimos drivers GPU «Turnip V4».

Si bien Yuzu ya es compatible con móviles MediaTek, lastimosamente los drivers que se han utilizado en el vídeo para emular Breath of the Wild a 30 FPS estables en Android solo son compatibles con procesadores Qualcomm. ¡Y no con todos! Solamente funcionan con los de gama alta de las series 888 y 8 Gen 1. Si tienes un smartphone que cumple con esta característica, aquí te dejamos los drivers que se usaron el vídeo para que los pruebes tú mismo:

Descargar | Drivers Mesa Turnip V4

En cuanto a la configuración, el usuario dijo que usó los ajustes por defecto, así que no deberías mover nada después de instalar los drivers. Eso sí, si tu móvil no tiene una buena refrigeración integrada, puede que el rendimiento se vea afectado por el sobrecalentamiento. Para evitar el «thermal throttling», puedes usar uno de estos cinco ventiladores para móviles.