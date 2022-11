Jugar a Oblivion en Android ya es posible con ExaGear

No cabe duda de que The Elder Scrolls es una de las sagas más importantes del género de videojuegos de rol. Y, aunque el estudio Bethesda ha lanzado títulos para móviles de esta franquicia (The Elder Scrolls: Blades y Legends), la mayoría de los fanáticos siguen buscando la manera de jugar a los clásicos de la saga en sus teléfonos.

Por el momento, Skyrim y Oblivion (las dos entregas más importantes de la franquicia) no han sido lanzados oficialmente en móviles. Sin embargo, esto no ha detenido a los gamers de Internet quienes han encontrado la forma de jugar a estos dos títulos en sus móviles.

De hecho, así como recientemente lograron ejecutar Skyrim en Android con el emulador Skyline, ahora lo han hecho con The Elder Scrolls IV. Así es, gracias a la app ExaGear ahora es posible jugar a Oblivion en un móvil Android. A continuación, te contamos cómo lograron hacerlo.

Jugar a The Elder Scrolls IV: Oblivion en Android ya es posible con ExaGear

El usuario de Reddit «u/Aggro_Hamham» ha publicado un gameplay en el que juega a The Elder Scrolls IV: Oblivion desde su móvil Android, específicamente en un Samsung S10 Plus. ¿Cómo lo ha logrado? Pues usando un emulador de Windows llamado ExaGear. Esta es una aplicación que te permite instalar y jugar títulos de PC en Android.

Como se puede ver en la publicación, el juego funciona con un rendimiento de entre 25 y 30 FPS de manera fluida sin ningún tipo de crasheos o bugs. Además, en el gameplay se ve que no solo se puede deambular por el mapa, sino que también es posible completar misiones y librar combates. Esto supone un gran avance para la comunidad dedicada a la emulación de juegos en Android, ya que se trata de un título de ordenadores bastante exigente.

Y tú… ¿Te animarás a probar The Elder Scrolls IV: Oblivion en tu móvil Android?