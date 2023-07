Los 6 mejores juegos para beber en pareja (Android e iPhone)

Si es noche de citas con tu persona especial y quieres hacer algo diferente para animar el ambiente en casa, en un bar o en algún sitio en donde se sientan cómodos, te recomendamos que pruebes algún juego de móvil para beber en pareja. Existen una gran cantidad de opciones que puedes probar y por eso en esta ocasión hemos hecho una lista con los 6 mejores juegos para beber que puedes encontrar.

Estos juegos pueden encontrarse directamente en la Play Store, completamente gratis y listos para jugarse. Algunos de ellos incluirán micropagos dentro de la app para acceder a funciones especiales, pero pueden ser jugados sin estas. Y por si te lo preguntabas, sí, estos juegos también pueden ser jugados con amigos y familiares en una fiesta, así que no tienes excusas para no probarlos en tu próxima reunión con tus colegas.

CHUPITO, un juego perfecto para llevar las cosas al extremo con tu pareja

Lo más resaltante de CHUPITO, el juego para beber, es el hecho de que este juego no solo viene con diferentes modos para jugar, sino que también cuenta con diferentes niveles de intensidad. Los niveles son Locura, Hardcore y Extremo, lo cual suena bastante interesante considerando que el nivel más tranquilo se llama Locura.

Ahora, si te sientes muy atrevido y quieres hacer que la noche sea memorable, pues intenta el modo Extremo con tu compañero. Los retos y preguntas son bastante picantes en general, así que si estás listo para un juego donde la vergüenza no existe y los tragos nunca paran, CHUPITO es una experiencia que de seguro te gustará probar.

Drink Roulette, deja que tu imaginación vuele mientras los tragos siguen llegando

Como lo sugiere el título, este juego es para esas parejas que no solo se conforman con hacerse preguntas incómodas, este juego es para aquellos que quieren ir más allá. Drink Roulette es el clásico juego de la ruleta con nombres que te hace responder preguntas y cumplir retos mientras bebes, sin embargo, esta app cuenta con unas preguntas hipotéticas que le dan un gran atractivo por encima de otros juegos.

Imagina poner a tu pareja en una posición hipotética, incómoda y superdivertida mientras los tragos se siguen sirviendo y las cosas se calientan más. Un juego que no recomendamos para parejas que no tienen un alto nivel de confianza entre ambos. Si estás listo para dejar que tu imaginación vuele y para reírte, hasta que te duela la panza junto a esa persona que hace que tus días sean maravillosos, pues deberías probar Drink Roulette.

También puedes jugarlo hasta con 9 amigos más, si estás en una fiesta o una reunión y el ambiente es el correcto para ello.

A Beber: juegos para tomar, una app para agregar algo de sabor a tu relación

A Beber es un juego que definitivamente fue pensado para ser jugado entre parejas, ya que el mismo cuenta con varias secciones bastante picaras, ideales para hacer las cosas más interesantes e intimas con quien lo juegues. Por supuesto, la app también cuenta con partes un poco más amigables en caso de que decidas, jugarlo entre colegas.

Esta app cuenta con diferentes minijuegos populares en las fiestas como la botellita, «Yo nunca…», verdad o reto y por supuesto, las preguntas incómodas. Las reglas de estos juegos son bastante sencillas, así que fácilmente podrás concentrarte en jugar, beber y en divertirte de una forma bastante íntima.

Tomanji, perfecto para reuniones públicas y reuniones más privadas

De todos los juegos de beber que hemos mencionado hasta ahora, Tomanji es una de las opciones más equilibradas en cuanto a juegos para parejas, juegos para reuniones y fiestas en general. Esta app cuenta con una gran cantidad de modos de juego, si quieres jugar en pareja, puedes probar el modo HOT o el modo Coqueto o si quieres algo más amigable para el público escoge cualquiera de los demás estilos.

Este juego de beber te ofrece una enorme cantidad de retos que si no puedes o no quieres cumplir serás castigado con shots del alcohol de tu preferencia. Estamos hablando de retos que van desde tareas físicas como hacer sentadillas o flexiones hasta retos vergonzosos como quitarte la camisa y bailar frente a tus amigos, tú decides si quieres mantener tu dignidad o tu sobriedad.

Drinkopoly, pon tus reflejos y tus sentidos a prueba con este juego

Basta de las preguntas y retos, ahora vamos a agregar algo más a esta fórmula con Drinkopoly. Un juego para beber que no solo te hará decir confesiones vergonzosas y te hará tomar mucho alcohol, sino que también probará tus reflejos y tu coordinación usando juegos interactivos. Los minijuegos que trae esta app llevaran la competitividad con tu pareja o colegas hasta otro nivel.

El juego cuenta con un modo especial, para parejas con retos y castigos, que solo quieres experimentar con esa persona por la que sientas atracción y que definitivamente no quieres hacer si tus padres están viéndote, así que escoge bien tus modos. Además de eso, Drinkopoly cuenta con un contador de tragos para que puedas saber quién se embriaga más rápido y quién resiste mejor el alcohol.

Game of Shots, una enorme variedad de opciones para embriagarte

Para finalizar, tenemos para ti una app que no es solo un juego para beber, es una gran colección de formas de embriagarte y divertirte al mismo tiempo. Los juegos en esta app van desde los más inofensivos y clásicos como la botella, hasta un modo llamado duelo etílico, es decir, las opciones no son limitadas con esta app llamada Game of Shots.

Así que, si eres alguien que se aburre fácilmente de un juego y no quieres descargar múltiples apps que te ofrezcan diferentes estilos de juegos, para beber con tu pareja como la copa del rey, la moneda o un circuito de bebidas, te recomendamos esta app. Y por supuesto, Game of Shots cuenta con un modo especial para parejas con retos más picantes, por si quieres calentar las cosas con tu enamorado.

Eso ha sido todo por ahora con nuestra lista de los 7 mejores juegos para beber en pareja, esperamos que alguno te haya llamado la atención. Si tienes alguna duda o conoces algún otro juego que merezca estar en esta lista, háznoslo saber en la sección de comentarios, por ahora nos despedimos.