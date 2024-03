13 juegos para jugar con tu pareja por WhatsApp

Gracias a las redes sociales y a las plataformas de mensajería, podemos estar al tanto de nuestros seres queridos, no importa donde estén. Para las parejas es ideal, pudiendo compartir su día a día siempre que quieran, e incluso realizar muchas actividades que los ayuden a fortalecer sus lazos.

Los juegos son ideales para conseguirlo sin que sea forzado o aburrido. Y si estás buscando los mejores juegos para jugar con tu pareja por WhatsApp, atento, pues te dejaremos abajo una lista con múltiples opciones, todas ideas divertidas para que ambos le den rienda suelta a su imaginación. Sean dinámicas para divertirse, iniciar la llama de la pasión o conocerse mejor, podrás elegir dependiendo del mood de ambos.

Adivina la película con emojis: nunca pasa de moda

Si a los dos les encantan las películas, series o videojuegos, pueden jugar a las adivinanzas usando emojis. La actividad es sencilla y divertida: deben decidir la categoría (películas, series, videojuegos o incluso novelas), y luego empiezan las adivinanzas. El que tome el primer turno, describirá una de estas obras solo con varios emojis, y la otra persona tendrá que acertar con el nombre. Una vez lo logre, será su turno y así continuarán disfrutando.

Aquí tienes 60 adivinanzas de películas con emojis y respuestas para WhatsApp que te servirán para poner en práctica esta actividad.

Sigue la historia: para darle rienda suelta a la imaginación

Si son muy creativos y adoran las historias, también pueden jugar a desarrollar su propia serie de eventos fantasiosos entre los dos. Este juego empieza con uno de ustedes abriendo el cuento con el clásico “Érase una vez…” y luego continúa el otro.

Eso sí, deberán establecer el número de palabras que deben escribir en cada turno, de modo que a ninguno se le vaya la mano con eso de escribir una historia. La idea es que ambos compartan y enriquezcan su propio cuento hasta donde lo prefieran. Pueden elegir cualquier temática: zombis, fantasía medieval, futurista, de la vida real, etc.

Matar, besar, follar: una manera divertida de conocer sus gustos

Este juego es clásico, y también se puede jugar en pareja. Uno de ustedes propondrá tres nombres de figuras famosas (actores, cantantes, modelos, presidentes, entre otras celebridades) y el otro deberá decir con quién se besaría, follaría y a quién mataría, dependiendo de sus gustos. Las combinaciones de nombres pueden ser tan divertidas como quieras, por ejemplo: Dua Lipa, Donald Trump y Hugh Jackman. Después de que tu pareja responda, será su turno para sugerir los tres nombres con los que deberás contestar también.

Verdad o reto: un juego tan conocido como divertido

Verdad o reto jamás pasa de moda. Es algo que muchos empezaron a jugar seguramente desde adolescentes, imaginándose los desafíos más hilarantes, o las revelaciones más impactantes. Esto también lo pueden jugar entre ustedes, preguntándole al otro si prefiere revelar algo sobre él, o mejor realizar algún tipo de reto que sea fácil de comprobar desde el móvil, como compartiendo capturas, enviando fotos o vídeos. El tipo de retos y temas que se impongan entre ustedes pueden ir desde lo entretenido o inocente, hasta cosas mucho más picantes.

Cadena de palabras: ¿qué tan creativos pueden ser?

¿Cuántos países son capaces de escribir tú y tu pareja? ¿O cuántos platillos de comida? Lo pueden descubrir de una forma divertida, jugando a la cadena de palabras. La premisa es sencilla. Luego de determinar el tema del juego (países, ciudades, ríos, comidas, etc.), uno de ustedes empezará escribiendo la primera palabra. Tras esto, le tocará al otro escribir otra que empiece por la última letra de la palabra anterior (ejemplo: si juegan a ciudades, el primero puede decir “California” y el siguiente “Almería”, y así sucesivamente).

Mi foto cuando…: descubran qué les gusta el uno del otro

Este juego es uno de los más queridos por algunos, y es que ayuda a saber cómo tu pareja te aprecia y cuál es su perspectiva de ti. Y todo lo dirán las fotos que elija. El juego es sencillo, pues consiste en hacerle preguntas al otro sobre cuál tipo de foto le gusta más, dependiendo de lo que le comentes, por ejemplo: ¿Cuál es la foto en la que te parezco más tierna/o?, ¿cuál es tu foto preferida de mí?, ¿cuál foto te gustaría que borrara?, ¿cuál foto define mejor mi personalidad?, etc.

Otra forma de jugarlo, es visto desde la temática de los dibujos animados. Puedes preguntarle a tu pareja qué personaje de alguna serie o película animada te representa con exactitud. Las respuestas pueden variar si preguntas desde alguna situación en específico y resultar aún más entretenido.

Juego de retos: para probar hasta dónde pueden llegar

Si lo que más les gusta a ti y a tu pareja de “verdad o reto” son los retos, ¿por qué no jugar solo a este tipo de dinámica? El juego de retos plantea que cada uno cree una lista de 10 o hasta 20 retos con los desafíos que le quiere plantear al otro. Al momento de jugar, el que comienza le pedirá a su pareja que diga un número del 1 al 10 (o del 1 al 20). Tras esa elección al azar, se le asignará el reto que viene con ese número.

Los tipos de retos que se quieran imponer pueden ser de diferentes tipos: traviesos, para simplemente reírse o darle un toque erótico al asunto. E, igualmente, pueden acordar poner castigos igual de divertidos si al que le cae el reto se niega a hacerlo.

Adivina la canción: conozcan sus gustos musicales

Las adivinanzas siempre son entretenidas, y esta vez pueden enfocarlas en las canciones que cada uno conoce. Es tan sencillo como darle una pista a tu pareja sobre una canción para que la adivine; esta pista puede ser mediante fragmentos de la letra de la canción, o a través de emojis e incluso con una mezcla de ambos.

Tu pareja puede intentar adivinar cuál canción es la correcta dentro de un límite de tiempo establecido, de lo contrario pierde. Pueden incluso acordar darse hasta una o dos pistas más, pero estás en cierta forma igual de enigmática, sea con otro fragmento aleatorio o más emojis.

¿En dónde estoy?: otra forma de adivinanza más casual

Si estás en un sitio donde debes esperar, o tienes tiempo de sobra para distraerte junto a tu pareja en la distancia, pueden jugar a que adivine en dónde te encuentras. Las condiciones son sencillas: debes estar en un lugar conocido por ambos, y las descripciones lo menos específicas posible, para que no resulte tan evidente la respuesta.

Para que sea divertido, puedes enviarle fotos o vídeos de un detalle del lugar. El cómo saques la foto o el vídeo, podría hacer el reto más difícil de lo que parece, todo depende de la imaginación. Pasarán un buen rato juntos.

Adivina Quién: la versión en WhatsApp también promete

El famoso juego de mesa, en el que debes adivinar quién de todas las opciones es la persona correcta, también puede jugarse desde WhatsApp, con un poco de imaginación. Tú o tu pareja pueden pensar en una celebridad en específico, y luego arrojar pistas (que no sean tan evidentes), para que el otro comience a adivinar. Entre las pistas, es posible realizar algunos actos como enviar notas de voz imitando a la persona, o utilizando emojis que puedan de alguna manera relacionarlo.

Adivina el refrán, pon a prueba su conocimiento cultural

Los dichos populares son esos que todos damos por sentado que el resto conoce, y no siempre es así. Puedes poner a prueba los conocimientos de tu pareja, haciendo que intente adivinar el refrán que se te venga a la cabeza a través de varios emojis que puedan representarlo de alguna manera. Puedes ir desde los más populares (como “camarón que se duerme, se lo lleva la corriente”, “más vale pájaro en mano, que cien volando”, etc.), hasta otros que no sean tan fáciles de adivinar o que se conozcan solo en ciertos lugares.

Adivina el grupo musical con emojis: la diversión nunca acaba

Los nombres de las agrupaciones musicales a veces son tan curiosas o hilarantes, que dan para hacer un juego de adivinanzas con emojis que sea entretenido. Ya con esto te contamos básicamente en qué consiste la dinámica. Pon a tu pareja a adivinar un grupo musical usando emojis que de alguna forma lo describan. Si acierta, será su turno para poner a prueba tu imaginación.

Descifra las abreviaturas: el juego que te hará sentir un detective

Si quieren un juego más complicado, pueden intentar adivinar lo que quiere decir el otro a través de abreviaturas extremas. Y cuando son extremas, no lo decimos en broma. La idea es que uno de ustedes adivine lo que está haciendo el otro, valiéndose de solo las primeras letras de una frase. Es decir, para hacer que tu pareja adivine “estoy haciendo la colada”, le tendrás que poner como pista las primeras letras: EHLC.

Tu pareja puede intentar adivinar con pistas que le des, no tan evidentes. Lo obligarás a ponerse en todo el papel de un detective para poder acertar. Si deseas hacerlo más interesante, también puedes añadir límite de tiempo.

¿Quieres más ideas para jugar en pareja? Puedes leer nuestros artículos con los mejores juegos para jugar en pareja desde el móvil, o los mejores juegos para beber en pareja desde Android.